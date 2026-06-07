Getty Images
Traduzido por
William Saliba dá grande alívio à França em relação às lesões, enquanto Didier Deschamps faz um aviso direto sobre a convocação de Ousmane Dembélé
Preocupações com a condição física de Saliba são descartadas
O zagueiro do Arsenal vem enfrentando um problema persistente nas costas, o que levou a especulações de que o zagueiro central precisaria de uma intervenção cirúrgica de longo prazo assim que o torneio terminasse. No entanto, Deschamps agiu rapidamente para dissipar quaisquer receios imediatos quanto à sua disponibilidade para o próximo amistoso contra a Irlanda do Norte e para a própria Copa do Mundo.
“Todos os 26 jogadores estarão disponíveis para a partida de amanhã”, disse Deschamps aoTelefoot antes do confronto contra a Irlanda do Norte. “Ele está sob os cuidados da equipe médica, e também estamos gerenciando sua condição com base em como ele se sente. Mas é algo que ele vem enfrentando há várias semanas e que não o impediu de jogar todas as partidas pelo Arsenal, incluindo aquela final [da Liga dos Campeões] por 120 minutos.”
- Getty
Dembélé volta aos treinos após a conquista europeia
Enquanto Saliba se recupera, Dembélé deve voltar ao time após um período de descanso. O ponta do PSG ficou no banco durante a recente derrota por 2 a 1 para a Costa do Marfim, tendo recebido um tempo extra para se recuperar da exaustiva vitória na final da Liga dos Campeões contra o Arsenal. Deschamps confirmou agora que o explosivo atacante deve ser titular no último jogo de preparação, na segunda-feira.
Quando questionado diretamente se o ex-jogador do Barcelona estaria na escalação, Deschamps disse: “Sim, assim como outros jogadores. Ousmane é um dos jogadores, assim como Desire (Doue), que não jogou após a final. Achei importante que ele se recuperasse.” O retorno da velocidade e da habilidade do vencedor da Bola de Ouro será uma boa notícia para a seleção francesa, que busca encontrar seu ritmo.
Tensões internas em relação aos direitos de imagem
No entanto, nem tudo corre bem no time francês. Surgiram relatos de um clima extremamente tenso em torno do uso dos direitos de imagem dos jogadores. As superestrelas Kylian Mbappé e Rayan Cherki estariam insatisfeitas com a Federação Francesa de Futebol (FFF) devido a uma campanha promocional de uma operadora de apostas esportivas.
Os astros estão buscando esclarecimentos da federação, com o relatório afirmando que eles estão “insatisfeitos com o fato de muitas de suas imagens estarem sendo usadas em uma campanha publicitária para uma empresa de apostas, parceira oficial da FFF”. Enquanto essa distração fora de campo paira no ar, Deschamps espera que o foco permaneça no campo, enquanto a equipe se prepara para seu último amistoso na Europa.
- Getty
A estreia na Copa do Mundo se aproxima
Atualmente, tudo está sendo preparado para a partida de abertura da Copa do Mundo de 2026, na qual a França enfrentará um adversário conhecido: o Senegal. As lembranças de 2002 ainda estão vivas, e Deschamps está determinado a evitar qualquer deslize desse tipo desta vez. Ter Saliba em forma e Dembélé revigorado proporciona a flexibilidade tática necessária para superar o complicado Grupo I.
Com os preparativos finais sendo concluídos na partida contra a Irlanda do Norte, o foco passará então para a manutenção da forma física dos principais jogadores, ao mesmo tempo em que se integra os vencedores da Liga dos Campeões, que chegaram mais tarde, ao esquema tático. Os Bleus estão mais uma vez entre os favoritos e, com o retorno de suas estrelas, as expectativas em Paris estão mais altas do que nunca.