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Xabi Alonso confirma interesse em Alejandro Garnacho, enquanto o Chelsea se prepara para vender o ponta um ano após sua contratação do Manchester United
Alonso abre caminho para a saída de Garnacho
Alonso deu a entender que a carreira de Garnacho no Chelsea está efetivamente encerrada após apenas uma temporada abaixo das expectativas. Ao falar sobre o futuro do jogador, o recém-nomeado técnico se recusou a oferecer qualquer garantia de que o ex-jogador do Manchester United faria parte de seus planos daqui para frente, observando que as discussões com a diretoria do clube a respeito de uma transferência já estão em estágio avançado.
Confirmando que o ponta está atraindo interesse de outros clubes, especialmente da Roma, da Série A, Alonso manteve-se enigmático, mas honesto, sobre a situação atual. “A situação é a seguinte: conversamos com os diretores esportivos e há interesse nele por parte de outros clubes. Então, vamos ver como isso se desenvolve, mas espero que termine da melhor maneira possível para todas as partes”, disse Alonso aos repórteres, em declarações publicadas pelo The Telegraph.
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Um primeiro ano difícil no oeste de Londres
A chegada de Garnacho, vindo do United em agosto passado por 40 milhões de libras, foi vista como uma grande conquista para o Chelsea, mas a transferência não deu certo. O jogador de 22 anos teve dificuldades para manter a regularidade ao longo da temporada 2025-26, marcando apenas um gol na Premier League, enquanto o Blues terminou em 10º lugar. Seu fraco desempenho no clube acabou custando-lhe uma vaga na seleção argentina para a Copa do Mundo.
As pressões financeiras também pesam sobre o clube após uma temporada sem competições europeias. O United tem direito a uma cláusula de 10% sobre a futura venda, o que será um fator determinante em quaisquer negociações. Com o Chelsea tendo registrado anteriormente prejuízos financeiros recordes, reduzir o elenco e recuperar recursos tornou-se uma prioridade para a nova diretoria em Cobham.
O Chelsea insiste na venda definitiva
Apesar de uma fase difícil na Inglaterra, Garnacho continua despertando grande interesse na Itália, com Napoli, Juventus e AC Milan sendo citados como clubes que estão de olho no ponta, enquanto a Roma também manifestou interesse em contratá-lo por empréstimo.
O Chelsea, no entanto, deixou sua posição clara. A diretoria de contratações do clube não está disposta a considerar nenhuma proposta de empréstimo, insistindo em uma venda definitiva para recuperar o dinheiro investido no jogador.
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Construindo uma nova era em Stamford Bridge
Apesar das saídas iminentes, Alonso está focado em uma reformulação cultural total no clube. Após assinar um contrato de quatro anos, o espanhol tem a missão de levar o Chelsea de volta à Liga dos Campeões e restaurar os padrões esperados de um time que sempre disputa títulos. Ele enfatizou que o trabalho árduo começa imediatamente para apagar as lembranças de uma temporada desastrosa de 2025-26.
“Estamos começando do zero”, explicou o técnico. “Com certeza, esse é um objetivo (voltar às competições europeias). Mas, para alcançar esse objetivo, é preciso fazer muitas coisas certas e fazer parte desse processo: como queremos jogar, como queremos nos ver e como queremos abordar uma partida, seja onde for que joguemos. Esse é o meu trabalho. Com certeza queremos estar lá, e o tempo dirá. Mas somos ambiciosos e só precisamos demonstrar essa energia, essa ambição e também essa vontade de alcançar o sucesso.”
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