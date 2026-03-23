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Wayne Rooney sugere que Thomas Tuchel está tentando “separar” Trent Alexander-Arnold e Jude Bellingham devido a um problema de “grupinhos”, enquanto ele próprio enfrenta dificuldades após ter sido deixado de fora da seleção inglesa
Tuchel ignora estrela do Real Madrid
A convocação de Tuchel para os últimos amistosos da Inglaterra antes da Copa do Mundo causou agitação no grupo, principalmente devido à ausência de Trent. Apesar de o zagueiro estar em boa fase na Espanha, o jogador de 27 anos continua com apenas 34 partidas pela seleção — um número surpreendentemente baixo para um jogador do seu calibre. Tendo enfrentado dificuldades para garantir uma vaga de titular sob o comando de Gareth Southgate, suas perspectivas sob o novo técnico parecem cada vez mais sombrias. A decisão é particularmente marcante dada a ampliação da última convocação da Inglaterra, sugerindo que o ex-jogador do Liverpool está atualmente muito longe dos planos do técnico alemão para o torneio na América do Norte.
- Getty Images Sport
Rooney "perplexo" com a exclusão
Em entrevista ao programa “The Wayne Rooney Show”, o segundo maior artilheiro de todos os tempos da Inglaterra fez uma avaliação contundente da decisão de deixar o astro do Real Madrid de fora dos planos de Tuchel. Rooney destacou que o perfil técnico único do zagueiro deveria ter garantido sua presença na lista ampliada, afirmando: “A grande surpresa foi, obviamente, o Trent. Acho incrível que ele não esteja na lista de 35 convocados. Pela forma como Tuchel falou, não parecia haver volta para o Trent. Ele deveria estar naquela lista, pela sua habilidade, pela sua qualidade. Já disse isso muitas vezes e tenho certeza de que ele mesmo diria que não é o melhor zagueiro, mas o que ele tem com a bola é algo que nenhum outro jogador inglês tem. Ele tem jogado recentemente e tem jogado muito bem. Eu também já cometi o erro de julgar a mim mesmo; você não sabe como foi difícil ir para lá e se adaptar, além das lesões que ele sofreu. Mas ele vem tendo uma sequência de jogos e não há dúvidas sobre sua habilidade; com a bola nos pés, ele é o melhor que já vimos na Premier League.”
Foi dispensado para afastar o "grupo" de Bellingham?
A sugestão de um “grupo fechado” dentro do elenco acrescenta uma nova e complexa dimensão aos preparativos da Inglaterra, especialmente considerando o histórico de atritos entre Bellingham e Tuchel. Rooney sugeriu que a forte ligação de Alexander-Arnold com o meio-campista do Real Madrid pode ser um fator significativo por trás de sua exclusão, e que o técnico poderia estar enviando uma mensagem sobre a cultura do elenco. “Há um argumento de que ele deveria ser titular, então, não tê-lo no elenco, parece algo um pouco mais profundo”, explicou Rooney. “Sei que ele é muito amigo do Jude e parece que houve alguns problemas com o Jude, então talvez ele sinta que há um grupinho lá e esteja tentando separá-lo. Não sei quais são os motivos.”
- AFP
Futuro internacional em risco
Trent enfrenta um longo período de afastamento que pode pôr fim à sua carreira internacional, já que Tuchel tem contrato para comandar a equipe até a Euro 2028. Ao final do próximo ciclo do Campeonato Europeu, o zagueiro estará se aproximando dos 30 anos, e sua ausência nos amistosos contra Uruguai e Japão sugere que ele não faz parte do grupo principal para a Copa do Mundo. A Inglaterra precisa provar que pode ter sucesso sem sua criatividade, e o jogador precisa conquistar um técnico que parece decidido a seguir uma direção diferente para a equipe.
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