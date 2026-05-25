Wayne Rooney, "furioso", critica a guarda de honra formada por Bernardo Silva e John Stones durante a partida de despedida do Manchester City contra o Aston Villa

Durante a partida contra o Aston Villa, tanto Silva quanto Stones receberam uma saudação de honra de ambas as equipes ao serem substituídos no segundo tempo. Embora os gestos tivessem a intenção de homenagear suas imensas contribuições ao City, Rooney considerou que o momento era totalmente inadequado para uma partida da primeira divisão.

“É incrível”, disse Rooney ao programa Match of the Day, da BBC. “Vi algumas coisas nesta temporada, e fico triste por ver que algumas dessas coisas estão acontecendo no futebol. Bernardo Silva e John Stones têm sido incríveis para o Manchester City e merecem isso, mas que façam isso depois do jogo. Se eu estivesse naquele time do Aston Villa, estaria furioso.”











