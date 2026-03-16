Wayne Rooney faz com que sua esposa, Coleen, sinta que está “cuidando de um quinto filho” em meio ao comportamento “humilhante” da lenda do Manchester United

Coleen viu sua popularidade disparar após ficar em segundo lugar na edição de 2024 do programa “I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here”. Ela tem sido inundada com propostas de trabalho na mídia e agora possui sua própria linha de roupas em parceria com a marca de moda popular Primark.

Com tanta coisa para fazer, Coleen não tem tempo nem energia para desperdiçar com Wayne. A fonte da Heat continuou: “Pessoas próximas a ela dizem que ela está em modo de proteção agora. Ela ainda se sente triste, e não há como negar que há uma nova onda de humilhação quando essas histórias reaparecem. Mas, para se proteger, ela se distanciou emocionalmente em certos aspectos – ela aprendeu que esperar que ele mude só vai deixá-la magoada.

“Sua prioridade são os filhos e manter a calma. Ela sabe exatamente quem é Wayne e, embora isso não signifique que não doa, ela está optando por lidar com a situação de uma forma que a proteja da decepção constante.”

Ainda não há nenhuma informação oficial sobre quando o programa “The Rooneys” será lançado e até que ponto Wayne e Coleen permitirão que as câmeras se intrometam na vida familiar deles. Espera-se que seus quatro filhos apareçam em algum momento, com o filho mais velho, Kai, atualmente em processo de subir nas fileiras da lendária academia do Manchester United – enquanto busca seguir os passos ilustres de seu pai, que fez história.