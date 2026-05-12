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Wesley Sneijder insiste que José Mourinho é o técnico “ideal” para recuperar o Real Madrid e comenta a petição pedindo a saída de Kylian Mbappé
A gestão de jogadores de Mourinho é a chave para o sucesso
À medida que o debate em torno do banco técnico do Real Madrid atinge seu auge, Sneijder apontou Mourinho como o candidato “perfeito” para comandar o gigante espanhol. O lendário meia holandês, que conquistou uma campanha histórica com tripla sob o comando de Mourinho no Inter, acredita que a capacidade do técnico de 63 anos de lidar com as complexas dinâmicas sociais de um vestiário moderno continua sendo seu maior trunfo.
Com relatos indicando que José Mourinho está em negociações finais para se tornar o próximo técnico do Real Madrid, o apoio de Sneijder dá mais peso a um possível segundo retorno do experiente treinador.
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A principal qualidade de Mourinho
"Compartilhei esse espaço com ele por apenas um ano, mas, nesse ano, a experiência que adquiri com esse homem foi incrível. Antes, falei sobre como gerenciar uma equipe, e essa é a principal qualidade dele", disse Sneijder em entrevista à Hard Rock Bet.
Ele enfatizou que gerenciar o futebol moderno exige mais do que apenas escolher um time titular, observando que os elencos passaram de 23 jogadores para até 30, todos exigindo atenção cuidadosa do responsável.
Lidando com os egos de Mbappé e Vinícius
A situação atual do Real Madrid envolve equilibrar as necessidades de estrelas mundiais como Vinícius Júnior e Kylian Mbappé, uma tarefa para a qual Sneijder acredita que Mourinho está especialmente qualificado.
O holandês insistiu que o Madrid precisa de um técnico de grande prestígio para inspirar respeito em personalidades tão fortes. “O Real Madrid é um dos times que precisa de um grande treinador, mas também de um técnico capaz de controlar jogadores incríveis com personalidades muito fortes. Acho que ele é a pessoa ideal para essa função neste momento e eles precisam contratá-lo. Se o contratarem, será uma decisão muito boa”, acrescentou Sneijder.
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Reações à petição pela saída de Mbappé
A conversa também abordou as polêmicas petições de certos setores da torcida do Real Madrid pedindo a saída de Mbappé. Sneijder não hesitou em defender a contribuição do atacante francês em campo, apesar das tensões recentes.
“Alguns provavelmente nem sabem o que estão assinando. Mas, no fim das contas, ele também foi muito importante para a equipe. Ele marcou muitos gols e houve um período em que ele segurou o Real Madrid quando havia lesões e problemas com Vinícius Júnior; por exemplo, ele sempre esteve presente”, afirmou Sneijder.
No entanto, o ex-astro da Inter não se esquivou de criticar a conduta profissional de Mbappé. “Houve decisões como sair de férias em vez de ficar com a equipe. Isso não está certo, especialmente quando o Barcelona pode se proclamar campeão no Clássico. Isso realmente magoa os torcedores. Você precisa estar com a equipe”, observou Sneijder de forma incisiva.