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Wesley Sneijder prevê que o Arsenal terá o mesmo destino do Inter ao enfrentar o PSG na final da Liga dos Campeões
Confronto em Budapeste
O Arsenal chegou à sua primeira final da Liga dos Campeões desde 2006, após uma vitória disputada nas semifinais contra o Atlético de Madrid. Os Gunners de Mikel Arteta buscam atualmente uma dobradinha histórica, com o título da Premier League também ao seu alcance, mas enfrentam uma tarefa difícil contra o PSG na grande final europeia em 30 de maio. A equipe de Luis Enrique chegou à final após uma emocionante vitória por 6 a 5 no placar agregado sobre o Bayern de Munique, exibindo uma combinação de jogo ofensivo brilhante e resiliência defensiva que a torna favorita para revalidar o título.
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Sneijder alerta para o poder do PSG
Apesar de reconhecer a qualidade dos zagueiros centrais do Arsenal, o ex-meio-campista do Inter e da seleção holandesa Sneijder expressou preocupação com o possível desequilíbrio nas laterais durante uma entrevista à Hard Rock Bet. Ele disse: “Se eu tivesse que dizer quem acho que vai ganhar, diria o PSG. Mas o Arsenal não leva gols facilmente. Eles têm uma defesa muito forte, com dois zagueiros centrais de altíssima qualidade.
Não acredito que os laterais sejam os melhores jogadores da Liga dos Campeões, e é aí que o PSG tem força, especialmente pelo lado esquerdo. Todos que torcem pelo Arsenal esperam que Justin Timber volte e se recupere a tempo para a final. Caso contrário, vai ser muito difícil para eles. Mas o Arsenal também sabe como reforçar a defesa, com Declan Rice recuando para a zaga.”
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Prevendo uma repetição de 2025
Refletindo sobre a goleada de 5 a 0 do PSG sobre a Inter no ano passado, Sneijder fez uma previsão detalhada sobre a imprevisibilidade da final. Ele acrescentou: “Vai ser um jogo interessante. Acho que pode ser semelhante à final contra a Inter de Milão do ano passado. Acredito que o placar pode ser [5 a 0]. Antes do jogo, eu achava que o PSG tinha vantagem, mas a Inter tem uma defesa forte e joga bem no contra-ataque.
"Talvez possa ser [uma zebra] e 1 a 0 para o Inter, mas também pode ser uma noite muito difícil para o Inter, e é a mesma sensação que tenho agora [pelo Arsenal]. Pode ser feio, 1 a 0 para o Arsenal, e não digo feio no sentido negativo, porque impedir o PSG de marcar é um feito e tanto. Mas isso é realmente difícil.
"Se o Arsenal conseguir e vencer por 1 a 0, então será um ótimo trabalho. Mas acredito que será muito difícil não sofrer gols contra o PSG. Portanto, pode ser 3 a 0 ou 4 a 0 para o PSG, ou 1 a 0 para o Arsenal."
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Em busca da história europeia
O atual campeão, o PSG, tenta se tornar o segundo clube na era da Liga dos Campeões a defender com sucesso o título, seguindo os passos do Real Madrid, que conquistou três títulos consecutivos entre 2016 e 2018. Para o Arsenal, a final representa uma chance de se tornar o 25º clube a levantar o icônico troféu e o segundo clube consecutivo a conquistar o título pela primeira vez, após o triunfo do PSG em 2025.