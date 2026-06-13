Will Still está com um novo emprego! O técnico de 33 anos retorna à Ligue 1 seis meses após ter sido demitido do Southampton

A reputação de Still na França foi construída durante sua impressionante passagem pelo Reims, onde se destacou como um dos jovens treinadores mais comentados da Europa. Apesar do revés na Premier League, o Auxerre agiu rapidamente para contratar um técnico cujo perfil continua sendo muito bem visto na Ligue 1. O presidente do Auxerre, Baptiste Malherbe, expressou sua confiança na contratação após o anúncio do clube.

“Em nome de todos no AJ Auxerre, dou as boas-vindas a Will Still e desejo a ele todo o sucesso no projeto do clube”, disse ele no site oficial doclube. “Todos os recursos do AJA estarão unidos em torno dele para que possa ter sucesso em sua missão e dar continuidade ao progresso esportivo do clube. Bem-vindo, Will!”







