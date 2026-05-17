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Wayne Rooney pode precisar de cirurgia após defesa contra Jordan Pickford; lenda do Manchester United está com o braço engessado
Uma defesa que custou caro ao ex-atacante
Rooney tem uma consulta marcada com um especialista na segunda-feira para determinar se seu pulso requer uma intervenção cirúrgica. O jogador de 40 anos apareceu na transmissão da BBC da final da FA Cup no sábado, onde o Manchester City garantiu uma vitória apertada por 1 a 0 sobre o Chelsea graças a um gol de Antoine Semenyo. Ele exibia um gesso bem visível no braço. Ele explicou aos telespectadores que a lesão bizarra aconteceu enquanto testava seus reflexos no gol durante uma sessão de gravação no centro de treinamento do Everton. Rooney foi forçado a realizar uma ação defensiva que resultou em uma avaliação médica.
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Explicando o momento do impacto
Durante a transmissão televisiva, foi exibido um vídeo em que ele se lança para a esquerda para defender um chute forte de Pickford, atual goleiro titular do Everton e da seleção inglesa. “Bem, como vocês podem ver, eu estava no gol do Everton”, explicou Rooney enquanto a imagem era exibida. “Olhem só essa defesa. Eu defendi essa e depois machuquei a mão, então vou ao cirurgião na segunda-feira para ver se preciso de cirurgia.” O impacto do chute foi forte demais para o pulso dele. Ele também confirmou que o inchaço era o motivo pelo qual não estava usando a aliança de casamento.
Richards questiona seu antigo rival
A revelação gerou muitas brincadeiras no estúdio, principalmente por parte de seu colega comentarista e ex-zagueiro do Manchester City, Micah Richards. Ao ouvir como a lesão incomum havia ocorrido, Richards interrompeu em tom de brincadeira: “Você nunca vai crescer?”. Foi uma troca de palavras bem-humorada que destacou perfeitamente a rivalidade de longa data entre dois homens que frequentemente se enfrentavam durante os intensos clássicos de Manchester. O ex-técnico do D.C. United e do Plymouth Argyle aceitou a provocação com naturalidade. Mantendo a calma diante das complicações médicas, ele simplesmente minimizou a intensidade da dor, acrescentando: “Doía, mas vai ficar tudo bem.”
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De olho na Copa do Mundo
O jogador de 40 anos continuará desempenhando suas funções na mídia à medida que a temporada atual se aproxima do fim. Rooney também já está de olho na cobertura da Copa do Mundo de 2026 pela BBC, assim que seu pulso lesionado estiver totalmente recuperado. A Inglaterra estreará na competição com jogos do Grupo L contra Croácia, Gana e Panamá.