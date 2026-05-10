Apesar de saber que voltar ao estilo pragmático de Eustace iria conter a queda do time, a diretoria se recusou a ceder. “Eu queria mudar, queria voltar a fazer o que John Eustace estava fazendo, o que estava dando resultados”, acrescentou Rooney. “Até conseguir dispensar jogadores e trazer outros capazes de fazer isso, eu já via o que estava por vir. Eles estavam inflexíveis em querer que eu continuasse fazendo o que estava fazendo, e então perdi meu emprego. Então, para mim, isso é algo que, olhando para trás, me mostra que eu simplesmente precisava fazer o que achava certo, em vez de me deixar influenciar um pouco pelos proprietários, o que, no fim das contas, me custou o emprego.”