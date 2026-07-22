De tudo acontece durante a janela de transferências, mas o que ocorreu hoje no centro esportivo do Wolverhampton foi realmente incrível. Toru Arokodare, atacante nascido em 2000 que joga pelo time inglês, foi protagonista de um protesto bombástico durante o treino realizado na segunda-feira, o que levou à sua exclusão do jogo amistoso disputado hoje contra o Maideanhead United. O motivo do protesto está, de certa forma, relacionado à Fiorentina.
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Wolverhampton: surge o caso Arokodare: o atacante se recusa a treinar e a ir para o Trabzonspor; ele só quer a Fiorentina
O PROTESTO
O jogador nigeriano, autor de 6 gols em 38 partidas na última temporada — que terminou com o rebaixamento do Wolverhampton para a Championship —, decidiu interromper o treino sentando-se em campo e obrigando o técnico César Peixoto a interromper e cancelar a sessão. O motivo desse gesto chocante é que Arokodare, segundo a BBC, estaria recusando todas as tentativas do clube de transferi-lo para o Trabzonspor — destino preferido pela diretoria do Wolves —, em vez de para a Fiorentina, que nos últimos dias se interessou pelo ex-jogador do Racing Genk como possível substituto de Moise Kean.
EXISTE UM PRECEDENTE
A BBC ressalta que esse não foi o único episódio de indisciplina por parte do jogador nigeriano ao longo de sua experiência decepcionante no Wolverhampton, que começou com uma transferência de cerca de 30 milhões de euros do campeonato belga. Durante a temporada anterior, Arokodare teve, em abril, uma discussão bastante acalorada com seu jovem companheiro de equipe Mateus Mane, mas esse novo deslize complica ainda mais sua permanência na Inglaterra.
AS NEGOCIAÇÕES COM A FIORENTINA
O Wolverhampton está trabalhando para encontrar uma solução para a saída do jogador que satisfaça todas as partes envolvidas e, até o momento, o Trabzonspor e a Fiorentina são as opções mais prováveis. O clube da Fiorentina apresentou, nos últimos dias, duas propostas diferentes pelo atacante nascido em 2000, ambas na casa dos 20 milhões de euros e ambas rejeitadas pelo clube inglês, que considera mais vantajosa a proposta vinda da Turquia. No entanto, essa proposta não agrada ao jogador e foi o que levou à incrível insubordinação de segunda-feira.
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