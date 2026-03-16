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Wayne Rooney faz com que sua esposa, Coleen, sinta que está “cuidando de um quinto filho” em meio ao comportamento “humilhante” da lenda do Manchester United
Rooney foi destaque na festa pré-Brit Awards
O ex-capitão da Inglaterra, Rooney, teria sido visto em péssimo estado ao passar por um hotel em Manchester com o astro pop Calum Scott e outro amigo. A eles se juntaram duas mulheres desconhecidas, uma das quais estava acompanhada do namorado.
Como era de se esperar, Rooney se viu no centro de mais um animado debate online, com relatos alegando que ele foi visto saindo do banheiro “mexendo nas calças e com dificuldade para apertar o cinto”.
Como Coleen reagiu ao comportamento de Wayne
Houve um tempo em que tal publicidade teria sido recebida com uma reação furiosa da esposa Coleen, mas, ao que parece, isso já não acontece mais. Uma fonte revelou à revista Heat: “Coleen nem sequer ficou chocada quando as fotos vieram à tona, ao contrário do que acontecia antigamente, quando ela teria entrado em pânico e querido fugir.
“Ela parecia indiferente e, se é que demonstrou alguma coisa, foi um pouco de frustração, do mesmo jeito que ficaria se ele tivesse esquecido de levar o lixo para fora. Ela disse aos amigos que agora está quase insensível a isso, o que por si só é incrivelmente triste. Anos atrás, isso teria causado uma enorme reação emocional, mas desta vez foi mais um suspiro de cansaço.”
Rooney passa mais tempo em casa durante a pausa na carreira de treinador
Wayne e Coleen enfrentaram muitos desafios em seu relacionamento ao longo dos anos, e o maior artilheiro de todos os tempos do Manchester United atribui à sua namorada de infância o mérito de ter salvado sua vida em determinado momento. Rooney disse sobre seu consumo excessivo de álcool: “Eu estava enfrentando enormes dificuldades com o álcool. Ela me ajudou a controlar isso. Sinceramente, acredito que, se ela não estivesse lá, eu estaria morto.”
Wayne agora passa mais tempo em casa, tendo colocado sua carreira de técnico em espera e voltado a atuar como comentarista, com o clã Rooney assinando contrato para uma série documental de £ 10 milhões (US$ 13 milhões) com a gigante do streaming Disney+.
A vida familiar tem sofrido uma pressão adicional, com uma fonte da revista Heat acrescentando: “Desde que Wayne deixou de treinar, ele tem passado mais tempo em casa e ela diz que muitas vezes parece menos uma parceria e mais como se ela estivesse cuidando de um quinto filho.
“Quando ela viu as fotos mais recentes de Wayne com aparência desgastada e bebendo com outras mulheres, é claro que foi humilhante. Ela quase chegou a aceitar que essa é a maneira dele desabafar e não quer que ele sinta que ela o está mantendo em casa contra a vontade dele. Ela não quer mantê-lo refém.”
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O documentário "The Rooneys" está sendo filmado para o Disney+
Coleen viu sua popularidade disparar após ficar em segundo lugar na edição de 2024 do programa “I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here”. Ela tem sido inundada com propostas de trabalho na mídia e agora possui sua própria linha de roupas em parceria com a marca de moda popular Primark.
Com tanta coisa para fazer, Coleen não tem tempo nem energia para desperdiçar com Wayne. A fonte da Heat continuou: “Pessoas próximas a ela dizem que ela está em modo de proteção agora. Ela ainda se sente triste, e não há como negar que há uma nova onda de humilhação quando essas histórias reaparecem. Mas, para se proteger, ela se distanciou emocionalmente em certos aspectos – ela aprendeu que esperar que ele mude só vai deixá-la magoada.
“Sua prioridade são os filhos e manter a calma. Ela sabe exatamente quem é Wayne e, embora isso não signifique que não doa, ela está optando por lidar com a situação de uma forma que a proteja da decepção constante.”
Ainda não há nenhuma informação oficial sobre quando o programa “The Rooneys” será lançado e até que ponto Wayne e Coleen permitirão que as câmeras se intrometam na vida familiar deles. Espera-se que seus quatro filhos apareçam em algum momento, com o filho mais velho, Kai, atualmente em processo de subir nas fileiras da lendária academia do Manchester United – enquanto busca seguir os passos ilustres de seu pai, que fez história.
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