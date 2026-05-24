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William Saliba admite que o PSG “ainda dá medo”, mas a estrela do Arsenal, cheia de vontade, aposta na “melhor defesa” para silenciar Ousmane Dembélé e companhia
O Arsenal volta suas atenções para a Europa após a conquista do título
Saliba insistiu que o Arsenal não está satisfeito após finalmente conquistar a Premier League sob o comando de Mikel Arteta. O jogador da seleção francesa desempenhou um papel fundamental na campanha que levou o clube ao título e afirma que o elenco já tem como meta alcançar mais conquistas na Europa. O Arsenal agora se prepara para um grande confronto da Liga dos Campeões contra o PSG em Budapeste. Saliba reconheceu a qualidade da equipe de Enrique, especialmente no ataque, mas acredita que o desempenho defensivo dos Gunners lhes dá confiança para a partida.
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Saliba destaca a vontade do Arsenal de conquistar mais títulos
Saliba deixou claro que o primeiro título do Arsenal na liga sob o comando de Arteta é apenas o começo para o elenco atual. O zagueiro também falou sobre a ameaça representada pelos jogadores de ataque do PSG, incluindo Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia.
“Isso significaria muito”, disse Saliba, conforme citado pelo The Standard. “Agora começamos com a Premier League, é o meu primeiro título, então estou feliz. Mas não estou satisfeito. Quero mais. E há uma grande chance na próxima semana na Liga dos Campeões, então temos que dar tudo de nós.”
“Eles eram assustadores no ano passado e continuam assustadores este ano. Então, nada mudou. Sabemos que, se quisermos vencê-los, temos que dar 100%. Temos a melhor defesa nesta temporada. E quando você é o melhor, quer enfrentar os melhores, por isso estamos muito felizes por ter atacantes como esses para jogar contra nós no próximo sábado e espero que vençamos essa batalha.”
O Arsenal finalmente põe fim a anos de frustração
A conquista da Premier League também pôs fim a uma sequência frustrante de resultados que ficaram por pouco para o Arsenal, que havia terminado em segundo lugar nas três temporadas anteriores. Saliba admitiu que essas decepções foram difíceis de aceitar.
“Eu sabia que seria difícil ganhar a Premier League, mas é claro que por três anos ficamos em segundo lugar, e foi difícil porque nos dois primeiros anos merecíamos ganhar a Premier League”, acrescentou Saliba.
“Cada jogo na Premier League é muito difícil, mesmo quando se enfrenta o time que está na lanterna. Finalmente, ganhamos o campeonato e temos que partir para mais uma na próxima temporada.”
- AFP
O Arsenal em busca da glória europeia
A atenção do Arsenal está agora totalmente voltada para o confronto contra o PSG na Liga dos Campeões, na tentativa de conquistar o maior título da Europa pela primeira vez na história do clube. Saliba e a defesa do Arsenal enfrentarão seu maior desafio até agora contra um dos ataques mais perigosos do continente, mas a confiança dentro do elenco continua alta após finalmente terem posto fim à longa espera pelo título da Premier League.