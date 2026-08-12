Em entrevista ao site oficial do clube, Chavarria expressou sua satisfação com a transferência e declarou: "Estou muito animado para começar. Isso é um sonho para mim, já que o Chelsea é um dos maiores clubes do mundo.

"É uma grande oportunidade, mas estou preparado e vou trabalhar duro para ajudar a equipe a alcançar o sucesso. Há muitas pessoas que me ajudaram a chegar a este momento, e eu tenho que agradecer à minha família. Eles sempre me apoiaram e hoje só é possível por causa deles."

Com a nova temporada se aproximando, Alonso está trabalhando rapidamente para integrar Chavarria aos treinamentos táticos do elenco. A durabilidade do defensor é um grande ponto positivo, tendo atuado em 44 partidas em todas as competições pelo Rayo na última temporada. A cúpula do Chelsea está confiante de que os atributos físicos e a inteligência tática do espanhol permitirão que ele se adapte sem dificuldades ao ritmo do futebol inglês.