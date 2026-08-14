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Wesley Fofana cobra estabilidade no Chelsea enquanto o clube se prepara para uma nova era sob Xabi Alonso
Fofana exige estabilidade no Chelsea
O Chelsea está se preparando para iniciar uma nova campanha sob o comando de Alonso, que se torna o nono técnico do clube desde que o consórcio BlueCo assumiu o controle em 2022. O zagueiro Fofana ressaltou a necessidade vital de estabilidade após a turbulência contínua em Stamford Bridge, tanto à beira do campo quanto com gastos no elenco que ultrapassam £ 1 bilhão. Antonio Conte segue sendo o último técnico a permanecer por duas temporadas completas no clube, entre 2016 e 2018.
Zagueiro pede calma
Fofana, que deixou para trás graves contratempos por lesão para somar 38 partidas na última temporada, revelou que a cúpula do clube compartilha uma perspectiva semelhante em relação à direção futura do Chelsea. Em entrevista à BBC Sport, Fofana enfatizou a necessidade de um ambiente mais estável dentro do elenco: "Acho que todo mundo sabe que precisamos de estabilidade. Conversamos na última temporada com os diretores e eles disseram a mesma coisa. Eles pensam da mesma forma que os jogadores. Precisamos de estabilidade."
A disputa por vagas aumenta
A atividade de Chelsea no mercado de transferências segue intensa, com 10 reforços neste verão, incluindo jogadores experientes como Jordan Henderson e Danny Welbeck, além de chegadas de alto custo como Morgan Rogers e Maxence Lacroix. Apesar de relatos apontarem para um grupo central de cerca de nove ou 10 jogadores "intocáveis", como Cole Palmer e Reece James, Fofana sabe bem da concorrência intensa por vagas no time titular.
Ao falar sobre sua própria situação, Fofana acrescentou: "Temos muitos, acho que há nove ou 10 [intocáveis]. Todo mundo precisa estar bem, treinar bem e, depois, o técnico toma a decisão. É assim para todos.
"Talvez alguns caras saiam, outros cheguem de novo. Para mim, trata-se de treinar bem, tentar estar em forma, e depois vamos ver o que o técnico faz. Se o clube me disser que não precisa mais de mim, é assim. Claro que eu ficaria triste, mas isso é futebol. Você não pode dizer: 'Tenho meu lugar e tenho certeza de que vou jogar.'"
- Getty Images
Alonso enfrenta avaliação precoce
O Chelsea encerra sua programação de pré-temporada contra a Real Sociedad no sábado antes de receber o rival local Fulham na estreia na Premier League em 24 de agosto. Alonso está sob pressão imediata para identificar seu melhor sistema e integrar uma leva de reforços de verão em meio às crescentes expectativas em Stamford Bridge. Os resultados no início da temporada servirão como um parâmetro crucial para testar se esta nova era sob o comando do técnico espanhol pode finalmente entregar consistência sustentada.
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