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Wayne Rooney, "furioso", critica a guarda de honra formada por Bernardo Silva e John Stones durante a partida de despedida do Manchester City contra o Aston Villa
Rooney critica comemorações no meio da partida
Durante a partida contra o Aston Villa, tanto Silva quanto Stones receberam uma saudação de honra de ambas as equipes ao serem substituídos no segundo tempo. Embora os gestos tivessem a intenção de homenagear suas imensas contribuições ao City, Rooney considerou que o momento era totalmente inadequado para uma partida da primeira divisão.
“É incrível”, disse Rooney ao programa Match of the Day, da BBC. “Vi algumas coisas nesta temporada, e fico triste por ver que algumas dessas coisas estão acontecendo no futebol. Bernardo Silva e John Stones têm sido incríveis para o Manchester City e merecem isso, mas que façam isso depois do jogo. Se eu estivesse naquele time do Aston Villa, estaria furioso.”
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Shearer compartilha da frustração de Rooney
Silva foi substituído pouco antes da marca de uma hora, com o placar empatado, e a cena se repetiu vinte minutos depois com Stones. Os críticos argumentam que tais atitudes prejudicam a integridade da Premier League, especialmente porque o Villa ainda tinha chances de classificação para as competições europeias a considerar antes do apito final.
O ex-atacante do Newcastle United, Alan Shearer, compartilhou da frustração de Rooney, admitindo que ficou perplexo com o fato de a equipe de Unai Emery ter concordado em participar das comemorações. “Fiquei surpreso que o Villa tenha concordado em fazer isso, especialmente com tanto tempo restante”, observou Shearer. “Quero dizer, faltando meia hora, pouco mais de meia hora para o fim, com uma das substituições, então sim, estou do lado do Wayne. Não sou muito fã disso enquanto o jogo está acontecendo.”
A emocionante despedida final de Guardiola
A partida marcou o fim de uma era para os Cityzens, encerrando o histórico mandato de dez anos de Pep Guardiola. Apesar do clima de comemoração, os visitantes estragaram a festa em campo, com dois gols de Ollie Watkins garantindo a vitória do Villa por 2 a 1. No entanto, o resultado ficou em segundo plano diante da explosão de emoção no banco da equipe da casa, quando o aclamado técnico encerrou sua passagem repleta de títulos em Manchester.
Em declarações após o apito final, Guardiola admitiu estar “muito cansado” e se emocionou ao refletir sobre os laços que construiu desde 2016. O espanhol explicou que ver a reação dos jogadores à saída de Silva e Stones foi o que acabou por abalar sua compostura, destacando o profundo vínculo dentro do elenco.
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Vitória no Etihad, apesar das distrações
Enquanto o City se concentrava em seus ícones, o Villa manteve o profissionalismo suficiente para garantir uma vitória que influenciou a classificação final. Embora já tivesse garantido sua vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada graças ao título da Liga Europa, a vitória levou o time ao quarto lugar, à frente do Liverpool. Isso teve um efeito cascata significativo nas vagas por coeficiente, ajudando, em última instância, o gigante português Sporting CP a evitar as eliminatórias.
Para o City, a derrota foi uma rara mancha em um dia destinado a comemorar os 20 troféus importantes conquistados sob o comando de Guardiola. Antoine Semenyo havia inicialmente dado a vantagem aos anfitriões, mas a falta de intensidade durante as substituições de despedida provavelmente permitiu que o Villa assumisse o controle. À medida que a poeira assenta sobre a era Guardiola, o debate sobre como homenagear adequadamente as lendas que partem sem comprometer o espírito competitivo do jogo parece destinado a continuar.