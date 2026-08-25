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Wrexham AFC v Southampton - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduzido por

Wrexham se aproxima de contratação de £ 2 milhões de Issa Kabore, do Manchester City, enquanto Phil Parkinson acrescenta o quarto reforço do verão

Manchester City
Wrexham
Mercado da bola
I. Kabore
P. Parkinson
Premier League

O Wrexham está prestes a dar continuidade à sua ambiciosa investida no mercado após acertar uma taxa de £ 2 milhões com o Manchester City pelo defensor Issa Kabore. A transferência marca um retorno permanente significativo para o lateral-direito, que passou a campanha anterior por empréstimo no Racecourse Ground, enquanto o clube ficou por pouco fora dos play-offs da Championship.

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    Phil Parkinson está prestes a receber de volta um rosto conhecido no Racecourse Ground, já que o Wrexham chegou a um acordo com o Manchester City para a transferência em definitivo de Kabore, segundo a talkSPORT.

    O internacional de Burkina Faso, de 25 anos, passou a última temporada por empréstimo no clube galês, onde rapidamente se firmou como uma peça vital do sistema defensivo. Durante sua passagem temporária, Kabore disputou 32 partidas em todas as competições e mostrou sua criatividade pelos lados do campo ao dar oito assistências, incluindo três em seus dois primeiros jogos da liga.


  • Rob Mac Ryan Reynolds Wrexham Sky Sports 2025-26Getty

    Investimento significativo para o Wrexham

    O acordo representa um investimento significativo para o Wrexham, que segue sua ascensão na pirâmide do futebol inglês sob a propriedade de Ryan Reynolds e Rob McElhenney.

    Kabore pertence ao Manchester City há mais de seis anos, tendo se juntado originalmente ao gigante da Premier League vindo do clube belga KV Mechelen em julho de 2020.

    No entanto, apesar de sua longa ligação com o Etihad Stadium, ele nunca fez uma aparição competitiva pelo Manchester City e, em vez disso, passou por sete empréstimos diferentes para ganhar experiência pela Europa antes de encontrar um lar no norte do País de Gales.

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  • Parkinson dá sequência ao agressivo recrutamento de verão

    Assim que as formalidades da transferência de Kabore forem concluídas, ele se tornará o quarto reforço de uma janela de verão de altos investimentos para o clube promovido da League One. O processo de contratações começou com a aquisição de Danny Imray, vindo do Crystal Palace, que já causou impacto ao marcar o gol de empate contra o Watford. Depois, o clube avançou pela contratação do capitão do Preston North End, Ben Whiteman, uma transferência que causou atrito significativo em Deepdale.

    Somando-se aos reforços defensivos, o Wrexham também garantiu os serviços do goleiro muito bem avaliado Anthony Patterson foi contratado junto ao Sunderland por uma taxa na casa de £ 8 milhões. A chegada de Kabore por £ 2 milhões reforça ainda mais o poder financeiro que o Wrexham está disposto a mostrar enquanto busca montar um elenco capaz de competir na parte de cima da tabela da Championship.


  • Cardiff City v Wrexham - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images Sport

    Grandes testes pela frente no Racecourse Ground

    A chegada de Kabore acontece em um momento crucial para o clube, que se prepara para um confronto de destaque contra o Birmingham City na noite de sexta-feira. A partida, marcada para começar às 20h, servirá como parâmetro para medir o progresso do Wrexham diante de outro time com grandes ambições.

    Além da lista imediata de jogos, a diretoria do Wrexham segue sendo ligada a movimentos ainda mais audaciosos antes de a janela de transferências se fechar. Há relatos de que o clube ainda pode quebrar novamente seu recorde de transferência para garantir talento de primeira linha, assegurando que os holofotes globais permaneçam firmemente voltados para o Racecourse Ground.

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