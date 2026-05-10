Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Wayne Rooney Tom Brady 2025Getty Images
Moataz Elgammal

Traduzido por

Wayne Rooney revela o papel que Tom Brady desempenhou em sua saída do Birmingham - a lenda do Manchester United ficou no cargo por apenas 83 dias antes de ser demitido

W. Rooney
Birmingham
Championship

Wayne Rooney, lenda do Manchester United, falou abertamente sobre sua desastrosa passagem de 83 dias como técnico do Birmingham City. Ao refletir sobre seu breve mandato, ele afirma que a forte influência e as exigências táticas irrealistas da diretoria de alto nível do clube, especificamente de Tom Wagner e do ícone da NFL Tom Brady, foram a causa direta dos maus resultados que levaram à sua demissão.

  • A verdade por trás da saída do Birmingham City

    Rooney quebrou o silêncio sobre o período turbulento que passou como técnico do Blues. Nomeado em 11 de outubro de 2023, o ex-capitão da Inglaterra ficou no cargo por apenas 83 dias antes de ser demitido pelo clube em 2 de janeiro de 2024. Ele assumiu o cargo com a equipe na sexta posição da Championship, substituindo John Eustace em uma decisão altamente controversa. Com a missão de implementar um futebol atraente e “sem medo”, exigido pela nova diretoria, ele rapidamente percebeu que o elenco era completamente inadequado para essa mudança drástica, o que levou a uma sequência desastrosa de apenas duas vitórias em 15 jogos.

    • Publicidade
  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Exigências irrealistas de Wagner e Brady

    Em entrevista ao The Overlap, Rooney revelou como a chegada de Brady, heptacampeão do Super Bowl, trouxe uma pressão imensa para apresentar um futebol de qualidade e resultados imediatos. No entanto, o técnico admite que os proprietários ignoraram seus alertas iniciais. “Desde que assumi o comando em Birmingham, eu sabia que haveria grandes mudanças com a chegada de Tom Wagner e Tom Brady”, afirmou. “O que foi decepcionante no caso do Birmingham é que, após duas ou três partidas, fui até os proprietários e disse: ‘Esses jogadores não são capazes de jogar da maneira que eles queriam que o time jogasse’. Fui aconselhado a continuar assim e, no fim das contas, perdi meu emprego por ter feito isso.”

  • Pagando o preço por um choque de estilos

    Apesar de saber que voltar ao estilo pragmático de Eustace iria conter a queda do time, a diretoria se recusou a ceder. “Eu queria mudar, queria voltar a fazer o que John Eustace estava fazendo, o que estava dando resultados”, acrescentou Rooney. “Até conseguir dispensar jogadores e trazer outros capazes de fazer isso, eu já via o que estava por vir. Eles estavam inflexíveis em querer que eu continuasse fazendo o que estava fazendo, e então perdi meu emprego. Então, para mim, isso é algo que, olhando para trás, me mostra que eu simplesmente precisava fazer o que achava certo, em vez de me deixar influenciar um pouco pelos proprietários, o que, no fim das contas, me custou o emprego.”

  • wayne-rooney(C)Getty Images

    O que aconteceu desde então?

    Os resultados do Birmingham City continuaram incrivelmente ruins após a saída de Rooney, o que resultou no rebaixamento oficial do time da Championship para a League One. No entanto, os Blues se recuperaram após apenas uma temporada, retornando à segunda divisão e terminando em 10º lugar nesta temporada. Enquanto isso, Rooney assumiu o comando do Plymouth Argyle, mas passou por mais uma passagem malsucedida, antes de ser demitido em 31 de dezembro de 2024, o que lançou sérias dúvidas sobre seu futuro como técnico.