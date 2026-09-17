AFP
Traduzido por
Xabi Alonso celebra "dia importante" com a Clearlake Capital assumindo o controle total do Chelsea após a saída de Todd Boehly
Uma nova era em Stamford Bridge
O Chelsea entrou oficialmente em um novo capítulo de sua história recente após a notícia de que a Clearlake Capital assumiu o controle total do clube. Todd Boehly e Mark Walter, que cada um detinha uma participação de 12,83%, concluíram a venda de suas ações para a empresa de private equity. O movimento consolida o poder nas mãos de Behdad Eghbali e Jose E. Feliciano, com a Clearlake ampliando sua maioria anterior de 61,5% para uma posição dominante.
Ao falar com a imprensa antes do próximo jogo do Chelsea contra o Brentford, na sexta-feira, Alonso foi rápido em reconhecer a dimensão da mudança estrutural. "Acho que é um dia importante para o clube quando há uma mudança importante na estrutura do clube, uma nova propriedade", disse Alonso em entrevista coletiva na quinta-feira.
- AFP
Alonso agradece aos proprietários que estão de saída
Apesar da natureza muitas vezes turbulenta da era Boehly, que começou com uma aquisição recorde de £ 2,5 bilhões em 2022, Alonso demonstrou respeito pela base construída pelos investidores americanos que estão de saída. O ex-treinador do Bayer Leverkusen observou que, embora não estivesse presente no início do período deles no comando, entendia o esforço necessário para estabilizar o clube após as sanções impostas ao ex-proprietário Roman Abramovich.
Alonso manifestou publicamente sua apreciação pelo trabalho feito nos bastidores, ao afirmar: "Agradeço aos antigos donos pelo que fizeram. Eu não estava aqui, mas sei que eles tiveram um papel importante. E agora que Behdad [Eghbali] está assumindo mais controle, ou quase controle total, acho que é bom que fique claro quem é o principal."
Trabalhando com Behdad Eghbali
No centro do otimismo de Alonso está sua relação pessoal com Eghbali, que se tornou uma figura cada vez mais influente no centro de treinamento de Cobham, do clube. O treinador revelou que Eghbali foi a força motriz por trás de sua decisão de se juntar ao clube londrino, viajando à Espanha para apresentar a visão de longo prazo.
"Tenho uma relação muito boa com Behdad; foi ele quem foi a Madri para explicar o projeto e me convencer, e estamos trabalhando bem juntos", explicou Alonso. "Como mencionei, esta é a fase um que completamos no projeto do elenco. Isso é bom e agora seguimos em frente juntos."
- Getty Images Sport
Atualizações sobre lesões antes de Brentford
Longe do drama nos bastidores, Alonso deu uma atualização um tanto enigmática sobre a condição física de Joao Pedro. O atacante tem sido parte fundamental do forte início de Alonso em sua campanha de estreia, com três gols e três assistências nas quatro primeiras partidas do Chelsea na Premier League. No entanto, sua recente saída da seleção brasileira devido a uma preocupação com lesão gerou temores sobre sua disponibilidade.
"Em termos de lesões e em termos do elenco, faremos a última sessão de treinamento amanhã, então ninguém está descartado para sexta-feira, por isso prefiro ser cauteloso e vamos esperar até amanhã para tomar a decisão final sobre cada jogador", disse.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.