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Xabi Alonso admite que a decisão de se transferir para o Chelsea em vez do Liverpool “teve a ver com o momento certo”
Uma questão de timing para Alonso
O novo técnico do Chelsea abordou as inevitáveis perguntas sobre seu antigo clube, explicando que sua mudança para o oeste de Londres, em vez de Merseyside, foi resultado das circunstâncias. Apesar de seus laços profundos com o Liverpool, onde conquistou a Liga dos Campeões em 2005, o técnico de 44 anos insistiu que a oportunidade em Stamford Bridge surgiu no momento certo para o avanço de sua carreira.
“Bem, é uma questão de timing”, disse Alonso à BBC Sport durante seu primeiro dia no estádio. “Estou aqui hoje, no meu primeiro dia em Stamford Bridge, conversando com vocês. Estou ansioso por esse desafio, um grande desafio, e o Chelsea é um dos maiores clubes; estou ansioso para ter sucesso aqui.”
Relatos indicam que não houve contato com os Reds nas semanas que antecederam sua contratação, apesar de o Liverpool ter acabado demitindo Arne Slot após uma segunda temporada difícil.
- Getty/GOAL
Autoridade administrativa em Stamford Bridge
Ao contrário de seus antecessores imediatos, Enzo Maresca e Liam Rosenior, que foram nomeados treinadores principais, Alonso recebeu o título mais importante de gerente. Embora ele continue colaborando com os diretores esportivos do clube no recrutamento, a mudança no título sugere uma reestruturação na hierarquia.
Alonso parece estar à vontade com essa estrutura colaborativa, afirmando: “O que eu gosto é que trabalhamos juntos e todos fazemos parte das decisões que tomamos; todos nos sentimos responsáveis por isso. O objetivo final é claro e, para mim, é assim que deve ser. Estamos confiantes de que estamos fazendo as coisas certas da maneira certa.”
Ele acrescentou: “O potencial existe. Acho que já há uma base sólida e um bom time. Precisamos reforçá-lo da maneira certa e tomar boas decisões para isso. A sensação é de que estamos alinhados com os diretores esportivos. O objetivo final é ter um bom time, montar o elenco certo, e estamos nesse momento.”
Enfrentando o desafio da Premier League
Alonso está bem ciente do escrutínio que acompanha o cargo de técnico do Chelsea, tornando-se o sexto técnico efetivo em apenas quatro anos sob a atual diretoria. No entanto, o ex-técnico do Real Madrid e do Bayer Leverkusen está encarando de frente a pressão da primeira divisão inglesa, reconhecendo que o campeonato evoluiu desde que encerrou sua carreira de jogador.
“A Premier League é a liga mais competitiva do mundo atualmente”, acrescentou ele. “É um desafio vir para cá, voltar à liga, nesta minha carreira como técnico, mas é um desafio que estou muito animado para aceitar, para que possamos crescer e aprender juntos. Queremos criar entusiasmo, criar esse vínculo com a torcida, vencer jogos e ter sucesso.”
- Getty Images Sport
Descobrindo o talento de Cole Palmer
Depois que o Chelsea terminou em um decepcionante 10º lugar na Premier League, ficando de fora das competições europeias, Alonso enfrenta uma importante tarefa de reconstrução. Ele se mostrou particularmente elogioso em relação a Cole Palmer, que voltou à pré-temporada com algo a provar.
“Até agora, estamos juntos há alguns dias e ele chegou com uma mentalidade positiva e um espírito positivo. Ele quer aproveitar o futebol”, observou Alonso. “Ele é um jogador especial, de uma classe à parte, com qualidades únicas, e se o ajudarmos a construir uma equipe em torno dele que permita que seu talento brilhe, estaremos mais próximos do sucesso. Tenho certeza disso.”
O técnico também aproveitou a oportunidade para reiterar seu desejo de manter Enzo Fernández no clube, apesar das recentes especulações sobre o futuro do meio-campista.
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