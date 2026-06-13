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Will Still está com um novo emprego! O técnico de 33 anos retorna à Ligue 1 seis meses após ter sido demitido do Southampton
Still inicia uma nova etapa no Auxerre
O Auxerre confirmou a contratação de Still como novo técnico da equipe principal do clube, após a saída de Christophe Pelissier. O técnico de 33 anos assinou um contrato de dois anos, com opção de renovação por mais uma temporada, e assumirá o comando a partir do início dos preparativos para a pré-temporada. Com essa mudança, Still retorna a um ambiente familiar na Ligue 1 após uma passagem pelo Southampton, clube do qual foi demitido no final do ano passado. Ele chega ao Stade Abbe-Deschamps em um momento em que o Auxerre continua seus esforços para se consolidar na primeira divisão francesa.
A diretoria do Auxerre dá as boas-vindas ao seu novo treinador
A reputação de Still na França foi construída durante sua impressionante passagem pelo Reims, onde se destacou como um dos jovens treinadores mais comentados da Europa. Apesar do revés na Premier League, o Auxerre agiu rapidamente para contratar um técnico cujo perfil continua sendo muito bem visto na Ligue 1. O presidente do Auxerre, Baptiste Malherbe, expressou sua confiança na contratação após o anúncio do clube.
“Em nome de todos no AJ Auxerre, dou as boas-vindas a Will Still e desejo a ele todo o sucesso no projeto do clube”, disse ele no site oficial doclube. “Todos os recursos do AJA estarão unidos em torno dele para que possa ter sucesso em sua missão e dar continuidade ao progresso esportivo do clube. Bem-vindo, Will!”
Um técnico experiente da Ligue 1 está de volta
A ascensão de Still no mundo do futebol tem sido rápida. Após atuar como técnico na Bélgica, no Lierse SK e no Beerschot VA, ele ingressou no Reims e acabou se tornando o técnico mais jovem a comandar um time nas cinco principais ligas da Europa, aos 30 anos.
Sua conquista mais notável aconteceu no Reims, onde seu estilo agressivo de pressão ajudou o clube a alcançar uma sequência de 19 jogos sem derrota, a sexta mais longa da história da Ligue 1. Ele levou o time ao 11º lugar na temporada 2022-23, antes de melhorar para o nono lugar na temporada seguinte. Essas atuações lhe renderam uma transferência para o Lens, onde continuou a apresentar resultados sólidos antes de assumir o desafio de treinar o Southampton, na Inglaterra.
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Construindo o futuro de Auxerre
Still começará agora os preparativos para a temporada 2026-27 e trabalhará na implementação do estilo de alta intensidade que se tornou sua marca registrada. Espera-se também que a atenção se volte para o reforço do elenco, com o Auxerre confiando que a experiência e a identidade tática de Still possam ajudar a fortalecer o time e levar o clube além da mera luta contra o rebaixamento, após ter terminado em 15º lugar na última temporada.