Wayne Rooney gera polêmica ao classificar a África do Sul 2010 como a “pior” Copa do Mundo, após o fracasso retumbante da Inglaterra no torneio

Rooney afirmou durante a entrevista ao The Overlap: “Não há Copa do Mundo pior do que a da África do Sul em 2010. Aquele torneio nunca pareceu uma Copa do Mundo.” Seus comentários reacenderam imediatamente os debates sobre o legado do evento e se suas dificuldades pessoais teriam obscurecido seu julgamento sobre o sucesso geral da competição.

“Estávamos a caminho do nosso jogo de estreia nos Estados Unidos, e a atmosfera parecia completamente incomum”, disse Rooney no The Overlap.

“Estava escuro, não havia torcedores por perto e não havia aquela recepção calorosa dos torcedores que você espera antes de uma partida”, acrescentou. “Simplesmente não parecia uma Copa do Mundo.”