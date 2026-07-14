Xabi Alonso admite que a decisão de se transferir para o Chelsea em vez do Liverpool “teve a ver com o momento certo”

O novo técnico do Chelsea abordou as inevitáveis perguntas sobre seu antigo clube, explicando que sua mudança para o oeste de Londres, em vez de Merseyside, foi resultado das circunstâncias. Apesar de seus laços profundos com o Liverpool, onde conquistou a Liga dos Campeões em 2005, o técnico de 44 anos insistiu que a oportunidade em Stamford Bridge surgiu no momento certo para o avanço de sua carreira.

“Bem, é uma questão de timing”, disse Alonso à BBC Sport durante seu primeiro dia no estádio. “Estou aqui hoje, no meu primeiro dia em Stamford Bridge, conversando com vocês. Estou ansioso por esse desafio, um grande desafio, e o Chelsea é um dos maiores clubes; estou ansioso para ter sucesso aqui.”

Relatos indicam que não houve contato com os Reds nas semanas que antecederam sua contratação, apesar de o Liverpool ter acabado demitindo Arne Slot após uma segunda temporada difícil.