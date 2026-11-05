Depois de lamentar a falta de sorte ao ver Saliba sofrer um problema nas costas enquanto defendia seu país na América do Norte, o Arsenal teve decisões importantes a tomar durante a última janela de transferências. O clube decidiu investir uma quantia elevada na contratação de um substituto experiente para seu decisivo camisa 2.

Konsa, que vinha de ajudar o Aston Villa a conquistar a Liga Europa e a Inglaterra a terminar em terceiro lugar no principal torneio da Fifa, foi convencido a deixar um rival nacional. O atual campeão da Premier League sabe que precisa ter opções em todas as posições do elenco.

Com Saliba fora de ação por vários meses, Konsa pôde assumir uma vaga ao lado de Gabriel Magalhaes e apresentar, desde cedo, suas credenciais para se tornar titular nos planos de Mikel Arteta. Ele disputou 14 partidas em todas as competições e marcou seu primeiro gol na vitória por 2 a 0 sobre o Everton.

O jogador de 29 anos sofreu seus próprios “problemas” durante um confronto da Champions League com o Slavia Praha, o que pode abrir espaço para Saliba. O francês ficou no banco de reservas, sem entrar em campo, na Tchéquia, depois de voltar a treinar normalmente, e volta a disputar uma vaga entre os titulares.