O livro de Carroll pinta um retrato vívido desses supostos encontros. Ele escreveu que Rooney "estaria cercado por maços de cigarro, caixas de cerveja lager e garrafas de vinho" entregues pela administração do hotel, embora tenha ressaltado que "ninguém ficou bêbado".

Rooney rapidamente rejeitou essa versão dos acontecimentos em uma declaração ao The Sun. "Normalmente não comento falsidades escritas sobre mim, mas vou responder a esta", afirmou. "Andy sabe que ele e eu nunca tivemos realmente convívio social. Eu o encontrei uma vez, por coincidência, durante umas férias, mas foi só isso. Quanto a essa 'história' sobre eu beber quando estava com a Inglaterra, é uma invenção. Não sei de onde veio essa história. É decepcionante."

Uma pessoa próxima de Rooney disse à publicação que ele está "furioso" e sentiu que as alegações "passaram dos limites" por uma questão de princípio. Enquanto isso, uma fonte próxima de Carroll insistiu que o atacante está "completamente perplexo" com a reação negativa e "não vai se deixar intimidar a mudar sua versão" da noite simplesmente porque ela agora está sendo contestada.



