Xabi Alonso afirma que Joao Pedro está no nível de Erling Haaland, enquanto técnico do Chelsea compara atacante a Karim Benzema

O reconhecimento pela evolução de Pedro foi formalizado na sexta-feira, quando ele foi eleito o Jogador do Mês de agosto. Isso representa um marco significativo para o atacante, que superou a forte concorrência do próprio companheiro de equipe Cole Palmer para ficar com o prêmio. Suas contribuições nesta temporada têm sido fundamentais para o embalo inicial do Chelsea. O atacante somou dois gols e duas assistências em seus três primeiros jogos, mostrando um poder de decisão que talvez tenha faltado em anos anteriores.

Tendo recentemente comprometido seu futuro de longo prazo com o clube em um contrato válido até 2034, há uma sensação clara de que o brasileiro é a pedra angular do novo projeto em Cobham. O sistema tático de Alonso, que exige mobilidade e alto nível de tomada de decisão da linha de frente, parece perfeitamente adequado ao repertório amplo de Pedro e à sua presença física.