Wesley Sneijder prevê que o Arsenal terá o mesmo destino do Inter ao enfrentar o PSG na final da Liga dos Campeões

Refletindo sobre a goleada de 5 a 0 do PSG sobre a Inter no ano passado, Sneijder fez uma previsão detalhada sobre a imprevisibilidade da final. Ele acrescentou: “Vai ser um jogo interessante. Acho que pode ser semelhante à final contra a Inter de Milão do ano passado. Acredito que o placar pode ser [5 a 0]. Antes do jogo, eu achava que o PSG tinha vantagem, mas a Inter tem uma defesa forte e joga bem no contra-ataque.

"Talvez possa ser [uma zebra] e 1 a 0 para o Inter, mas também pode ser uma noite muito difícil para o Inter, e é a mesma sensação que tenho agora [pelo Arsenal]. Pode ser feio, 1 a 0 para o Arsenal, e não digo feio no sentido negativo, porque impedir o PSG de marcar é um feito e tanto. Mas isso é realmente difícil.

"Se o Arsenal conseguir e vencer por 1 a 0, então será um ótimo trabalho. Mas acredito que será muito difícil não sofrer gols contra o PSG. Portanto, pode ser 3 a 0 ou 4 a 0 para o PSG, ou 1 a 0 para o Arsenal."