Getty Images Sport
Traduzido por
Wayne Rooney gera polêmica ao classificar a África do Sul 2010 como a “pior” Copa do Mundo, após o fracasso retumbante da Inglaterra no torneio
Uma avaliação contundente da lenda da Inglaterra
Rooney afirmou durante a entrevista ao The Overlap: “Não há Copa do Mundo pior do que a da África do Sul em 2010. Aquele torneio nunca pareceu uma Copa do Mundo.” Seus comentários reacenderam imediatamente os debates sobre o legado do evento e se suas dificuldades pessoais teriam obscurecido seu julgamento sobre o sucesso geral da competição.
“Estávamos a caminho do nosso jogo de estreia nos Estados Unidos, e a atmosfera parecia completamente incomum”, disse Rooney no The Overlap.
“Estava escuro, não havia torcedores por perto e não havia aquela recepção calorosa dos torcedores que você espera antes de uma partida”, acrescentou. “Simplesmente não parecia uma Copa do Mundo.”
- AFP
Dificuldades dentro e fora do campo
A perspectiva de Rooney parece fortemente influenciada por uma experiência profissional desastrosa durante o verão de 2010. Apesar de chegar à África do Sul com um elenco que muitos consideravam um dos melhores do futebol mundial, a seleção inglesa de Fabio Capello teve dificuldades para encontrar ritmo ou coesão durante toda a fase de grupos e nas etapas seguintes.
O próprio Rooney não conseguiu marcar um único gol durante a competição e tornou-se alvo de críticas. Após um desanimador empate em 0 a 0 contra a Argélia, ele foi filmado zombando dos torcedores ingleses por vaiarem a equipe, um momento que simbolizou a relação fraturada entre os jogadores e os torcedores na época.
Um torneio de legados contrastantes
A campanha dos Três Leões acabou por terminar em humilhação nas oitavas de final, onde sofreram uma derrota esmagadora por 4 a 1 para a Alemanha. Para Rooney, a combinação de um fraco desempenho da equipe, a falta de gols e uma atmosfera que parecia desunida deixou uma impressão negativa duradoura em sua memória do evento.
No entanto, seu rótulo de “pior de todos os tempos” contrasta fortemente com a opinião oficial e pública de muitos observadores globais. O ex-presidente da FIFA, Sepp Blatter, ficou famoso por saudar a edição de 2010 como a “melhor Copa do Mundo de todos os tempos”, elogiando sua organização e importância cultural como um marco para o continente africano.
- AFP
A humilhante eliminação da Inglaterra continua sendo o centro das atenções
No fim das contas, as lembranças de Rooney estão claramente marcadas pela maneira como a Inglaterra acabou sendo eliminada da competição. Após uma fase de grupos desastrosa, os Três Leões foram goleados pela Alemanha por 4 a 1 nas oitavas de final, partida que também ficou marcada pelo gol fantasma de Frank Lampard que não foi validado.
Publicidade