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Wayne Rooney pronto para voltar a treinar! Quando a lenda do Manchester United quer voltar ao banco de reservas após os fracassos em Birmingham e Plymouth
Deixando o estúdio para trás
De acordo com o jornal The Sun, Rooney está pronto para encerrar sua promissora carreira na televisão para garantir seu retorno à área técnica. Após sua saída do Plymouth Argyle em dezembro de 2024, o ícone assinou um contrato lucrativo para se juntar à equipe do Match of the Day. No entanto, o fascínio pelo campo de treinamento continua mais forte do que pelo estúdio da BBC. Apesar dos recentes contratempos, ele continua determinado a ter sucesso como técnico e está acompanhando de perto as vagas disponíveis. O ex-atacante está ansioso para encontrar um novo clube que tenha o ambiente certo para que ele possa colocar em prática sua visão.
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Escolher o momento certo para o próximo passo
Embora Rooney tenha impressionado os telespectadores com sua visão tática na televisão, seu foco principal voltou-se novamente para o trabalho de treinador. Fontes indicam que ele está explicitamente buscando um cargo antes do início dos preparativos para a pré-temporada. Ao falar sobre seu futuro, uma fonte revelou: “Wayne está gostando de seu trabalho na TV, mas ele quer voltar a treinar. Ele estará aberto a isso se surgir a oportunidade certa. O ideal seria que ele conseguisse algo no início do verão, para estar pronto para o início da temporada em agosto.” Esse cronograma lhe garantiria uma janela de transferências completa, o que é crucial.
Resultados mistos na gestão
O ex-jogador formado na base do Everton passou por uma trajetória cheia de altos e baixos desde que assumiu seu primeiro cargo como técnico, em 2021. Inicialmente, ele recebeu elogios generalizados no Derby County, ao conduzir o time durante uma grave crise financeira e uma dedução de 21 pontos. No entanto, suas experiências subsequentes revelaram-se muito mais difíceis. O Birmingham City tem uma torcida exigente, e ele permaneceu no cargo por apenas 83 dias. Da mesma forma, o Plymouth tem grandes expectativas, e sua gestão foi encerrada por mútuo acordo após apenas sete meses. Apesar desses obstáculos, ele mantém uma crença inabalável em suas habilidades de liderança e espera garantir um novo começo na English Football League.
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Conciliar a família e o futebol
Fazendo uma breve pausa em sua busca por um novo clube, ele comemorou recentemente o 40º aniversário de sua esposa, Coleen, ao lado de ex-companheiros de equipe, incluindo Ryan Giggs e Paul Scholes. Com os marcos familiares já alcançados, o icônico atacante está totalmente focado em garantir um novo clube, pronto para abraçar seu próximo capítulo na carreira de treinador.