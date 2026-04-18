Getty
Traduzido por
Wrexham enfrenta questionamentos sobre a legalidade de um subsídio de 3,8 milhões de libras concedido pelo governo britânico
Auditoria levanta questões quanto à legalidade
A ascensão mediática do Wrexham, sob a gestão dos proprietários de Hollywood Ryan Reynolds e Rob Mac, enfrentou um possível obstáculo jurídico após relatos de que um subsídio governamental de 3,8 milhões de libras pode ter sido concedido de forma irregular. Pedidos de acesso à informação indicam que o Conselho Municipal do Condado de Wrexham aprovou o montante antes de concluir uma avaliação final sobre auxílios estatais, segundo o The Guardian.
Especialistas em controle de subsídios observaram que ignorar esses procedimentos poderia ter exposto o clube a contestação judicial por parte de times rivais. Embora o prazo para uma contestação formal provavelmente já tenha expirado, a falha processual levantou sérias questões sobre como o dinheiro público foi alocado ao time da Championship.
- Getty
Especialistas destacam violações nas regras de subsídios
A ausência de uma avaliação preliminar concluída no momento da concessão é o principal ponto de discórdia. Alexander Rose, sócio da Ward Hadaway, observou que o conselho tinha o claro dever de realizar uma avaliação preliminar antes de os fundos serem destinados ao clube.
“No momento em que a subvenção de 3,8 milhões de libras foi concedida, havia o dever de realizar uma avaliação de princípios”, disse Rose. “Provas de que essa avaliação não estava finalizada quando a subvenção foi concedida certamente teriam ajudado um contestante, por exemplo, um clube de futebol rival. Existem regras de controle de subsídios para garantir que haja condições equitativas nas quais as empresas possam competir. Isso inclui o futebol profissional. Elas também são uma proteção importante para o contribuinte, impedindo que subsídios desnecessários e que geram desperdício sejam concedidos.”
O líder do Conselho de Wrexham, Mark Pritchard, refutou as acusações de impropriedade, afirmando: “Todas as diligências e verificações foram realizadas antes da transferência de qualquer financiamento e refutamos quaisquer acusações em contrário.” No entanto, o conselho admitiu que em fevereiro de 2022 existiam apenas “avaliações preliminares”, com o contrato final só sendo assinado em julho de 2023.
Financiamento público sob escrutínio
O debate se intensificou após a recente avaliação do Wrexham em 350 milhões de libras, impulsionada pelo investimento da empresa de private equity Apollo. Com um total de 18 milhões de libras em subsídios públicos — o maior valor já concedido a qualquer clube do Reino Unido —, os críticos questionaram por que o dinheiro dos contribuintes está sendo direcionado para um projeto com um apoio privado tão significativo.
O clube defendeu o investimento, argumentando que os recursos são destinados ao projeto “Wrexham Gateway”, e não apenas às necessidades do futebol nacional. Eles afirmam que o dinheiro público é essencial para transformar o Racecourse Ground em um local capaz de sediar eventos esportivos de nível internacional.
- AFP
A reforma do hipódromo continua
O Wrexham está atualmente executando um contrato de 69,2 milhões de libras para reconstruir a arquibancada Kop, com o objetivo de transformar o estádio em um destino de destaque para o esporte galês. O clube afirma que essa expansão trará benefícios de longo prazo para a economia local que superam em muito o investimento público inicial.
Embora os proprietários tenham aumentado seus próprios gastos — reduzindo a participação do contribuinte nos custos do projeto de 68% para 25% —, o clube continua sob o microscópio. Os Red Dragons devem agora equilibrar seus ambiciosos planos de infraestrutura com a crescente demanda por transparência em relação à sua relação financeira única com o governo local.