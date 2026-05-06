Wesley Sneijder afirma que a UEFA deveria ter CANCELADO a partida decisiva do Arsenal contra o Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões antes do intervalo e alega que os Gunners “não têm nenhum jogador de ponta”

Em uma avaliação contundente do confronto das semifinais, o ex-meia do Real Madrid e da Inter brincou dizendo que a entidade reguladora deveria ter intervindo e interrompido a partida antes mesmo do apito do intervalo. Bukayo Saka acabou marcando o gol da vitória na série, mas Sneijder considerou que o nível do futebol apresentado ficou muito aquém do padrão esperado para uma fase tão prestigiada da competição europeia.

Em entrevista à Ziggo Sport, o franco holandês deu um veredicto contundente sobre o que rolou no norte de Londres. “Eu disse aos 35 minutos que a UEFA precisava intervir”, afirmou Sneijder. “Eles precisavam ligar para Londres: tirar os dois times do campo, e amanhã a final seria disputada entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. Eu sabia que isso ia acontecer, o Atlético recuou e perdeu a posse de bola, e o Arsenal teve muito controle sobre a bola.”