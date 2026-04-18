Wrexham enfrenta questionamentos sobre a legalidade de um subsídio de 3,8 milhões de libras concedido pelo governo britânico

A ausência de uma avaliação preliminar concluída no momento da concessão é o principal ponto de discórdia. Alexander Rose, sócio da Ward Hadaway, observou que o conselho tinha o claro dever de realizar uma avaliação preliminar antes de os fundos serem destinados ao clube.

“No momento em que a subvenção de 3,8 milhões de libras foi concedida, havia o dever de realizar uma avaliação de princípios”, disse Rose. “Provas de que essa avaliação não estava finalizada quando a subvenção foi concedida certamente teriam ajudado um contestante, por exemplo, um clube de futebol rival. Existem regras de controle de subsídios para garantir que haja condições equitativas nas quais as empresas possam competir. Isso inclui o futebol profissional. Elas também são uma proteção importante para o contribuinte, impedindo que subsídios desnecessários e que geram desperdício sejam concedidos.”

O líder do Conselho de Wrexham, Mark Pritchard, refutou as acusações de impropriedade, afirmando: “Todas as diligências e verificações foram realizadas antes da transferência de qualquer financiamento e refutamos quaisquer acusações em contrário.” No entanto, o conselho admitiu que em fevereiro de 2022 existiam apenas “avaliações preliminares”, com o contrato final só sendo assinado em julho de 2023.