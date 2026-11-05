William Saliba, recuperado, ou Ezri Konsa, em boa fase: quem será titular no Arsenal após o zagueiro da seleção francesa se recuperar de lesão nas costas sofrida na Copa do Mundo?
Arsenal gastou alto após Saliba virar desfalque
Depois de lamentar a falta de sorte ao ver Saliba sofrer um problema nas costas enquanto defendia seu país na América do Norte, o Arsenal teve decisões importantes a tomar durante a última janela de transferências. O clube decidiu investir uma quantia elevada na contratação de um substituto experiente para seu decisivo camisa 2.
Konsa, que vinha de ajudar o Aston Villa a conquistar a Liga Europa e a Inglaterra a terminar em terceiro lugar no principal torneio da Fifa, foi convencido a deixar um rival nacional. O atual campeão da Premier League sabe que precisa ter opções em todas as posições do elenco.
Com Saliba fora de ação por vários meses, Konsa pôde assumir uma vaga ao lado de Gabriel Magalhaes e apresentar, desde cedo, suas credenciais para se tornar titular nos planos de Mikel Arteta. Ele disputou 14 partidas em todas as competições e marcou seu primeiro gol na vitória por 2 a 0 sobre o Everton.
O jogador de 29 anos sofreu seus próprios “problemas” durante um confronto da Champions League com o Slavia Praha, o que pode abrir espaço para Saliba. O francês ficou no banco de reservas, sem entrar em campo, na Tchéquia, depois de voltar a treinar normalmente, e volta a disputar uma vaga entre os titulares.
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Saliba deveria ser titular pelo Arsenal no lugar de Konsa?
Questionado se Saliba deveria voltar direto ao time ou se Konsa já fez o suficiente para garantir uma vaga na zaga por enquanto, o ex-defensor do Arsenal William Gallas, que falou em parceria com a SeatPick, a principal plataforma de ingressos para o Arsenal, disse à GOAL: “A questão é: quando William Saliba voltar, ele voltará direto ao time? Acho que não, porque ainda não estará em plena forma. Ele disputará algumas partidas para tentar recuperar a melhor forma, mas, depois disso, o técnico terá de tomar a decisão certa sobre quem vai jogar ao lado de Gabriel.
“No futebol, não sabemos o que pode acontecer. Não me surpreenderia ver William Saliba e Ezri Konsa formando uma dupla de zaga, porque a temporada será muito longa. Também é preciso dar descanso a Gabriel. Então, Saliba certamente terá a oportunidade de jogar alguns minutos para voltar e, depois disso, o técnico tomará a decisão certa sobre o que é melhor para a equipe.”
Arsenal busca títulos em várias frentes
Embora o Arsenal tenha sido eliminado da Copa da Liga Inglesa de forma retumbante pelo Fleetwood Town, da League Two, o clube ainda disputa os títulos da Premier League e da Champions League, além de se preparar para iniciar outra campanha na Copa da Inglaterra em 2027.
Os jogos em várias competições devem ajudar a manter todos satisfeitos, já que Arteta pode poupar jogadores e rodar o elenco como achar melhor. Sobre a gestão do elenco repleto de estrelas do clube do norte de Londres, Gallas acrescentou: “Não diria que é um problema para o Arsenal, mas é a coisa mais difícil que pode acontecer a um jogador como William Saliba, especialmente quando você está em boa fase, é o zagueiro titular e então sofre uma lesão que o afasta por muitos meses.
“Você precisa trabalhar duro, muito, muito duro, para voltar à sua melhor forma e estar em condições de jogar novamente. Ao mesmo tempo, outro defensor atua na sua posição e tem boas atuações. Visto de fora, isso é muito difícil para o jogador lesionado.”
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Jogos do Arsenal em 2026/27: duelo contra o Hull antes da pausa para as seleções
O Arsenal tem mais um compromisso antes da pausa para as seleções de novembro: recebe o Hull City pela primeira divisão no sábado. Resta saber o que as próximas semanas reservam para Saliba e Konsa, com França e Inglaterra se preparando para os jogos da Liga das Nações da Uefa.
O Arsenal não vai querer que se corram riscos desnecessários com a condição física de jogadores importantes no Emirates Stadium, já que é importante para o clube ter o máximo possível de dúvidas na hora de escalar o time.
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