Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Chelsea v Luton Town - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Welbeck desencanta! Chelsea bate o Luton enquanto Fernandez fica fora em meio a ligações com o Manchester City

Chelsea
D. Welbeck
E. Fernandez
Luton
Chelsea x Luton
Carabao Cup

O Chelsea garantiu a classificação para a próxima fase da Copa da Liga Inglesa com uma vitória por 2 a 0 sobre o Luton Town em Stamford Bridge. No entanto, o resultado foi em parte ofuscado pela ausência de Enzo Fernandez da lista de relacionados para a partida.

  • Welbeck causa impacto imediato em Stamford Bridge

    Danny Welbeck teve um início dos sonhos em sua carreira no Chelsea, balançando as redes em sua estreia para ajudar a garantir uma vitória por 2 a 0 sobre o Luton Town na segunda rodada da Copa da Liga Inglesa. O jogador de 35 anos, que chegou do Brighton no verão, provou que ainda tem o faro de gol exigido no mais alto nível.

    O Chelsea esteve no controle durante boa parte da partida e abriu o placar aos 50 minutos, quando o reforço de verão de 35 anos vindo do Brighton marcou de cabeça de perto. O Chelsea então precisou esperar até os 79 minutos para realmente matar o jogo, com o segundo gol saindo quando Hakeem Odoffin desviou inadvertidamente uma tentativa de corte para a própria rede após uma finalização perigosa de Estevao Willian.

    • Publicidade
  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Ausência de Fernandez gera especulações sobre transferência

    O principal assunto da noite aconteceu antes do pontapé inicial, quando Fernandez esteve notavelmente ausente da súmula. O meio-campista argentino, que entrou no segundo tempo da vitória por 3 a 2 sobre o Fulham pela Premier League na segunda-feira, foi deixado totalmente de fora em meio à intensa especulação sobre seu futuro.

    Representantes do meio-campista teriam mantido conversas formais com dirigentes do City, e sua ausência em Stamford Bridge só aumentou os rumores sobre uma possível transferência para o Etihad Stadium.

  • Atuações heroicas de Keeley mantêm o Luton na briga

    Apesar do domínio do Chelsea, o Luton Town permaneceu no jogo por longos períodos graças a uma atuação inspirada do goleiro Josh Keeley. O arqueiro foi exigido cedo e com frequência, fazendo uma defesa dupla impressionante para impedir Cole Palmer aos 11 minutos. Em seguida, ele fez uma espetacular defesa com o corpo esticado para desviar pela linha de fundo uma cobrança de falta de Reece James que ia em direção ao gol.

    O Luton também ofereceu perigo em bolas paradas, com os defensores Benny Benagr e Odoffin encontrando espaço na área, mas o estreante do Chelsea Mike Penders raramente foi testado no gol dos Blues. A trave também teve papel importante quando a contratação recorde do clube, Morgan Rogers, viu um voleio estrondoso explodir no travessão em sua estreia em casa. O Chelsea pressionou em busca de ampliar ainda mais o domínio após o segundo gol, mas viu Keeley fazer mais duas grandes defesas para evitar os gols de Palmer e Joao Pedro, antes de o reserva Jamie Gittens acertar a trave nos acréscimos e poupar o Luton de uma derrota mais pesada.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • FBL-ENG-LCUP-CHELSEA-LUTON TOWNAFP

    Alonso mira confronto com o Leeds United

    A vitória marcou uma estreia em casa bem-sucedida de Xabi Alonso em sua primeira partida competitiva no comando em Stamford Bridge, uma competição que tem importância adicional para o treinador espanhol nesta temporada, dada a ausência do Chelsea do futebol europeu. A vitória garante que o nome do Chelsea permaneça no sorteio para a terceira rodada, na qual a equipe enfrentará o rival da Premier League Leeds United na semana que começa em 7 de setembro.

Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Brighton crest
Brighton
BHA
League One
Mansfield Town crest
Mansfield Town
MAN
Luton crest
Luton
LUT