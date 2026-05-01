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Wayne Rooney usa uma história sobre Zlatan Ibrahimovic como aviso a Virgil van Dijk - e diz ao capitão do Liverpool que a “idade” já o alcançou
A inevitabilidade do tempo
A lenda do United, Rooney, fez uma avaliação contundente sobre os principais astros do Liverpool, sugerindo que tanto Van Dijk quanto Salah estão começando a sucumbir às exigências físicas do futebol de alto nível. Com Salah, de 33 anos, e Van Dijk, de 34, atuando como principais líderes no vestiário dos Reds, Rooney argumentou que a aparente queda de rendimento deles torna cada vez mais difícil para os jogadores mais jovens estabelecerem sua própria autoridade. Embora Van Dijk tenha se mantido como titular com 51 partidas nesta temporada, Rooney acredita que o capitão holandês tem enfrentado dificuldades para manter os padrões imperiosos das campanhas anteriores.
- AFP
Aceitar o declínio
Em entrevista ao programa “The Wayne Rooney Show”, o ex-atacante da Inglaterra traçou um paralelo entre sua própria trajetória profissional e a situação atual enfrentada pelo grupo de líderes do Liverpool. Ele observou: “Eu venho dizendo isso desde o início da temporada: a idade afeta a todos nós e as pernas vão perdendo a força. Acho que isso aconteceu com Salah nesta temporada e Virgil van Dijk não tem sido o mesmo nesta temporada. Eles são os líderes no vestiário. É difícil para os outros jogadores entrarem em campo e deixarem sua marca ou se tornarem líderes. Não acho que ele [Van Dijk] vá [sair], mas você já viu jogadores que ficaram lá por tempo demais.”
A lição de Ibrahimovic
Rooney refletiu ainda sobre sua própria saída de Old Trafford aos 31 anos, usando sua experiência ao lado de Zlatan Ibrahimovic para ilustrar a dificuldade de aceitar um papel menos importante. Ele acrescentou: “O mais difícil para um jogador é compreender que talvez não esteja mais no mesmo nível de antes. Passei por isso quando Zlatan Ibrahimovic chegou e eu não estava jogando. Eu queria jogar, então saí imediatamente. Aceitei a situação.”
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Um capítulo final decisivo
O Liverpool precisa enfrentar as últimas semanas da temporada, equilibrando a integração da nova liderança e a emocionante despedida de Salah, que continua afastado devido a uma lesão, mas deve retornar para uma despedida final. O desafio imediato é um confronto de alto risco pela Premier League contra o United neste domingo, 3 de maio, onde a resiliência defensiva de Van Dijk estará sob intenso escrutínio. À medida que o clube entra na era pós-Salah, o foco permanece em saber se figuras veteranas como Van Dijk conseguirão adaptar seu jogo ou se será necessária uma maior renovação do elenco para manter a vantagem competitiva.