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Moataz Elgammal

Traduzido por

Wayne Rooney pode precisar de cirurgia após defesa contra Jordan Pickford; lenda do Manchester United está com o braço engessado

W. Rooney
Manchester United
J. Pickford
Everton
Premier League
Copa da Inglaterra

Wayne Rooney, lenda do Manchester United, revelou que pode precisar de uma cirurgia após sofrer uma lesão inusitada no pulso. O ex-capitão da seleção inglesa foi visto usando um gesso enquanto trabalhava como comentarista na cobertura da final da FA Cup no sábado. Ele sofreu a lesão ao tentar defender um chute forte do goleiro do Everton, Jordan Pickford, durante uma gravação para a televisão.

  • Uma defesa que custou caro ao ex-atacante

    Rooney tem uma consulta marcada com um especialista na segunda-feira para determinar se seu pulso requer uma intervenção cirúrgica. O jogador de 40 anos apareceu na transmissão da BBC da final da FA Cup no sábado, onde o Manchester City garantiu uma vitória apertada por 1 a 0 sobre o Chelsea graças a um gol de Antoine Semenyo. Ele exibia um gesso bem visível no braço. Ele explicou aos telespectadores que a lesão bizarra aconteceu enquanto testava seus reflexos no gol durante uma sessão de gravação no centro de treinamento do Everton. Rooney foi forçado a realizar uma ação defensiva que resultou em uma avaliação médica.

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    Explicando o momento do impacto

    Durante a transmissão televisiva, foi exibido um vídeo em que ele se lança para a esquerda para defender um chute forte de Pickford, atual goleiro titular do Everton e da seleção inglesa. “Bem, como vocês podem ver, eu estava no gol do Everton”, explicou Rooney enquanto a imagem era exibida. “Olhem só essa defesa. Eu defendi essa e depois machuquei a mão, então vou ao cirurgião na segunda-feira para ver se preciso de cirurgia.” O impacto do chute foi forte demais para o pulso dele. Ele também confirmou que o inchaço era o motivo pelo qual não estava usando a aliança de casamento.

  • Richards questiona seu antigo rival

    A revelação gerou muitas brincadeiras no estúdio, principalmente por parte de seu colega comentarista e ex-zagueiro do Manchester City, Micah Richards. Ao ouvir como a lesão incomum havia ocorrido, Richards interrompeu em tom de brincadeira: “Você nunca vai crescer?”. Foi uma troca de palavras bem-humorada que destacou perfeitamente a rivalidade de longa data entre dois homens que frequentemente se enfrentavam durante os intensos clássicos de Manchester. O ex-técnico do D.C. United e do Plymouth Argyle aceitou a provocação com naturalidade. Mantendo a calma diante das complicações médicas, ele simplesmente minimizou a intensidade da dor, acrescentando: “Doía, mas vai ficar tudo bem.”

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    De olho na Copa do Mundo

    O jogador de 40 anos continuará desempenhando suas funções na mídia à medida que a temporada atual se aproxima do fim. Rooney também já está de olho na cobertura da Copa do Mundo de 2026 pela BBC, assim que seu pulso lesionado estiver totalmente recuperado. A Inglaterra estreará na competição com jogos do Grupo L contra Croácia, Gana e Panamá.

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