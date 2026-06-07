William Saliba dá grande alívio à França em relação às lesões, enquanto Didier Deschamps faz um aviso direto sobre a convocação de Ousmane Dembélé

O zagueiro do Arsenal vem enfrentando um problema persistente nas costas, o que levou a especulações de que o zagueiro central precisaria de uma intervenção cirúrgica de longo prazo assim que o torneio terminasse. No entanto, Deschamps agiu rapidamente para dissipar quaisquer receios imediatos quanto à sua disponibilidade para o próximo amistoso contra a Irlanda do Norte e para a própria Copa do Mundo.

“Todos os 26 jogadores estarão disponíveis para a partida de amanhã”, disse Deschamps aoTelefoot antes do confronto contra a Irlanda do Norte. “Ele está sob os cuidados da equipe médica, e também estamos gerenciando sua condição com base em como ele se sente. Mas é algo que ele vem enfrentando há várias semanas e que não o impediu de jogar todas as partidas pelo Arsenal, incluindo aquela final [da Liga dos Campeões] por 120 minutos.”