Wayne Rooney pronto para voltar a treinar! Quando a lenda do Manchester United quer voltar ao banco de reservas após os fracassos em Birmingham e Plymouth

Embora Rooney tenha impressionado os telespectadores com sua visão tática na televisão, seu foco principal voltou-se novamente para o trabalho de treinador. Fontes indicam que ele está explicitamente buscando um cargo antes do início dos preparativos para a pré-temporada. Ao falar sobre seu futuro, uma fonte revelou: “Wayne está gostando de seu trabalho na TV, mas ele quer voltar a treinar. Ele estará aberto a isso se surgir a oportunidade certa. O ideal seria que ele conseguisse algo no início do verão, para estar pronto para o início da temporada em agosto.” Esse cronograma lhe garantiria uma janela de transferências completa, o que é crucial.