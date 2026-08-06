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Wrexham evita erro ao estilo Wayne Rooney, enquanto Ryan Reynolds e Rob Mac ouvem que Phil Parkinson “merece mais uma temporada completa” para realizar o sonho da Premier League
Três promoções e 270 jogos: Parkinson no Wrexham
Parkinson foi, no entanto, o homem responsável por comandar uma ascensão meteórica no norte de Gales. Ele levou o Wrexham, após sua nomeação no verão de 2021, da National League até a Championship.
Uma sequência recorde de três promoções consecutivas foi alcançada antes de o time bater na trave, de forma agonizante, na busca por uma vaga nos play-offs da segunda divisão na temporada passada. Houve alguns questionamentos no início da campanha de 2025-26 sobre a abordagem tática adotada pelo Wrexham.
Quaisquer dúvidas foram silenciadas em grande estilo, enquanto Reynolds e Mac falaram sobre Parkinson, que já passou de 270 jogos no comando, ter um “emprego vitalício”. Eles aparentemente não têm pressa alguma para promover mudanças na área técnica.
Eles sabem da necessidade de manter alto o interesse no clube, já que a série documental ‘Welcome to Wrexham’ depende de drama para manter sua audiência global, mas não podem se dar ao luxo de correr riscos desnecessários que ameacem prejudicar os esforços dentro de campo, tendo observado de longe como o Birmingham implodiu sob o comando da lenda do Manchester United Rooney no inverno de 2023.
Parkinson é o técnico certo para levar o Wrexham adiante?
Questionado se Parkinson continua sendo o homem certo para conduzir o clube adiante, o ex-atacante do Wrexham Trundle, falando por cortesia da Eagle Predict, disse à GOAL: "Acho que sim. Acho que foi injusto quando ele chegou pela primeira vez à Championship e então as pessoas começaram a dizer que ele levou o clube até ali e que era preciso mudar.
"Para mim, é preciso ter cuidado com o que se deseja. Você olha para o que ele fez no clube, ele fez algo inacreditável. Não é só o lado do futebol, é a união que eles têm lá. Você mexe nisso e acho que não sabe para onde o clube vai a partir daí.
"Para mim, acho que ele merece, aconteça o que acontecer nesta temporada, se fosse comigo, acho que ele merece mais uma temporada completa pelo que fez no clube. No futebol, nem todo mundo é tão sentimental, e sabemos como tudo pode mudar rápido, mas desejo sorte a ele porque, pelo que fez, ele merece estar lá."
Will Reynolds e Mac resistirão à tentação de contratar um grande nome?
Pressionado ainda mais sobre o debate sobre “nome” e sobre isso nem sempre ser a fórmula certa para o sucesso, Trundle acrescentou: “Não, não é, e acho que você aposta nesses grandes nomes, mas olha o que Parky fez, ele tem experiência em vários níveis diferentes também. Então ele entende, mesmo se estiver procurando jogadores nas divisões inferiores, ele entende o futebol em outra escala.
“Acho que muitos dos jovens técnicos que estão chegando provavelmente só estiveram na Premier League e nesse nível. Mas acho que o que Parky fez foi inacreditável, e ele merece continuar no cargo. Acho que, se alguma coisa acontecesse, ele iria direto para outro trabalho.”
Outra ex-estrela dos Red Dragons, Matt Jansen, já havia dito à GOAL ao discutir o mesmo assunto: “Sempre vai haver nomes ligados a isso, todo o brilho em volta disso, o tema de Hollywood. Sempre vai haver nomes ligados a isso, essa é a natureza da coisa.
“Parkinson vai ficar lá? Um nome maior vai chegar? Um Steven Gerrard teria interesse em algo parecido com o que Frank Lampard está fazendo no Coventry? Sempre vai haver nomes por aí. Phil Parkinson fez um trabalho fantástico até aqui. Por quanto tempo isso vai continuar, ninguém sabe.”
Jogos do Wrexham em 2026-27: início de temporada difícil
O Wrexham está pronto para dar início à sua campanha de 2026-27, embalada por uma programação de pré-temporada que o viu enfrentar gigantes da Premier League e conquistar vitórias de destaque sobre Manchester United e Leeds.
Um início desafiador fará com que enfrente o Middlesbrough na primeira rodada da Copa da Liga na sexta-feira, antes de estrear na Championship contra o rival galês Cardiff em 17 de agosto. Depois, terá pela frente Birmingham, Millwall, Swansea, Burnley, West Ham e Southampton antes da primeira pausa internacional.
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