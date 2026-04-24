William Gallas insta o Chelsea a dispensar Cesc Fàbregas e contratar um técnico “exigente” da La Liga para “conquistar títulos muito em breve” após a demissão de Liam Rosenior

Gallas acredita que seu ex-clube precisa de um vencedor nato para reformular a cultura do vestiário, em vez de mais um técnico em ascensão. Ele argumenta que o desempenho recente do time indica uma necessidade urgente de um treinador que esteja disposto a ser intransigente com seus jogadores.

Ao discutir por que o técnico do Atlético de Madrid, Simeone, é o candidato ideal para trazer títulos de volta imediatamente ao oeste de Londres, Gallas disse à Boyle Sports: “Acho que tudo depende do que você está procurando. A longo prazo, você pode trazer Cesc Fàbregas, porque ele está indo bem com seu clube no momento. Ele é jovem e capaz de se comunicar com um elenco jovem. Ele está fazendo um bom trabalho. A longo prazo, ele pode levar o Chelsea de volta às posições em que todos querem ver o clube.

"Se você está pensando no curto prazo, para ter sucesso imediato, eles precisam de alguém experiente para guiá-los, como Diego Simeone, e com a personalidade dele, ele pode conquistar títulos muito em breve com o Chelsea. Talvez os jogadores do Chelsea também precisem dele, porque precisamos ver mais guerreiros e soldados no time depois do que eles nos mostraram. Acho que você precisa desse tipo de técnico que seja um pouco mais severo com os jogadores."