Wesley Sneijder insiste que José Mourinho é o técnico “ideal” para recuperar o Real Madrid e comenta a petição pedindo a saída de Kylian Mbappé

À medida que o debate em torno do banco técnico do Real Madrid atinge seu auge, Sneijder apontou Mourinho como o candidato “perfeito” para comandar o gigante espanhol. O lendário meia holandês, que conquistou uma campanha histórica com tripla sob o comando de Mourinho no Inter, acredita que a capacidade do técnico de 63 anos de lidar com as complexas dinâmicas sociais de um vestiário moderno continua sendo seu maior trunfo.

Com relatos indicando que José Mourinho está em negociações finais para se tornar o próximo técnico do Real Madrid, o apoio de Sneijder dá mais peso a um possível segundo retorno do experiente treinador.