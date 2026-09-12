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Xabi Alonso afirma que Joao Pedro está no nível de Erling Haaland, enquanto técnico do Chelsea compara atacante a Karim Benzema
Um início de campanha recorde
O reconhecimento pela evolução de Pedro foi formalizado na sexta-feira, quando ele foi eleito o Jogador do Mês de agosto. Isso representa um marco significativo para o atacante, que superou a forte concorrência do próprio companheiro de equipe Cole Palmer para ficar com o prêmio. Suas contribuições nesta temporada têm sido fundamentais para o embalo inicial do Chelsea. O atacante somou dois gols e duas assistências em seus três primeiros jogos, mostrando um poder de decisão que talvez tenha faltado em anos anteriores.
Tendo recentemente comprometido seu futuro de longo prazo com o clube em um contrato válido até 2034, há uma sensação clara de que o brasileiro é a pedra angular do novo projeto em Cobham. O sistema tático de Alonso, que exige mobilidade e alto nível de tomada de decisão da linha de frente, parece perfeitamente adequado ao repertório amplo de Pedro e à sua presença física.
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Alonso coloca atacante do Chelsea na prateleira dos craques mundiais
Alonso não economizou palavras em sua avaliação sobre Pedro, sugerindo que o internacional brasileiro agora se senta à mesma mesa que Haaland. Após um início de temporada sensacional, Alonso foi questionado se seu principal jogador poderia realmente ser comparado ao norueguês, que conquistou a Chuteira de Ouro na última temporada com 27 gols.
"Eu diria que sim. Se você contar quantos grandes atacantes temos na Premier League, tenho certeza de que Joao [Pedro] está lá, Haaland com certeza está lá. Então eu o avaliaria dessa forma", explicou Alonso.
As comparações com Karim Benzema e a flexibilidade tática
Embora Haaland seja frequentemente visto como um especialista de área, Alonso acredita que Pedro oferece um perfil mais diversificado, traçando paralelos com seu ex-companheiro de Real Madrid e vencedor da Bola de Ouro, Karim Benzema. Ele destacou que a capacidade de Pedro de influenciar o jogo em várias zonas, tendo atuado como meio-campista, camisa 10 e ponta, faz dele um pesadelo para as linhas defensivas modernas conseguirem contê-lo.
"Em muitas coisas ele me lembra Benzema, porque é bom na área, é bom fora da área, é bom caindo pelo lado esquerdo, é bom de cabeça, é muito completo, é inteligente", acrescentou Alonso. "Então, sim, ele ainda é jovem, ainda há coisas a desenvolver, mas tem muitas, muitas qualidades absolutamente excepcionais."
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Superando a decepção contra o Brasil e olhando para a frente
Apesar de sua forma doméstica estelar, Joao Pedro sofreu um revés significativo no verão passado, quando foi uma ausência surpreendente da seleção do Brasil para a Copa do Mundo. No entanto, o atacante usou essa decepção como combustível e ganhou uma nova convocação para a janela internacional de setembro contra Nova Zelândia e Índia. Alonso revelou que não precisou dar nenhuma motivação extra ao seu atacante, já que o fogo já ardia dentro do próprio jogador.
"Ele tinha motivação suficiente. Já tinha o bastante dentro dele, então eu não precisei entrar nisso. Foi doloroso para ele, mas isso ficou no passado. Agora estamos focados no que ele está fazendo bem e no que pode fazer melhor", insistiu o técnico do Chelsea. "Ele tem sido extraordinário. Não apenas em termos de futebol, mas em sua personalidade, sua maturidade e sua vontade. Ele tem um objetivo muito claro nesta temporada, que é fazer uma grande campanha e marcar muitos gols."
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