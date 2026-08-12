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Xabi Alonso consegue o que queria! Chelsea confirma a SÉTIMA contratação da janela de verão com a chegada de Pep Chavarria, do Rayo Vallecano
Alonso acerta com seu principal alvo para a defesa
Alonso reforçou com sucesso suas opções defensivas com a contratação de Chavarria, que chega ao Chelsea em um negócio avaliado em aproximadamente £ 16,3 milhões. O espanhol desembarca no oeste de Londres após uma campanha de destaque em La Liga, na qual teve papel fundamental para o Rayo Vallecano chegar à final da Conference League da UEFA e garantir a oitava colocação. A transferência representa um passo significativo na carreira do defensor, que viveu uma ascensão rápida desde que deixou a segunda divisão espanhola.
- DeFodi Images
Chavarria reage à ida para o Chelsea
Em entrevista ao site oficial do clube, Chavarria expressou sua satisfação com a transferência e declarou: "Estou muito animado para começar. Isso é um sonho para mim, já que o Chelsea é um dos maiores clubes do mundo.
"É uma grande oportunidade, mas estou preparado e vou trabalhar duro para ajudar a equipe a alcançar o sucesso. Há muitas pessoas que me ajudaram a chegar a este momento, e eu tenho que agradecer à minha família. Eles sempre me apoiaram e hoje só é possível por causa deles."
Com a nova temporada se aproximando, Alonso está trabalhando rapidamente para integrar Chavarria aos treinamentos táticos do elenco. A durabilidade do defensor é um grande ponto positivo, tendo atuado em 44 partidas em todas as competições pelo Rayo na última temporada. A cúpula do Chelsea está confiante de que os atributos físicos e a inteligência tática do espanhol permitirão que ele se adapte sem dificuldades ao ritmo do futebol inglês.
Mudança tática no Chelsea
A contratação de Chavarria destaca uma clara evolução na estratégia de recrutamento do Chelsea sob o comando de Alonso. Embora o grupo proprietário BlueCo anteriormente se concentrasse fortemente em contratar jovens promessas com potencial de longo prazo, a janela recente viu uma mudança em direção a profissionais estabelecidos após as chegadas do veterano da Premier League Danny Welbeck e de Jordan Henderson.
Espera-se que o lateral-esquerdo de 28 anos ofereça forte concorrência a Jorrel Hato pelo lado esquerdo, preenchendo o vazio deixado pela saída de Cucurella para o Real Madrid. Segundo informações, Alonso aprecia a versatilidade de Chavarria, já que o defensor se sente igualmente à vontade atuando em uma linha de quatro tradicional ou como um ala mais avançado.
- AFP
A porta giratória de Stamford Bridge continua girando
A chegada de Chavarria eleva para sete o total de contratações do Chelsea nesta janela de verão, dando sequência a um período de atividade sem precedentes no mercado de transferências. O clube já gastou pesado para garantir os serviços de Morgan Rogers em um acordo recorde para um jogador britânico, além de outras adições de destaque, como Maxence Lacroix, Marco Palestra e Valentin Barco.
No entanto, a entrada de novos talentos tornou necessária uma importante reformulação para administrar o tamanho do elenco e a folha salarial. Além da saída de Cucurella, o Chelsea autorizou várias partidas, incluindo a venda em definitivo do zagueiro revelado pelo clube Trevoh Chalobah para o time italiano Como. Outros jogadores com menos espaço, como Andrey Santos e Tyrique George, também saíram, enquanto Alejandro Garnacho foi para o Aston Villa por empréstimo.
O foco agora se volta para as etapas finais da pré-temporada, em que o Chelsea buscará ganhar embalo após uma sequência mista de resultados, incluindo um dramático empate por 3 a 3 com o Johor Darul Ta'zim. À medida que o clube se aproxima do fim de sua campanha de recrutamento, a pressão estará sobre Alonso para integrar essas sete contratações a uma equipe coesa.
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