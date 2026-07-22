O Wolverhampton está trabalhando para encontrar uma solução para a saída do jogador que satisfaça todas as partes envolvidas e, até o momento, o Trabzonspor e a Fiorentina são as opções mais prováveis. O clube da Fiorentina havia apresentado, nos últimos dias, duas propostas diferentes pelo atacante nascido em 2000, ambas na casa dos 20 milhões de euros e ambas rejeitadas pelo clube inglês, que considera mais vantajosa a proposta vinda da Turquia. No entanto, essa proposta não agrada ao jogador e levou à incrível insubordinação ocorrida na segunda-feira. Há, porém, uma questão importante, evidentemente desconhecida por Arokodare, que impede a Fiorentina de dar continuidade a qualquer tipo de negociação, já que as duas vagas para jogadores de fora da União Europeia já foram preenchidas com as contratações do zagueiro brasileiro Viery, do Grêmio, e do meio-campista Christ Inao Oulai, do Trabzonspor.