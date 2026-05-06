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Wesley Sneijder afirma que a UEFA deveria ter CANCELADO a partida decisiva do Arsenal contra o Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões antes do intervalo e alega que os Gunners “não têm nenhum jogador de ponta”
Sneijder pede a intervenção da UEFA
Em uma avaliação contundente do confronto das semifinais, o ex-meia do Real Madrid e da Inter brincou dizendo que a entidade reguladora deveria ter intervindo e interrompido a partida antes mesmo do apito do intervalo. Bukayo Saka acabou marcando o gol da vitória na série, mas Sneijder considerou que o nível do futebol apresentado ficou muito aquém do padrão esperado para uma fase tão prestigiada da competição europeia.
Em entrevista à Ziggo Sport, o franco holandês deu um veredicto contundente sobre o que rolou no norte de Londres. “Eu disse aos 35 minutos que a UEFA precisava intervir”, afirmou Sneijder. “Eles precisavam ligar para Londres: tirar os dois times do campo, e amanhã a final seria disputada entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. Eu sabia que isso ia acontecer, o Atlético recuou e perdeu a posse de bola, e o Arsenal teve muito controle sobre a bola.”
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Não há “grandes estrelas” no Emirates
Sneijder não se limitou a criticar a partida em si, pois também fez uma crítica indireta ao elenco à disposição de Mikel Arteta. Embora o holandês tenha reconhecido a conquista do técnico ao levar os Gunners à classificação para a final com uma vitória suada por 1 a 0, ele argumentou que o elenco carece de verdadeiros talentos de nível mundial em comparação com os gigantes europeus do passado.
“Olhei para os jogadores novamente, e Arteta já merece uma estátua”, acrescentou Sneijder. “Ele simplesmente não tem nenhum jogador de ponta e, com o elenco atual, consegue fazer o Atlético recuar, o que é impressionante.” Os comentários foram feitos apesar de o Arsenal permanecer invicto na competição e ter sofrido apenas seis gols em 14 partidas, demonstrando uma resiliência defensiva que marcou sua trajetória até Budapeste.
Simeone se recusa a dar desculpas
Enquanto Sneijder questionava a qualidade da partida, o técnico do Atlético, Diego Simeone, adotou uma postura mais humilde em relação à eliminação de sua equipe. Apesar de um momento polêmico em que sua equipe acreditava que deveria ter recebido um pênalti, o argentino se recusou a dar desculpas e, em vez disso, destacou a força do líder da Premier League.
“Se fomos eliminados, é porque nosso adversário mereceu avançar. Eles foram precisos no primeiro tempo e conquistaram sua vaga. Mas o que sinto é tranquilidade, paz. A equipe deu tudo de si”, disse Simeone. “Viemos para competir contra um time incrivelmente poderoso e, com nossas próprias forças, lutamos o máximo que pudemos. Sou grato aos nossos torcedores, aos nossos jogadores, e tenho orgulho de estar onde estou. Eu disse durante a pré-temporada no estádio que iríamos competir, e foi o que fizemos. Infelizmente, não ganhamos nada, isso é verdade, mas chegamos a lugares que não são fáceis de alcançar.”
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De olho na final em Budapeste
Os Gunners seguirão agora para Budapeste para enfrentar o vencedor do confronto entre PSG e Bayern de Munique. A equipe francesa detém atualmente uma vantagem de 5 a 4 após uma primeira partida caótica, jogo que Sneijder claramente considera ter representado um nível de futebol superior ao que se viu em Londres. Arteta provavelmente ignorará o barulho vindo de fora enquanto prepara sua equipe para um confronto histórico no cenário europeu, com o Arsenal a apenas 90 minutos de, potencialmente, conquistar sua primeira Copa da Europa.