Getty Images Sport
Traduzido por
Wrexham deve contratar diretor do Newcastle à medida que intensificam-se os esforços para o acesso à Premier League
Contratação de grande destaque para os Red Dragons
O Wrexham está dando um forte sinal de suas intenções em sua busca por uma vaga na Premier League ao contratar o diretor de contratações do Newcastle United. Espera-se que o ambicioso time galês, de propriedade de Ryan Reynolds e Rob Mac, finalize a contratação neste verão, com Nickson pronto para se juntar ao clube em setembro. Essa iniciativa destaca o desejo do Wrexham de modernizar suas operações futebolísticas enquanto continua sua ascensão meteórica na pirâmide do futebol inglês.
Nickson passou 15 anos no St James’ Park e é responsável por algumas das transferências de maior sucesso na história recente do Newcastle. Tendo desempenhado um papel fundamental na contratação recorde de Miguel Almirón em 2019, ele também facilitou a chegada de Joelinton, do Hoffenheim, por 40 milhões de libras, e a aquisição de Bruno Guimarães, do Lyon, em 2022. O Wrexham acredita que a contratação de uma figura com experiência de tão alto nível representa um verdadeiro salto para o “próximo patamar” para um clube que, há apenas três anos, disputava o futebol fora da liga profissional.
- Getty Images Sport
Phil Parkinson recebe apoio de especialistas
Com a chegada de Nickson, ele passará a trabalhar em estreita colaboração com o técnico da equipe principal, Phil Parkinson, que, segundo relatos, tem sido mantido totalmente informado sobre as negociações com o diretor do Newcastle. Espera-se que Parkinson conte fortemente com a vasta rede de contatos e o conhecimento de mercado de Nickson, à medida que o clube lida com as complexidades da Championship. Embora suas funções exatas ainda estejam sendo definidas, espera-se que ele supervisione tanto a estratégia de contratações quanto as operações futebolísticas mais amplas no Racecourse Ground.
A contratação também significa que o Wrexham superou concorrentes de peso pelos serviços de Nickson, já que o West Ham United, recém-rebaixado, também teria demonstrado interesse no especialista em recrutamento. A reputação de Nickson no setor é formidável, tendo recebido anteriormente elogios entusiásticos da diretoria do Newcastle. A ex-diretora Amanda Staveley afirmou anteriormente: “Felizmente, contamos com um excelente chefe de contratações, Steve Nickson, que está no clube há muito tempo e possui um conhecimento realmente profundo dos mercados de jogadores. Assim, conseguimos montar rapidamente um comitê de transferências.”
Aproveitando o sucesso histórico no Campeonato
A tentativa do Wrexham de contratar Nickson surge após um notável período de sucesso sob o comando de Parkinson, que levou o clube a três promoções consecutivas entre 2023 e 2025. Em sua primeira temporada de volta à segunda divisão desde o início da década de 1980, os Red Dragons terminaram em um impressionante sétimo lugar no Campeonato Inglês. Eles perderam por pouco uma vaga nos play-offs na última rodada, provando que já são capazes de competir com os maiores clubes da divisão, enquanto de olho no prêmio máximo: o futebol da primeira divisão.
Apesar do impulso positivo da última temporada, o clube ainda não fez sua primeira contratação na atual janela de transferências de verão. Parkinson levou recentemente um elenco de 28 jogadores aos Estados Unidos para uma turnê de pré-temporada de grande visibilidade, que inclui partidas contra o Leeds United, o Liverpool e o Sunderland. O técnico deixou claro que o elenco precisa de reforços para lidar com os rigores de um campeonato “implacável”, caso queira manter sua trajetória ascendente e finalmente garantir aquela vaga tão almejada na Premier League.
- AFP
A busca incansável pela Premier League
Em declarações após a recente vitória por 1 a 0 em um amistoso contra o Manchester United, em Helsinque, Parkinson ressaltou a necessidade de reforçar o elenco com jogadores de qualidade. O técnico afirmou: “Sentimos que há posições no elenco em que estamos com falta de profundidade para enfrentar o desafio da Championship, que é um campeonato implacável. Há áreas que consideramos que precisamos melhorar. Identificamos essas áreas desde o início do verão e estamos trabalhando nesse sentido.” Com a chegada de Nickson, espera-se que a capacidade do clube de contratar jogadores de alto nível aumente significativamente.
A agenda de competições do Wrexham começa para valer na sexta-feira, 7 de agosto, com um confronto da primeira rodada da Carabao Cup contra o Middlesbrough. Em seguida, o time inicia sua campanha no Campeonato Inglês com um clássico galês contra o Cardiff City, no dia 17 de agosto.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.