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William Saliba já “esqueceu” a derrota do Arsenal na final da Liga dos Campeões, enquanto o zagueiro é “provocado” pelos companheiros da seleção francesa
De olho em um retorno ainda mais forte com o Arsenal
As feridas de Budapeste ainda estão frescas para muitos torcedores do Arsenal, mas Saliba já está de olho no futuro. Os Gunners sofreram uma derrota por 4 a 3 nos pênaltis contra o PSG, resultado que acabou com seus sonhos de conquistar o primeiro título europeu. O jogador de 25 anos está confiante de que a equipe de Mikel Arteta usará essa experiência como motivação para a temporada 2026-27. “Já esqueci isso, espero que voltemos mais fortes no ano que vem”, disse Saliba aos repórteres.
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Conversa fiada com o grupo parisiense
Enquanto Saliba tenta esquecer o resultado, seus companheiros da seleção francesa fazem questão de manter o assunto em pauta. O elenco dos Bleus conta com cinco jogadores do PSG que estavam no time vencedor naquela noite, e o jogador do Arsenal revelou que o clima à mesa de jantar tem sido animado, mesmo que as brincadeiras sejam todas de bom humor.
Saliba está claramente levando as brincadeiras na esportiva, já que seu objetivo agora é conquistar títulos em nível internacional. “Com os cinco parisienses, às vezes conversamos sobre isso, provocamos uns aos outros um pouco à mesa, mas é tudo na brincadeira”, admitiu o ex-jogador do Marselha.
Superando a decepção de Budapeste
As provocações dos campeões europeus não abalaram seu ânimo, já que a França mantém um forte espírito de união enquanto se prepara para sua segunda partida da fase de grupos do torneio. O zagueiro central insistiu que a rápida transição entre os compromissos com o clube e a seleção o ajudou a superar a decepção de perder a final da Liga dos Campeões nos pênaltis. Saliba explicou que não havia tempo para ficar remoendo o que poderia ter acontecido.
“Foi um pouco mais fácil, já que tivemos que nos concentrar rapidamente na Copa do Mundo, que viria logo em seguida”, afirmou ele. “Mesmo que os primeiros três ou quatro dias tenham sido difíceis.”
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A atenção voltada para a Copa do Mundo tem prioridade
Com a temporada dos clubes já no passado, a prioridade imediata de Saliba é ajudar a seleção de Didier Deschamps a superar o Grupo I. A França é a grande favorita para a próxima partida, no dia 22 de junho, e a fortaleza mental de Saliba será um trunfo fundamental para a equipe, que busca ganhar impulso no torneio. Atualmente, a seleção ocupa a segunda colocação, atrás da Noruega, com três pontos. Se a França vencer a partida contra o Iraque e a Noruega obtiver o mesmo resultado, os Bleus terão garantida a classificação para as oitavas de final.