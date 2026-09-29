O debate em torno de uma ação retroativa ganhou força após a confirmação da Premier League de que uma comissão independente considerou o clube culpado por graves violações financeiras entre as temporadas 2009-10 e 2017-18. Os detalhes da condenação são impressionantes: a comissão revelou que um esquema de financiamento disfarçado, orquestrado por meio da Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG), supostamente canalizou mais de £ 900 milhões para o clube a fim de inflar artificialmente as receitas e reduzir custos. Além disso, a decisão oficial destacou que o atual campeão fez esforços deliberados para frustrar a investigação de quatro anos, burlando os limites de gastos estabelecidos tanto pela liga quanto pela Uefa.