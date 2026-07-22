O Wrexham está dando um forte sinal de suas intenções em sua busca por uma vaga na Premier League ao contratar o diretor de contratações do Newcastle United. Espera-se que o ambicioso time galês, de propriedade de Ryan Reynolds e Rob Mac, finalize a contratação neste verão, com Nickson pronto para se juntar ao clube em setembro. Essa iniciativa destaca o desejo do Wrexham de modernizar suas operações futebolísticas enquanto continua sua ascensão meteórica na pirâmide do futebol inglês.

Nickson passou 15 anos no St James’ Park e é responsável por algumas das transferências de maior sucesso na história recente do Newcastle. Tendo desempenhado um papel fundamental na contratação recorde de Miguel Almirón em 2019, ele também facilitou a chegada de Joelinton, do Hoffenheim, por 40 milhões de libras, e a aquisição de Bruno Guimarães, do Lyon, em 2022. O Wrexham acredita que a contratação de uma figura com experiência de tão alto nível representa um verdadeiro salto para o “próximo patamar” para um clube que, há apenas três anos, disputava o futebol fora da liga profissional.