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Welbeck desencanta! Chelsea bate o Luton enquanto Fernandez fica fora em meio a ligações com o Manchester City
Welbeck causa impacto imediato em Stamford Bridge
Danny Welbeck teve um início dos sonhos em sua carreira no Chelsea, balançando as redes em sua estreia para ajudar a garantir uma vitória por 2 a 0 sobre o Luton Town na segunda rodada da Copa da Liga Inglesa. O jogador de 35 anos, que chegou do Brighton no verão, provou que ainda tem o faro de gol exigido no mais alto nível.
O Chelsea esteve no controle durante boa parte da partida e abriu o placar aos 50 minutos, quando o reforço de verão de 35 anos vindo do Brighton marcou de cabeça de perto. O Chelsea então precisou esperar até os 79 minutos para realmente matar o jogo, com o segundo gol saindo quando Hakeem Odoffin desviou inadvertidamente uma tentativa de corte para a própria rede após uma finalização perigosa de Estevao Willian.
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Ausência de Fernandez gera especulações sobre transferência
O principal assunto da noite aconteceu antes do pontapé inicial, quando Fernandez esteve notavelmente ausente da súmula. O meio-campista argentino, que entrou no segundo tempo da vitória por 3 a 2 sobre o Fulham pela Premier League na segunda-feira, foi deixado totalmente de fora em meio à intensa especulação sobre seu futuro.
Representantes do meio-campista teriam mantido conversas formais com dirigentes do City, e sua ausência em Stamford Bridge só aumentou os rumores sobre uma possível transferência para o Etihad Stadium.
Atuações heroicas de Keeley mantêm o Luton na briga
Apesar do domínio do Chelsea, o Luton Town permaneceu no jogo por longos períodos graças a uma atuação inspirada do goleiro Josh Keeley. O arqueiro foi exigido cedo e com frequência, fazendo uma defesa dupla impressionante para impedir Cole Palmer aos 11 minutos. Em seguida, ele fez uma espetacular defesa com o corpo esticado para desviar pela linha de fundo uma cobrança de falta de Reece James que ia em direção ao gol.
O Luton também ofereceu perigo em bolas paradas, com os defensores Benny Benagr e Odoffin encontrando espaço na área, mas o estreante do Chelsea Mike Penders raramente foi testado no gol dos Blues. A trave também teve papel importante quando a contratação recorde do clube, Morgan Rogers, viu um voleio estrondoso explodir no travessão em sua estreia em casa. O Chelsea pressionou em busca de ampliar ainda mais o domínio após o segundo gol, mas viu Keeley fazer mais duas grandes defesas para evitar os gols de Palmer e Joao Pedro, antes de o reserva Jamie Gittens acertar a trave nos acréscimos e poupar o Luton de uma derrota mais pesada.
- AFP
Alonso mira confronto com o Leeds United
A vitória marcou uma estreia em casa bem-sucedida de Xabi Alonso em sua primeira partida competitiva no comando em Stamford Bridge, uma competição que tem importância adicional para o treinador espanhol nesta temporada, dada a ausência do Chelsea do futebol europeu. A vitória garante que o nome do Chelsea permaneça no sorteio para a terceira rodada, na qual a equipe enfrentará o rival da Premier League Leeds United na semana que começa em 7 de setembro.
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