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Xabi Alonso admite que a decisão de se transferir para o Chelsea em vez do Liverpool “teve a ver com o momento certo”

X. Alonso
Chelsea
Premier League
Liverpool
C. Palmer

Xabi Alonso falou abertamente sobre sua decisão de assumir o cargo no Chelsea, admitindo que sua chegada a Stamford Bridge, em vez de um retorno sentimental ao Liverpool, foi simplesmente uma questão de timing. O espanhol, que teve uma carreira lendária como jogador em Anfield, foi apresentado oficialmente como o novo técnico dos Blues após deixar o Real Madrid, onde assumiu o comando durante uma das temporadas mais difíceis do clube antes de se despedir antes do fim da campanha, tendo anteriormente passado por uma passagem de grande sucesso pelo Bayer Leverkusen na Bundesliga.

  • Uma questão de timing para Alonso

    O novo técnico do Chelsea abordou as inevitáveis perguntas sobre seu antigo clube, explicando que sua mudança para o oeste de Londres, em vez de Merseyside, foi resultado das circunstâncias. Apesar de seus laços profundos com o Liverpool, onde conquistou a Liga dos Campeões em 2005, o técnico de 44 anos insistiu que a oportunidade em Stamford Bridge surgiu no momento certo para o avanço de sua carreira.

    “Bem, é uma questão de timing”, disse Alonso à BBC Sport durante seu primeiro dia no estádio. “Estou aqui hoje, no meu primeiro dia em Stamford Bridge, conversando com vocês. Estou ansioso por esse desafio, um grande desafio, e o Chelsea é um dos maiores clubes; estou ansioso para ter sucesso aqui.”

    Relatos indicam que não houve contato com os Reds nas semanas que antecederam sua contratação, apesar de o Liverpool ter acabado demitindo Arne Slot após uma segunda temporada difícil.

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  • Xabi Alonso Chelsea crestGetty/GOAL

    Autoridade administrativa em Stamford Bridge

    Ao contrário de seus antecessores imediatos, Enzo Maresca e Liam Rosenior, que foram nomeados treinadores principais, Alonso recebeu o título mais importante de gerente. Embora ele continue colaborando com os diretores esportivos do clube no recrutamento, a mudança no título sugere uma reestruturação na hierarquia.

    Alonso parece estar à vontade com essa estrutura colaborativa, afirmando: “O que eu gosto é que trabalhamos juntos e todos fazemos parte das decisões que tomamos; todos nos sentimos responsáveis por isso. O objetivo final é claro e, para mim, é assim que deve ser. Estamos confiantes de que estamos fazendo as coisas certas da maneira certa.”

    Ele acrescentou: “O potencial existe. Acho que já há uma base sólida e um bom time. Precisamos reforçá-lo da maneira certa e tomar boas decisões para isso. A sensação é de que estamos alinhados com os diretores esportivos. O objetivo final é ter um bom time, montar o elenco certo, e estamos nesse momento.”

  • Enfrentando o desafio da Premier League

    Alonso está bem ciente do escrutínio que acompanha o cargo de técnico do Chelsea, tornando-se o sexto técnico efetivo em apenas quatro anos sob a atual diretoria. No entanto, o ex-técnico do Real Madrid e do Bayer Leverkusen está encarando de frente a pressão da primeira divisão inglesa, reconhecendo que o campeonato evoluiu desde que encerrou sua carreira de jogador.

    “A Premier League é a liga mais competitiva do mundo atualmente”, acrescentou ele. “É um desafio vir para cá, voltar à liga, nesta minha carreira como técnico, mas é um desafio que estou muito animado para aceitar, para que possamos crescer e aprender juntos. Queremos criar entusiasmo, criar esse vínculo com a torcida, vencer jogos e ter sucesso.”

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  • Sunderland v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Descobrindo o talento de Cole Palmer

    Depois que o Chelsea terminou em um decepcionante 10º lugar na Premier League, ficando de fora das competições europeias, Alonso enfrenta uma importante tarefa de reconstrução. Ele se mostrou particularmente elogioso em relação a Cole Palmer, que voltou à pré-temporada com algo a provar.

    “Até agora, estamos juntos há alguns dias e ele chegou com uma mentalidade positiva e um espírito positivo. Ele quer aproveitar o futebol”, observou Alonso. “Ele é um jogador especial, de uma classe à parte, com qualidades únicas, e se o ajudarmos a construir uma equipe em torno dele que permita que seu talento brilhe, estaremos mais próximos do sucesso. Tenho certeza disso.”

    O técnico também aproveitou a oportunidade para reiterar seu desejo de manter Enzo Fernández no clube, apesar das recentes especulações sobre o futuro do meio-campista.


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