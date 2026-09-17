O Chelsea entrou oficialmente em um novo capítulo de sua história recente após a notícia de que a Clearlake Capital assumiu o controle total do clube. Todd Boehly e Mark Walter, que cada um detinha uma participação de 12,83%, concluíram a venda de suas ações para a empresa de private equity. O movimento consolida o poder nas mãos de Behdad Eghbali e Jose E. Feliciano, com a Clearlake ampliando sua maioria anterior de 61,5% para uma posição dominante.

Ao falar com a imprensa antes do próximo jogo do Chelsea contra o Brentford, na sexta-feira, Alonso foi rápido em reconhecer a dimensão da mudança estrutural. "Acho que é um dia importante para o clube quando há uma mudança importante na estrutura do clube, uma nova propriedade", disse Alonso em entrevista coletiva na quinta-feira.