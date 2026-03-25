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Wayne Rooney x Ronaldinho: Matheus Cunha escolhe o número 10 perfeito após herdar a camisa icônica no Manchester United
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Ronaldinho e Rooney encantaram o público mundial
Não é de se surpreender que o ex-meia do Barcelona Ronaldinho — que conquistou um título mundial com o Brasil em 2002 e ganhou a prestigiosa Bola de Ouro em 2005 — seja uma influência criativa que Cunha sempre admirou.
O maior artilheiro de todos os tempos do United, Wayne Rooney, também serviu de inspiração para o paraibano durante sua infância. O poderoso jogador da seleção inglesa não gostava tanto de se exibir quanto Ronaldinho, mas encantava o público em todo o mundo com sua energia ilimitada e sua propensão a marcar gols espetaculares.
Quem é o camisa 10 favorito de todos os tempos de Cunha?
Quando questionado sobre quem era seu camisa 10 favorito, Cunha — falando em parceria com a DHL, parceira logística oficial do Manchester United — disse ao GOAL: “Vestir a camisa número 10 do Manchester United é um grande prazer. Ronaldinho sempre foi meu ídolo enquanto crescia, mas, em termos do meu camisa 10 favorito de todos os tempos, é Wayne Rooney, sem dúvida. Cresci assistindo a ele e sempre me lembro das coisas históricas que ele fez por este clube. Já joguei contra caras como Marcus Rashford, que é um jogador incrível, mas, quando criança, Rooney era o cara. É uma verdadeira honra vestir o número dele agora.”
Cunha chegou ao United vindo do Wolves no verão de 2025 e recebeu imediatamente uma camisa que já foi vestida por Rashford, Rooney, Zlatan Ibrahimovic, Ruud van Nistelrooy e Teddy Sheringham.
Ele elevou sua contagem de gols pelos Red Devils para sete, sendo o mais memorável deles o que selou uma dramática vitória por 3 a 2 sobre o líder da Premier League, o Arsenal, em 25 de janeiro. Ele considera esse gol o seu favorito, e o sul-americano disse: “Mesmo que eu não ache que tenha sido o meu mais bonito, tenho que escolher o meu gol da vitória contra o Arsenal como meu gol favorito até agora. Quando se leva em conta que foi um dos jogos mais importantes do campeonato, marcar o gol da vitória foi uma sensação incrível para mim e meus companheiros. Todo o clube sentiu isso. A atmosfera na cidade e no país era inacreditável. Devido a esse contexto, é definitivamente o gol mais importante da minha carreira.”
- DHL/Manchester United
O Manchester United participa de um projeto especial de construção de campos na Ásia
Aos 26 anos, Cunha continua a desenvolver todo o seu potencial no futebol. Ele espera servir de inspiração para outras pessoas e se orgulha de ver o United se unindo à DHL para levar um campo de futebol de nível profissional a uma região remota da Ásia.
Condições climáticas extremas, que frequentemente tornam os campos locais inutilizáveis, combinadas com um terreno montanhoso que oferece muito pouca área plana, fizeram com que Mae Suek, na Tailândia, lutasse há muito tempo contra a falta de instalações esportivas seguras, o que deixava de lado a paixão da comunidade pelo futebol. A DHL, em parceria com o United, surpreendeu a comunidade ao fornecer uma infraestrutura de alta qualidade na Fazenda Jericho. O campo de 9x9 foi construído de acordo com padrões de classe mundial, com grama sintética 4G de alta qualidade certificada pela FIFA, semelhante à encontrada no centro de treinamento do Manchester United em Carrington.
Patrice Evra, vencedor da Liga dos Campeões em um passado não muito distante do United, fez uma participação especial na inauguração do projeto. Mason Mount, atual estrela dos Red Devils, disse: “É um projeto incrível poder fornecer um campo em uma área tão remota. É mágico para as crianças daquela região ver um campo como esse. Ao ver a qualidade desse campo e perceber a sorte que temos de poder jogar em campos assim, você quer que todos possam vivenciar algo assim. Sei que grande parte do planejamento envolvido foi muito difícil e levou muito tempo para resolver tudo, mas que história incrível e, para as crianças, será algo tão especial.”
O zagueiro do United e da Inglaterra, Harry Maguire, falou sobre a necessidade de apoiar projetos de base de todas as formas possíveis, tendo ele próprio se beneficiado do acesso a instalações de alta qualidade: “Tivemos sorte de ter um bom campo de futebol na escola e, assim que chegava em casa, ia direto para o parque local para jogar com meus irmãos e amigos. Tive ótimo acesso a campos enquanto crescia e, sinceramente, se não fosse por isso, não estaria aqui hoje. Ao dar a essa comunidade a mesma oportunidade de sair para jogar, nunca se sabe aonde isso pode levá-los.”
Cunha começou a jogar futsal no Brasil
Cunha aprendeu o ofício jogando futsal no Brasil, antes de se mudar para a Suíça para jogar pelo Sion aos 18 anos. Ao falar sobre a oportunidade que os jovens têm de desfrutar e abraçar plenamente o esporte, ele disse: “Sei como é importante ter acesso a um campo, porque o esporte realmente muda vidas. Se você cresce com pessoas que podem ajudá-lo e ensiná-lo sobre a vida por meio do esporte, isso o ajuda a se tornar uma pessoa melhor no futuro. Dar às crianças a oportunidade de crescer com o futebol como parte de sua cultura, oferecendo esses campos, é algo muito bonito. É um investimento no futuro delas que vai além do simples jogo.”
- DHL/Manchester United
Objetivos de Cunha na Copa do Mundo e na Liga dos Campeões
Cunha espera que sua trajetória profissional inclua algumas conquistas marcantes nos próximos meses. Ele busca garantir uma vaga na seleção brasileira para a Copa do Mundo deste verão — tendo nunca participado dessa competição antes —, enquanto ajudar o United a voltar à Liga dos Campeões na temporada 2026-27 lhe proporcionará novas oportunidades de marcar seus primeiros gols no maior palco europeu.
A DHL Express, Parceira Oficial de Logística do Manchester United, entregou um campo de futebol de nível profissional e para todas as condições climáticas em Mae Suek, Tailândia, para a campanha “Delivering Dreams”. Saiba mais aqui: https://inmotion.dhl/en/manchester-united/delivering-dreams