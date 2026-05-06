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Donny Afroni

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Wojciech Szczesny recusa oferta de transferência de um rival da La Liga e se compromete com o Barcelona

W. Szczesny
Barcelona
La Liga

Wojciech Szczesny teria recusado uma proposta lucrativa para se tornar titular em um clube rival da Espanha, optando por permanecer no Barcelona. Apesar da perspectiva de ter pouco tempo de jogo, o experiente goleiro priorizou a felicidade de sua família e seu papel atual no elenco de Hansi Flick.

  • Szczesny recusa a vaga de titular em outro clube

    Szczesny decidiu cumprir o ano restante de seu contrato com o Barcelona, pondo efetivamente fim às especulações sobre uma possível saída no meio do ano. De acordo com o Mundo Deportivo, o jogador da seleção polonesa recebeu uma proposta concreta de um time de ponta da La Liga que lhe garantiria a vaga de goleiro titular nas próximas duas temporadas.

    No entanto, o jogador de 36 anos já recusou a oferta do clube não identificado, priorizando sua permanência no Barça em vez da chance de ser titular em outro time. Mesmo com a possibilidade de o clube reforçar a posição com Alex Remiro, do Real Sociedad, Szczesny estaria, segundo relatos, confortável em assumir um papel de reserva no elenco de Flick.

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    Priorizar a felicidade em vez dos minutos

    Depois de se aposentar temporariamente no verão de 2024, após deixar a Juventus, Szczesny foi convencido pelo Barcelona a voltar aos gramados devido à grave lesão de Marc-André ter Stegen. Agora, o experiente goleiro está em uma fase da carreira em que a felicidade pessoal e familiar tem mais peso do que ganhos financeiros ou tempo de jogo.

    Seu profissionalismo e influência positiva no vestiário levaram o clube a oferecer a ele uma extensão de contrato válida até junho de 2027. Tendo chegado inicialmente como uma solução de emergência, Szczesny se integrou perfeitamente ao time, conquistando a confiança da comissão técnica e o respeito de seus companheiros.

  • Um mentor para a próxima geração

    Um dos principais fatores que motivam o desejo de Szczesny de permanecer no clube é sua relação com os jogadores mais jovens, especialmente com o novo goleiro titular do Barça, Joan Garcia. O veterano polonês tornou-se um mentor inestimável para o goleiro de 25 anos, que, segundo se diz, encara cada conselho do ex-jogador do Arsenal e da Roma como uma lição essencial para seu desenvolvimento.

    Flick valoriza a experiência que Szczesny traz para um elenco que, de outra forma, seria muito jovem. O goleiro acredita que pode continuar a contribuir significativamente para o crescimento da equipe por meio de sua liderança e presença no vestiário, mesmo que suas participações em campo se tornem mais esporádicas.

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    O fator família em Barcelona

    Além das razões relacionadas ao futebol, a decisão de Szczesny é fortemente influenciada pela adaptação bem-sucedida de sua família à vida em Barcelona. Seu filho de sete anos, Liam, joga atualmente nas categorias de base do clube, enquanto sua filha mais nova está bem adaptada à creche local.

    Além disso, sua esposa Marina, cantora profissional, montou seu próprio estúdio de gravação na cidade, onde planeja colaborar com outros artistas. Essas raízes profundas na capital catalã tornaram a perspectiva de se mudar para outra cidade espanhola pouco atraente, consolidando seu compromisso com o projeto blaugrana até o fim de seu contrato.

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