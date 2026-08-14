A atividade de Chelsea no mercado de transferências segue intensa, com 10 reforços neste verão, incluindo jogadores experientes como Jordan Henderson e Danny Welbeck, além de chegadas de alto custo como Morgan Rogers e Maxence Lacroix. Apesar de relatos apontarem para um grupo central de cerca de nove ou 10 jogadores "intocáveis", como Cole Palmer e Reece James, Fofana sabe bem da concorrência intensa por vagas no time titular.

Ao falar sobre sua própria situação, Fofana acrescentou: "Temos muitos, acho que há nove ou 10 [intocáveis]. Todo mundo precisa estar bem, treinar bem e, depois, o técnico toma a decisão. É assim para todos.

"Talvez alguns caras saiam, outros cheguem de novo. Para mim, trata-se de treinar bem, tentar estar em forma, e depois vamos ver o que o técnico faz. Se o clube me disser que não precisa mais de mim, é assim. Claro que eu ficaria triste, mas isso é futebol. Você não pode dizer: 'Tenho meu lugar e tenho certeza de que vou jogar.'"