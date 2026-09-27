Willy Sagnol é demitido de forma brutal pela Geórgia após derrota chocante na Liga das Nações para a Irlanda do Norte

A Federação Georgiana de Futebol (GFF) confirmou no sábado que Sagnol foi dispensado de suas funções como técnico principal da seleção masculina principal. A demissão vem como consequência direta da frustrante derrota por 1 a 0 em casa para a Irlanda do Norte, na partida de estreia da Liga das Nações. O resultado foi particularmente doloroso pela forma como aconteceu, já que a Geórgia não conseguiu capitalizar seu domínio na Boris Paichadze Dinamo Arena, em Tbilisi.

A partida foi decidida por dois momentos cruciais envolvendo as maiores estrelas do país. O atacante do Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia perdeu um pênalti contra Pierce Charles no início do jogo, um erro que se mostrou custoso quando Shea Charles marcou o gol dramático da vitória dos visitantes no nono minuto dos acréscimos do segundo tempo. Essa falta de concentração nos instantes finais foi a gota d’água para a cúpula da federação, que agiu rapidamente para rescindir o contrato de Sagnol menos de 24 horas após o apito final.