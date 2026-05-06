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Wojciech Szczesny recusa oferta de transferência de um rival da La Liga e se compromete com o Barcelona
Szczesny recusa a vaga de titular em outro clube
Szczesny decidiu cumprir o ano restante de seu contrato com o Barcelona, pondo efetivamente fim às especulações sobre uma possível saída no meio do ano. De acordo com o Mundo Deportivo, o jogador da seleção polonesa recebeu uma proposta concreta de um time de ponta da La Liga que lhe garantiria a vaga de goleiro titular nas próximas duas temporadas.
No entanto, o jogador de 36 anos já recusou a oferta do clube não identificado, priorizando sua permanência no Barça em vez da chance de ser titular em outro time. Mesmo com a possibilidade de o clube reforçar a posição com Alex Remiro, do Real Sociedad, Szczesny estaria, segundo relatos, confortável em assumir um papel de reserva no elenco de Flick.
- AFP
Priorizar a felicidade em vez dos minutos
Depois de se aposentar temporariamente no verão de 2024, após deixar a Juventus, Szczesny foi convencido pelo Barcelona a voltar aos gramados devido à grave lesão de Marc-André ter Stegen. Agora, o experiente goleiro está em uma fase da carreira em que a felicidade pessoal e familiar tem mais peso do que ganhos financeiros ou tempo de jogo.
Seu profissionalismo e influência positiva no vestiário levaram o clube a oferecer a ele uma extensão de contrato válida até junho de 2027. Tendo chegado inicialmente como uma solução de emergência, Szczesny se integrou perfeitamente ao time, conquistando a confiança da comissão técnica e o respeito de seus companheiros.
Um mentor para a próxima geração
Um dos principais fatores que motivam o desejo de Szczesny de permanecer no clube é sua relação com os jogadores mais jovens, especialmente com o novo goleiro titular do Barça, Joan Garcia. O veterano polonês tornou-se um mentor inestimável para o goleiro de 25 anos, que, segundo se diz, encara cada conselho do ex-jogador do Arsenal e da Roma como uma lição essencial para seu desenvolvimento.
Flick valoriza a experiência que Szczesny traz para um elenco que, de outra forma, seria muito jovem. O goleiro acredita que pode continuar a contribuir significativamente para o crescimento da equipe por meio de sua liderança e presença no vestiário, mesmo que suas participações em campo se tornem mais esporádicas.
- Getty Images Sport
O fator família em Barcelona
Além das razões relacionadas ao futebol, a decisão de Szczesny é fortemente influenciada pela adaptação bem-sucedida de sua família à vida em Barcelona. Seu filho de sete anos, Liam, joga atualmente nas categorias de base do clube, enquanto sua filha mais nova está bem adaptada à creche local.
Além disso, sua esposa Marina, cantora profissional, montou seu próprio estúdio de gravação na cidade, onde planeja colaborar com outros artistas. Essas raízes profundas na capital catalã tornaram a perspectiva de se mudar para outra cidade espanhola pouco atraente, consolidando seu compromisso com o projeto blaugrana até o fim de seu contrato.