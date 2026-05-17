Wayne Rooney pode precisar de cirurgia após defesa contra Jordan Pickford; lenda do Manchester United está com o braço engessado

Durante a transmissão televisiva, foi exibido um vídeo em que ele se lança para a esquerda para defender um chute forte de Pickford, atual goleiro titular do Everton e da seleção inglesa. “Bem, como vocês podem ver, eu estava no gol do Everton”, explicou Rooney enquanto a imagem era exibida. “Olhem só essa defesa. Eu defendi essa e depois machuquei a mão, então vou ao cirurgião na segunda-feira para ver se preciso de cirurgia.” O impacto do chute foi forte demais para o pulso dele. Ele também confirmou que o inchaço era o motivo pelo qual não estava usando a aliança de casamento.