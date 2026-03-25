Wayne Rooney x Ronaldinho: Matheus Cunha escolhe o número 10 perfeito após herdar a camisa icônica no Manchester United

Aos 26 anos, Cunha continua a desenvolver todo o seu potencial no futebol. Ele espera servir de inspiração para outras pessoas e se orgulha de ver o United se unindo à DHL para levar um campo de futebol de nível profissional a uma região remota da Ásia.

Condições climáticas extremas, que frequentemente tornam os campos locais inutilizáveis, combinadas com um terreno montanhoso que oferece muito pouca área plana, fizeram com que Mae Suek, na Tailândia, lutasse há muito tempo contra a falta de instalações esportivas seguras, o que deixava de lado a paixão da comunidade pelo futebol. A DHL, em parceria com o United, surpreendeu a comunidade ao fornecer uma infraestrutura de alta qualidade na Fazenda Jericho. O campo de 9x9 foi construído de acordo com padrões de classe mundial, com grama sintética 4G de alta qualidade certificada pela FIFA, semelhante à encontrada no centro de treinamento do Manchester United em Carrington.

Patrice Evra, vencedor da Liga dos Campeões em um passado não muito distante do United, fez uma participação especial na inauguração do projeto. Mason Mount, atual estrela dos Red Devils, disse: “É um projeto incrível poder fornecer um campo em uma área tão remota. É mágico para as crianças daquela região ver um campo como esse. Ao ver a qualidade desse campo e perceber a sorte que temos de poder jogar em campos assim, você quer que todos possam vivenciar algo assim. Sei que grande parte do planejamento envolvido foi muito difícil e levou muito tempo para resolver tudo, mas que história incrível e, para as crianças, será algo tão especial.”

O zagueiro do United e da Inglaterra, Harry Maguire, falou sobre a necessidade de apoiar projetos de base de todas as formas possíveis, tendo ele próprio se beneficiado do acesso a instalações de alta qualidade: “Tivemos sorte de ter um bom campo de futebol na escola e, assim que chegava em casa, ia direto para o parque local para jogar com meus irmãos e amigos. Tive ótimo acesso a campos enquanto crescia e, sinceramente, se não fosse por isso, não estaria aqui hoje. Ao dar a essa comunidade a mesma oportunidade de sair para jogar, nunca se sabe aonde isso pode levá-los.”