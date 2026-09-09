Rooney teme pelo futuro de Carrick no United e insiste que o ex-meio-campista precisa apresentar resultados imediatos, em vez de esperar pelas próximas janelas de transferências para resolver os problemas evidentes do elenco. O United teve um início irregular na campanha da Premier League, somando apenas quatro pontos nos três primeiros jogos e sofrendo seis gols no processo.

Falando no podcast Stick to United, Rooney foi sincero sobre as pressões únicas do cargo. "Se você é técnico do Manchester United, sabe da pressão que vem com o trabalho e, hoje em dia, você não recebe muito tempo no cargo", explicou o ex-atacante.

"Você tem que pressionar o máximo possível, ainda mais, para contratar jogadores, porque sabe que não quer estar sentado aqui daqui a seis meses, 12 meses, dizendo: 'Sabe de uma coisa? Eu deveria ter'.

"Queremos ganhar a Champions League? Claro que queremos. Mas, em termos desse processo pelo qual estamos passando para tentar voltar a isso, vamos ter que aceitar que ainda não estamos nesse nível. O Arsenal passou por esse processo nos últimos cinco anos com [Mikel] Arteta, e você viu o progresso a cada ano."