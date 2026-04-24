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William Gallas insta o Chelsea a dispensar Cesc Fàbregas e contratar um técnico “exigente” da La Liga para “conquistar títulos muito em breve” após a demissão de Liam Rosenior
Rosenior é demitido após goleada sofrida pelo Brighton
O Chelsea está de volta ao mercado em busca de um novo técnico, depois que a BlueCo encerrou o breve mandato de Rosenior após uma derrota desastrosa por 3 a 0 em Brighton. O ex-técnico do Hull City durou pouco mais de três meses após substituir Enzo Maresca em janeiro, mas a falta de progresso forçou a diretoria a tomar uma decisão. Embora Andoni Iraola, do Bournemouth, e Cesc Fàbregas, do Como, estejam entre os favoritos nas apostas, o clube deve agora decidir se vai apostar na juventude ou optar pela experiência.
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A necessidade de uma liderança disciplinada
Gallas acredita que seu ex-clube precisa de um vencedor nato para reformular a cultura do vestiário, em vez de mais um técnico em ascensão. Ele argumenta que o desempenho recente do time indica uma necessidade urgente de um treinador que esteja disposto a ser intransigente com seus jogadores.
Ao discutir por que o técnico do Atlético de Madrid, Simeone, é o candidato ideal para trazer títulos de volta imediatamente ao oeste de Londres, Gallas disse à Boyle Sports: “Acho que tudo depende do que você está procurando. A longo prazo, você pode trazer Cesc Fàbregas, porque ele está indo bem com seu clube no momento. Ele é jovem e capaz de se comunicar com um elenco jovem. Ele está fazendo um bom trabalho. A longo prazo, ele pode levar o Chelsea de volta às posições em que todos querem ver o clube.
"Se você está pensando no curto prazo, para ter sucesso imediato, eles precisam de alguém experiente para guiá-los, como Diego Simeone, e com a personalidade dele, ele pode conquistar títulos muito em breve com o Chelsea. Talvez os jogadores do Chelsea também precisem dele, porque precisamos ver mais guerreiros e soldados no time depois do que eles nos mostraram. Acho que você precisa desse tipo de técnico que seja um pouco mais severo com os jogadores."
Estratégia de recrutamento falha é exposta
Gallas também criticou os diretores esportivos do clube, sugerindo que as dificuldades atuais são resultado direto da incapacidade de contratar jogadores experientes. Ele afirma que o foco excessivo em jovens promessas deixou a equipe sem uma espinha dorsal ou líderes capazes de lidar com situações de alta pressão.
Abordando as questões fundamentais relacionadas à formação do elenco e à falta de autoridade defensiva no Chelsea, Gallas acrescentou: “Venho falando sobre esse problema há muitos anos e acho que as pessoas responsáveis pelo recrutamento de jogadores, algumas delas, precisam fazer um trabalho melhor.
“Eles precisam entender como é importante trazer jogadores experientes para o elenco, especialmente na linha defensiva, mas também no meio-campo ou no ataque. Você precisa de jogadores experientes em todas as linhas da equipe. Na zaga, é preciso experiência no meio da linha defensiva. Como zagueiro central, você precisa ter um jogador que saiba controlar, que saiba se comunicar com os defensores, que saiba se comunicar com os meio-campistas e que assuma a pressão sobre os ombros.”
- AFP
Simeone continua sendo um alvo difícil
Convencer Simeone a deixar o Metropolitano continua sendo um grande obstáculo, já que o técnico de 55 anos tem contrato com o Atlético até junho de 2027. Seu status de lenda é respaldado por um palmarés imenso, que inclui dois títulos da La Liga, duas Ligas Europeias, duas Supercopas da UEFA, a Copa del Rey e a Supercopa da Espanha. Atualmente, ele está preparando sua equipe para a semifinal da Liga dos Campeões contra o Arsenal, um nível de competição de elite que destaca o abismo tático que o instável Chelsea enfrenta atualmente.