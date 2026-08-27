Danny Welbeck teve um início dos sonhos em sua carreira no Chelsea, balançando as redes em sua estreia para ajudar a garantir uma vitória por 2 a 0 sobre o Luton Town na segunda rodada da Copa da Liga Inglesa. O jogador de 35 anos, que chegou do Brighton no verão, provou que ainda tem o faro de gol exigido no mais alto nível.

O Chelsea esteve no controle durante boa parte da partida e abriu o placar aos 50 minutos, quando o reforço de verão de 35 anos vindo do Brighton marcou de cabeça de perto. O Chelsea então precisou esperar até os 79 minutos para realmente matar o jogo, com o segundo gol saindo quando Hakeem Odoffin desviou inadvertidamente uma tentativa de corte para a própria rede após uma finalização perigosa de Estevao Willian.