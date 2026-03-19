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Ahmed Refaat

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Wayne Rooney gera polêmica ao classificar a África do Sul 2010 como a “pior” Copa do Mundo, após o fracasso retumbante da Inglaterra no torneio

O ex-capitão da Inglaterra, Wayne Rooney, causou polêmica ao classificar a Copa do Mundo da FIFA de 2010, na África do Sul, como a pior edição da história do torneio. A avaliação da lenda do Manchester United surge anos após uma campanha marcada pela frustração, tanto dentro quanto fora de campo, para os Três Leões.

  • Uma avaliação contundente da lenda da Inglaterra

    Rooney afirmou durante a entrevista ao The Overlap: “Não há Copa do Mundo pior do que a da África do Sul em 2010. Aquele torneio nunca pareceu uma Copa do Mundo.” Seus comentários reacenderam imediatamente os debates sobre o legado do evento e se suas dificuldades pessoais teriam obscurecido seu julgamento sobre o sucesso geral da competição.

    “Estávamos a caminho do nosso jogo de estreia nos Estados Unidos, e a atmosfera parecia completamente incomum”, disse Rooney no The Overlap.

    “Estava escuro, não havia torcedores por perto e não havia aquela recepção calorosa dos torcedores que você espera antes de uma partida”, acrescentou. “Simplesmente não parecia uma Copa do Mundo.”

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    Dificuldades dentro e fora do campo

    A perspectiva de Rooney parece fortemente influenciada por uma experiência profissional desastrosa durante o verão de 2010. Apesar de chegar à África do Sul com um elenco que muitos consideravam um dos melhores do futebol mundial, a seleção inglesa de Fabio Capello teve dificuldades para encontrar ritmo ou coesão durante toda a fase de grupos e nas etapas seguintes.

    O próprio Rooney não conseguiu marcar um único gol durante a competição e tornou-se alvo de críticas. Após um desanimador empate em 0 a 0 contra a Argélia, ele foi filmado zombando dos torcedores ingleses por vaiarem a equipe, um momento que simbolizou a relação fraturada entre os jogadores e os torcedores na época.

  • Um torneio de legados contrastantes

    A campanha dos Três Leões acabou por terminar em humilhação nas oitavas de final, onde sofreram uma derrota esmagadora por 4 a 1 para a Alemanha. Para Rooney, a combinação de um fraco desempenho da equipe, a falta de gols e uma atmosfera que parecia desunida deixou uma impressão negativa duradoura em sua memória do evento.

    No entanto, seu rótulo de “pior de todos os tempos” contrasta fortemente com a opinião oficial e pública de muitos observadores globais. O ex-presidente da FIFA, Sepp Blatter, ficou famoso por saudar a edição de 2010 como a “melhor Copa do Mundo de todos os tempos”, elogiando sua organização e importância cultural como um marco para o continente africano.



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    A humilhante eliminação da Inglaterra continua sendo o centro das atenções

    No fim das contas, as lembranças de Rooney estão claramente marcadas pela maneira como a Inglaterra acabou sendo eliminada da competição. Após uma fase de grupos desastrosa, os Três Leões foram goleados pela Alemanha por 4 a 1 nas oitavas de final, partida que também ficou marcada pelo gol fantasma de Frank Lampard que não foi validado.

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