Xabi Alonso confirma interesse em Alejandro Garnacho, enquanto o Chelsea se prepara para vender o ponta um ano após sua contratação do Manchester United

Alonso deu a entender que a carreira de Garnacho no Chelsea está efetivamente encerrada após apenas uma temporada abaixo das expectativas. Ao falar sobre o futuro do jogador, o recém-nomeado técnico se recusou a oferecer qualquer garantia de que o ex-jogador do Manchester United faria parte de seus planos daqui para frente, observando que as discussões com a diretoria do clube a respeito de uma transferência já estão em estágio avançado.

Confirmando que o ponta está atraindo interesse de outros clubes, especialmente da Roma, da Série A, Alonso manteve-se enigmático, mas honesto, sobre a situação atual. “A situação é a seguinte: conversamos com os diretores esportivos e há interesse nele por parte de outros clubes. Então, vamos ver como isso se desenvolve, mas espero que termine da melhor maneira possível para todas as partes”, disse Alonso aos repórteres, em declarações publicadas pelo The Telegraph.



