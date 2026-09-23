Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-EUR-C1-WOMEN-CHELSEA-AUSTRIA WIENAFP
Yosua Arya
Traduzido por

Wieke Kaptein marca cedo, e o Chelsea supera por pouco o Austria Wien, estreante na Liga dos Campeões

Chelsea FC Women
W. Kaptein
Liga dos Campeões Feminino
Futebol feminino
Chelsea FC Women x Austria Wien W
Austria Wien W

O Chelsea abriu sua campanha na Liga dos Campeões Feminina com uma vitória suada por 1 a 0 sobre o Austria Wien, em Plough Lane, graças ao golaço de Wieke Kaptein no início da partida. No entanto, o triunfo apertado foi ofuscado por uma preocupação com lesão logo cedo em Keira Walsh, que precisou ser substituída após apenas 20 minutos.

  • Vitória sofrida abre campanha europeia

    O Chelsea começou sua campanha na fase de liga da Liga dos Campeões Feminina com uma vitória apertada por 1 a 0 sobre um aguerrido Austria Wien em Plough Lane. Kaptein se mostrou a heroína da partida sob os refletores em Wimbledon. A jogadora de 21 anos acertou uma finalização sublime aos 11 minutos, da entrada da área, que bateu na parte de baixo do travessão antes de entrar.

    A técnica Sonia Bompastor fez três mudanças em relação à vitória sobre o Birmingham no fim de semana, promovendo a entrada da goleira Livia Peng ao lado de Katie McCabe e Melvine Malard. Embora a atuação tenha passado longe de ser confortável, o Chelsea mostrou grande resiliência para garantir os três pontos.

    • Publicidade
  • FBL-EUR-C1-WOMEN-CHELSEA-AUSTRIA WIENAFP

    Preocupação com lesão de Walsh ofusca vantagem inicial

    Apesar do início ideal no placar, o Chelsea sofreu um grande revés apenas 20 minutos depois do início da partida. Walsh sofreu uma aparente lesão e foi obrigada a deixar o campo, com Lexi Potter entrando em seu lugar no meio-campo.

    Após a saída de Walsh, o Austria Wien ganhou confiança e começou a testar a defesa das anfitriãs antes do intervalo. Virginia Kirchberger desperdiçou uma oportunidade de ouro ao chutar por cima do travessão, enquanto Louise Schoffel finalizou para fora, à medida que a equipe austríaca pressionava em busca do empate.

    Antes da interrupção causada pela lesão, Alyssa Thompson havia mostrado intensidade pelo lado direito do Chelsea. A ponta disparou para deixar sua marcadora para trás e finalizou com perigo para fora antes de servir Malard, que cabeceou para fora por pouco.

  • Peng garante a baliza invicta sob pressão

    O Chelsea pressionou para ampliar sua vantagem mínima no segundo tempo, com Kaptein vendo outra finalização forte ser espalmada por Jasmin Pal antes de o rebote de Sandy Baltimore ser bloqueado. Mais tarde na etapa, Sjoeke Nusken mandou um voleio por cima do travessão após cruzamento de Ellie Carpenter.

    No entanto, as visitantes determinadas seguiram representando uma ameaça real nos contra-ataques. Peng fez uma série de grandes defesas para manter o Austria Wien afastado do gol, desviando brilhantemente uma finalização para escanteio e preservando o jogo sem sofrer gols.

    O Chelsea escapou de um enorme susto quando faltavam 15 minutos, quando Modesta Uka, do Wien, apareceu com força em espaço livre e viu sua finalização potente bater na trave direita.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Chelsea FC v Austria Wien - UEFA Women's Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Atenções se voltam para confronto crucial do Arsenal

    Garantir três pontos na rodada de abertura da fase de liga dá ao Chelsea uma plataforma ideal na busca pela progressão na Europa. A atenção agora se volta para o próximo compromisso.

    O time de Bompastor não terá muito tempo para se recuperar enquanto se prepara para um enorme confronto doméstico. O Chelsea recebe o rival londrino Arsenal em Stamford Bridge no domingo, quando outra atuação sólida será necessária.

WSL
Chelsea FC Women crest
Chelsea FC Women
CHE
Arsenal Women crest
Arsenal Women
ARS
Liga dos Campeões Feminino
Austria Wien W crest
Austria Wien W
WIE
Inter crest
Inter
INT