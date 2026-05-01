Wayne Rooney usa uma história sobre Zlatan Ibrahimovic como aviso a Virgil van Dijk - e diz ao capitão do Liverpool que a “idade” já o alcançou

Em entrevista ao programa “The Wayne Rooney Show”, o ex-atacante da Inglaterra traçou um paralelo entre sua própria trajetória profissional e a situação atual enfrentada pelo grupo de líderes do Liverpool. Ele observou: “Eu venho dizendo isso desde o início da temporada: a idade afeta a todos nós e as pernas vão perdendo a força. Acho que isso aconteceu com Salah nesta temporada e Virgil van Dijk não tem sido o mesmo nesta temporada. Eles são os líderes no vestiário. É difícil para os outros jogadores entrarem em campo e deixarem sua marca ou se tornarem líderes. Não acho que ele [Van Dijk] vá [sair], mas você já viu jogadores que ficaram lá por tempo demais.”