AFP
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Wieke Kaptein marca cedo, e o Chelsea supera por pouco o Austria Wien, estreante na Liga dos Campeões
Vitória sofrida abre campanha europeia
O Chelsea começou sua campanha na fase de liga da Liga dos Campeões Feminina com uma vitória apertada por 1 a 0 sobre um aguerrido Austria Wien em Plough Lane. Kaptein se mostrou a heroína da partida sob os refletores em Wimbledon. A jogadora de 21 anos acertou uma finalização sublime aos 11 minutos, da entrada da área, que bateu na parte de baixo do travessão antes de entrar.
A técnica Sonia Bompastor fez três mudanças em relação à vitória sobre o Birmingham no fim de semana, promovendo a entrada da goleira Livia Peng ao lado de Katie McCabe e Melvine Malard. Embora a atuação tenha passado longe de ser confortável, o Chelsea mostrou grande resiliência para garantir os três pontos.
- AFP
Preocupação com lesão de Walsh ofusca vantagem inicial
Apesar do início ideal no placar, o Chelsea sofreu um grande revés apenas 20 minutos depois do início da partida. Walsh sofreu uma aparente lesão e foi obrigada a deixar o campo, com Lexi Potter entrando em seu lugar no meio-campo.
Após a saída de Walsh, o Austria Wien ganhou confiança e começou a testar a defesa das anfitriãs antes do intervalo. Virginia Kirchberger desperdiçou uma oportunidade de ouro ao chutar por cima do travessão, enquanto Louise Schoffel finalizou para fora, à medida que a equipe austríaca pressionava em busca do empate.
Antes da interrupção causada pela lesão, Alyssa Thompson havia mostrado intensidade pelo lado direito do Chelsea. A ponta disparou para deixar sua marcadora para trás e finalizou com perigo para fora antes de servir Malard, que cabeceou para fora por pouco.
Peng garante a baliza invicta sob pressão
O Chelsea pressionou para ampliar sua vantagem mínima no segundo tempo, com Kaptein vendo outra finalização forte ser espalmada por Jasmin Pal antes de o rebote de Sandy Baltimore ser bloqueado. Mais tarde na etapa, Sjoeke Nusken mandou um voleio por cima do travessão após cruzamento de Ellie Carpenter.
No entanto, as visitantes determinadas seguiram representando uma ameaça real nos contra-ataques. Peng fez uma série de grandes defesas para manter o Austria Wien afastado do gol, desviando brilhantemente uma finalização para escanteio e preservando o jogo sem sofrer gols.
O Chelsea escapou de um enorme susto quando faltavam 15 minutos, quando Modesta Uka, do Wien, apareceu com força em espaço livre e viu sua finalização potente bater na trave direita.
- Getty Images Sport
Atenções se voltam para confronto crucial do Arsenal
Garantir três pontos na rodada de abertura da fase de liga dá ao Chelsea uma plataforma ideal na busca pela progressão na Europa. A atenção agora se volta para o próximo compromisso.
O time de Bompastor não terá muito tempo para se recuperar enquanto se prepara para um enorme confronto doméstico. O Chelsea recebe o rival londrino Arsenal em Stamford Bridge no domingo, quando outra atuação sólida será necessária.
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