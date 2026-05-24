William Saliba admite que o PSG “ainda dá medo”, mas a estrela do Arsenal, cheia de vontade, aposta na “melhor defesa” para silenciar Ousmane Dembélé e companhia

Saliba deixou claro que o primeiro título do Arsenal na liga sob o comando de Arteta é apenas o começo para o elenco atual. O zagueiro também falou sobre a ameaça representada pelos jogadores de ataque do PSG, incluindo Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia.

“Isso significaria muito”, disse Saliba, conforme citado pelo The Standard. “Agora começamos com a Premier League, é o meu primeiro título, então estou feliz. Mas não estou satisfeito. Quero mais. E há uma grande chance na próxima semana na Liga dos Campeões, então temos que dar tudo de nós.”

“Eles eram assustadores no ano passado e continuam assustadores este ano. Então, nada mudou. Sabemos que, se quisermos vencê-los, temos que dar 100%. Temos a melhor defesa nesta temporada. E quando você é o melhor, quer enfrentar os melhores, por isso estamos muito felizes por ter atacantes como esses para jogar contra nós no próximo sábado e espero que vençamos essa batalha.”