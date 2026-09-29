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Wayne Rooney as a punditGetty Images
Moataz Elgammal
Traduzido por

Wayne Rooney recusa medalha retroativa da Premier League após o Manchester City ser considerado culpado de 115 acusações

W. Rooney
Manchester United
Manchester City
Premier League

Wayne Rooney fez uma declaração bombástica ao afirmar que o Manchester City não deve ser destituído de seus títulos anteriores, mesmo sendo considerado culpado de 115 acusações financeiras. A decisão sem precedentes expôs contratos fraudulentos e um esquema de financiamento disfarçado ao longo de nove temporadas. Rooney insiste que recusaria uma medalha retroativa, mas exige um rebaixamento severo pelas violações históricas.

  • Rooney se opõe à retirada de títulos

    Rooney não acredita que seria apropriado que o Manchester City perdesse seus títulos históricos após seu recente veredito de culpa. O ídolo do Manchester United fez parte do elenco que terminou em segundo lugar para o time de Roberto Mancini no saldo de gols na última rodada da dramática campanha de 2011-12. Apesar das revelações monumentais sobre as finanças do clube, Rooney não quer herdar um título em uma sala de reuniões e demonstrou simpatia pelas pessoas que garantiram esses sucessos em campo.

  • Manchester City Premier League Victory ParadeGetty Images Sport

    Uma medalha retrospectiva rejeitada

    Falando no podcast Stick to United, Rooney disse: "Se eu for sincero, não me sentiria confortável em aceitar outra medalha da Premier League, porque não acho que a gente mereça isso. Não fizemos o suficiente naquela temporada para ganhar a liga. Penso neles como jogadores, eles estão fazendo tudo o que podem para vencer o título da Premier League e, na cabeça deles, eles conseguiram. E, se isso acontecesse comigo, se de repente o Manchester United estivesse fazendo a mesma coisa e minhas medalhas da Premier League fossem tiradas de mim, eu ficaria absolutamente arrasado."

  • Contratos simulados e financiamento disfarçado

    O debate em torno de uma ação retroativa ganhou força após a confirmação da Premier League de que uma comissão independente considerou o clube culpado por graves violações financeiras entre as temporadas 2009-10 e 2017-18. Os detalhes da condenação são impressionantes: a comissão revelou que um esquema de financiamento disfarçado, orquestrado por meio da Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG), supostamente canalizou mais de £ 900 milhões para o clube a fim de inflar artificialmente as receitas e reduzir custos. Além disso, a decisão oficial destacou que o atual campeão fez esforços deliberados para frustrar a investigação de quatro anos, burlando os limites de gastos estabelecidos tanto pela liga quanto pela Uefa.

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  • Wayne RooneyGetty

    Punições severas e recurso iminente

    Embora ele seja contra reescrever a história, Rooney exige sanções esportivas rigorosas daqui para frente. "Eu os colocaria na divisão mais baixa para a qual eles possam cair e depois imporia restrições em termos de quanto dinheiro podem gastar nas próximas três ou quatro temporadas", acrescentou. Enquanto o clube nega veementemente as acusações e se prepara para recorrer da condenação devastadora, uma audiência privada separada em breve determinará as punições exatas. Espera-se que essa batalha judicial sem precedentes domine o futebol inglês por meses.

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