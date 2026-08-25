Phil Parkinson está prestes a receber de volta um rosto conhecido no Racecourse Ground, já que o Wrexham chegou a um acordo com o Manchester City para a transferência em definitivo de Kabore, segundo a talkSPORT.

O internacional de Burkina Faso, de 25 anos, passou a última temporada por empréstimo no clube galês, onde rapidamente se firmou como uma peça vital do sistema defensivo. Durante sua passagem temporária, Kabore disputou 32 partidas em todas as competições e mostrou sua criatividade pelos lados do campo ao dar oito assistências, incluindo três em seus dois primeiros jogos da liga.



