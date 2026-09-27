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Georgia v Northern Ireland - UEFA Nations League 2026/27 Group B2 MD1Getty Images Sport
Donny Afroni
Traduzido por

Willy Sagnol é demitido de forma brutal pela Geórgia após derrota chocante na Liga das Nações para a Irlanda do Norte

W. Sagnol
Geórgia
Liga das Nações B

A passagem transformadora de Willy Sagnol como técnico da Geórgia chegou a um fim abrupto e brutal após um início decepcionante em sua mais recente campanha na Liga das Nações. Apesar de ter levado a seleção a patamares históricos no cenário internacional, a Federação Georgiana de Futebol optou por uma rápida mudança no comando na esteira de uma surpreendente derrota em casa.

  • Sagnol paga o preço por escorregão na Liga das Nações

    A Federação Georgiana de Futebol (GFF) confirmou no sábado que Sagnol foi dispensado de suas funções como técnico principal da seleção masculina principal. A demissão vem como consequência direta da frustrante derrota por 1 a 0 em casa para a Irlanda do Norte, na partida de estreia da Liga das Nações. O resultado foi particularmente doloroso pela forma como aconteceu, já que a Geórgia não conseguiu capitalizar seu domínio na Boris Paichadze Dinamo Arena, em Tbilisi.

    A partida foi decidida por dois momentos cruciais envolvendo as maiores estrelas do país. O atacante do Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia perdeu um pênalti contra Pierce Charles no início do jogo, um erro que se mostrou custoso quando Shea Charles marcou o gol dramático da vitória dos visitantes no nono minuto dos acréscimos do segundo tempo. Essa falta de concentração nos instantes finais foi a gota d’água para a cúpula da federação, que agiu rapidamente para rescindir o contrato de Sagnol menos de 24 horas após o apito final.

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  • Georgia v Northern Ireland - UEFA Nations League 2026/27 Group B2 MD1Getty Images Sport

    Fim de uma era histórica para o futebol georgiano

    O francês deixa o cargo depois de alterar fundamentalmente a trajetória do futebol georgiano desde sua nomeação, em fevereiro de 2021. Durante seu período no comando, Sagnol dirigiu 57 partidas e foi o arquiteto da maior conquista esportiva do país: a classificação para seu primeiro grande torneio da história. Sob seu comando, a Geórgia não apenas participou da Euro 2024; ela se destacou, derrotando Portugal de forma memorável para chegar às oitavas de final, antes de acabar eliminada pela Espanha, que viria a ser campeã.

    Apesar da natureza repentina da demissão, a GFF expressou sua gratidão pela contribuição do ex-zagueiro do Bayern de Munique à seleção nacional. Em comunicado oficial, a federação destacou a jornada emocional que compartilhou com o treinador. "Obrigado, Willy Sagnol, por cada minuto dedicado à seleção georgiana e pelas emoções que compartilhamos juntos ao longo deste caminho histórico", acrescentou a federação.

  • Svanadze assume o comando de um projeto de longo prazo

    A federação não precisou ir longe para encontrar um substituto e promoveu imediatamente o candidato interno Ramaz Svanadze ao cargo principal. Svanadze assume o comando com um currículo impressionante dentro da estrutura da seleção nacional. O técnico de 45 anos comandava anteriormente a seleção sub-21 da Geórgia, com a qual chegou à fase final do Campeonato Europeu em duas ocasiões. Sua familiaridade com a nova geração de talentos na Geórgia é vista como um grande trunfo enquanto a equipe busca disputar o restante da Liga das Nações e se preparar para o próximo ciclo das Eliminatórias da Copa do Mundo.

    Svanadze recebeu um contrato substancial que reflete a confiança da federação em sua visão tática. "A seleção georgiana de futebol será treinada pelo especialista georgiano Ramaz Svanadze até o fim de 2028", disse a federação do país.

    Enquanto Svanadze se prepara para assumir o novo posto, ele deixa uma vaga no departamento de base que também exige atenção imediata. A federação confirmou que Giorgi Adamia, que trabalhou como auxiliar de Svanadze, assumirá a seleção sub-21 em seus três últimos jogos das Eliminatórias.

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  • Georgia v Croatia - UEFA Under-21 Championship Play-Off First LegGetty Images Sport

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