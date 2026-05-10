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Wayne Rooney revela o papel que Tom Brady desempenhou em sua saída do Birmingham - a lenda do Manchester United ficou no cargo por apenas 83 dias antes de ser demitido
A verdade por trás da saída do Birmingham City
Rooney quebrou o silêncio sobre o período turbulento que passou como técnico do Blues. Nomeado em 11 de outubro de 2023, o ex-capitão da Inglaterra ficou no cargo por apenas 83 dias antes de ser demitido pelo clube em 2 de janeiro de 2024. Ele assumiu o cargo com a equipe na sexta posição da Championship, substituindo John Eustace em uma decisão altamente controversa. Com a missão de implementar um futebol atraente e “sem medo”, exigido pela nova diretoria, ele rapidamente percebeu que o elenco era completamente inadequado para essa mudança drástica, o que levou a uma sequência desastrosa de apenas duas vitórias em 15 jogos.
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Exigências irrealistas de Wagner e Brady
Em entrevista ao The Overlap, Rooney revelou como a chegada de Brady, heptacampeão do Super Bowl, trouxe uma pressão imensa para apresentar um futebol de qualidade e resultados imediatos. No entanto, o técnico admite que os proprietários ignoraram seus alertas iniciais. “Desde que assumi o comando em Birmingham, eu sabia que haveria grandes mudanças com a chegada de Tom Wagner e Tom Brady”, afirmou. “O que foi decepcionante no caso do Birmingham é que, após duas ou três partidas, fui até os proprietários e disse: ‘Esses jogadores não são capazes de jogar da maneira que eles queriam que o time jogasse’. Fui aconselhado a continuar assim e, no fim das contas, perdi meu emprego por ter feito isso.”
Pagando o preço por um choque de estilos
Apesar de saber que voltar ao estilo pragmático de Eustace iria conter a queda do time, a diretoria se recusou a ceder. “Eu queria mudar, queria voltar a fazer o que John Eustace estava fazendo, o que estava dando resultados”, acrescentou Rooney. “Até conseguir dispensar jogadores e trazer outros capazes de fazer isso, eu já via o que estava por vir. Eles estavam inflexíveis em querer que eu continuasse fazendo o que estava fazendo, e então perdi meu emprego. Então, para mim, isso é algo que, olhando para trás, me mostra que eu simplesmente precisava fazer o que achava certo, em vez de me deixar influenciar um pouco pelos proprietários, o que, no fim das contas, me custou o emprego.”
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O que aconteceu desde então?
Os resultados do Birmingham City continuaram incrivelmente ruins após a saída de Rooney, o que resultou no rebaixamento oficial do time da Championship para a League One. No entanto, os Blues se recuperaram após apenas uma temporada, retornando à segunda divisão e terminando em 10º lugar nesta temporada. Enquanto isso, Rooney assumiu o comando do Plymouth Argyle, mas passou por mais uma passagem malsucedida, antes de ser demitido em 31 de dezembro de 2024, o que lançou sérias dúvidas sobre seu futuro como técnico.