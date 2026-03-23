Wayne Rooney sugere que Thomas Tuchel está tentando “separar” Trent Alexander-Arnold e Jude Bellingham devido a um problema de “grupinhos”, enquanto ele próprio enfrenta dificuldades após ter sido deixado de fora da seleção inglesa

Em entrevista ao programa “The Wayne Rooney Show”, o segundo maior artilheiro de todos os tempos da Inglaterra fez uma avaliação contundente da decisão de deixar o astro do Real Madrid de fora dos planos de Tuchel. Rooney destacou que o perfil técnico único do zagueiro deveria ter garantido sua presença na lista ampliada, afirmando: “A grande surpresa foi, obviamente, o Trent. Acho incrível que ele não esteja na lista de 35 convocados. Pela forma como Tuchel falou, não parecia haver volta para o Trent. Ele deveria estar naquela lista, pela sua habilidade, pela sua qualidade. Já disse isso muitas vezes e tenho certeza de que ele mesmo diria que não é o melhor zagueiro, mas o que ele tem com a bola é algo que nenhum outro jogador inglês tem. Ele tem jogado recentemente e tem jogado muito bem. Eu também já cometi o erro de julgar a mim mesmo; você não sabe como foi difícil ir para lá e se adaptar, além das lesões que ele sofreu. Mas ele vem tendo uma sequência de jogos e não há dúvidas sobre sua habilidade; com a bola nos pés, ele é o melhor que já vimos na Premier League.”