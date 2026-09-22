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Wayne Rooney fica "furioso" enquanto ex-estrela do Man Utd ameaça ex-jogador do Liverpool, Andy Carroll, com ação judicial por alegações sobre bebedeira na seleção inglesa
Cartas legais enviadas por causa de alegações no livro
A disputa gira em torno da autobiografia de Carroll, Owning It, que será lançada em breve. No livro, o ex-atacante de Newcastle United e Liverpool alega que Rooney convidava regularmente companheiros da seleção inglesa para seu quarto de hotel para beber cerveja e fumar cigarros durante períodos de convocação pela Inglaterra.
As alegações provocaram uma forte reação do ex-atacante do Manchester United. De acordo com The Sun, a equipe jurídica de Rooney enviou uma carta formal e dura às editoras do livro exigindo que as alegações fossem totalmente retiradas, por considerar as histórias completamente falsas.
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"É uma invenção!"
O livro de Carroll pinta um retrato vívido desses supostos encontros. Ele escreveu que Rooney "estaria cercado por maços de cigarro, caixas de cerveja lager e garrafas de vinho" entregues pela administração do hotel, embora tenha ressaltado que "ninguém ficou bêbado".
Rooney rapidamente rejeitou essa versão dos acontecimentos em uma declaração ao The Sun. "Normalmente não comento falsidades escritas sobre mim, mas vou responder a esta", afirmou. "Andy sabe que ele e eu nunca tivemos realmente convívio social. Eu o encontrei uma vez, por coincidência, durante umas férias, mas foi só isso. Quanto a essa 'história' sobre eu beber quando estava com a Inglaterra, é uma invenção. Não sei de onde veio essa história. É decepcionante."
Uma pessoa próxima de Rooney disse à publicação que ele está "furioso" e sentiu que as alegações "passaram dos limites" por uma questão de princípio. Enquanto isso, uma fonte próxima de Carroll insistiu que o atacante está "completamente perplexo" com a reação negativa e "não vai se deixar intimidar a mudar sua versão" da noite simplesmente porque ela agora está sendo contestada.
Tensão cresce entre ex-companheiros de equipe
Os dois atacantes dividiram brevemente o palco internacional, atuando como companheiros de seleção da Inglaterra entre 2010 e 2012. Apesar de terem jogado juntos em partidas contra Ucrânia e Itália, a parceria em campo somou apenas 64 minutos.
O que começou como uma anedota pitoresca para promover um novo livro agora se transformou em uma disputa séria. A reportagem sugere que Carroll não esperava uma reação tão severa de seu ex-companheiro e agora está "em espiral" por causa da repercussão inesperada.
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À espera de um pedido público de desculpas ou de uma batalha judicial
A situação agora depende de as editoras concordarem em retirar os trechos contestados. Segundo fontes ouvidas pelo The Sun, Carroll pode ser forçado a fazer um pedido público de desculpas para evitar uma batalha judicial custosa, o que deixa a decisão sobre como o lançamento do livro seguirá firmemente em suas mãos.
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