Parkinson foi, no entanto, o homem responsável por comandar uma ascensão meteórica no norte de Gales. Ele levou o Wrexham, após sua nomeação no verão de 2021, da National League até a Championship.

Uma sequência recorde de três promoções consecutivas foi alcançada antes de o time bater na trave, de forma agonizante, na busca por uma vaga nos play-offs da segunda divisão na temporada passada. Houve alguns questionamentos no início da campanha de 2025-26 sobre a abordagem tática adotada pelo Wrexham.

Quaisquer dúvidas foram silenciadas em grande estilo, enquanto Reynolds e Mac falaram sobre Parkinson, que já passou de 270 jogos no comando, ter um “emprego vitalício”. Eles aparentemente não têm pressa alguma para promover mudanças na área técnica.

Eles sabem da necessidade de manter alto o interesse no clube, já que a série documental ‘Welcome to Wrexham’ depende de drama para manter sua audiência global, mas não podem se dar ao luxo de correr riscos desnecessários que ameacem prejudicar os esforços dentro de campo, tendo observado de longe como o Birmingham implodiu sob o comando da lenda do Manchester United Rooney no inverno de 2023.