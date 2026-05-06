Wojciech Szczesny recusa oferta de transferência de um rival da La Liga e se compromete com o Barcelona

Szczesny decidiu cumprir o ano restante de seu contrato com o Barcelona, pondo efetivamente fim às especulações sobre uma possível saída no meio do ano. De acordo com o Mundo Deportivo, o jogador da seleção polonesa recebeu uma proposta concreta de um time de ponta da La Liga que lhe garantiria a vaga de goleiro titular nas próximas duas temporadas.

No entanto, o jogador de 36 anos já recusou a oferta do clube não identificado, priorizando sua permanência no Barça em vez da chance de ser titular em outro time. Mesmo com a possibilidade de o clube reforçar a posição com Alex Remiro, do Real Sociedad, Szczesny estaria, segundo relatos, confortável em assumir um papel de reserva no elenco de Flick.