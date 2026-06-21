William Saliba já “esqueceu” a derrota do Arsenal na final da Liga dos Campeões, enquanto o zagueiro é “provocado” pelos companheiros da seleção francesa

Enquanto Saliba tenta esquecer o resultado, seus companheiros da seleção francesa fazem questão de manter o assunto em pauta. O elenco dos Bleus conta com cinco jogadores do PSG que estavam no time vencedor naquela noite, e o jogador do Arsenal revelou que o clima à mesa de jantar tem sido animado, mesmo que as brincadeiras sejam todas de bom humor.

Saliba está claramente levando as brincadeiras na esportiva, já que seu objetivo agora é conquistar títulos em nível internacional. “Com os cinco parisienses, às vezes conversamos sobre isso, provocamos uns aos outros um pouco à mesa, mas é tudo na brincadeira”, admitiu o ex-jogador do Marselha.