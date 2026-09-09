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Wayne Rooney faz alerta brutal de DEMISSÃO a Michael Carrick enquanto ídolo do Manchester United detona fracasso do clube na janela de transferências de verão
Pressão aumenta em Old Trafford
Rooney teme pelo futuro de Carrick no United e insiste que o ex-meio-campista precisa apresentar resultados imediatos, em vez de esperar pelas próximas janelas de transferências para resolver os problemas evidentes do elenco. O United teve um início irregular na campanha da Premier League, somando apenas quatro pontos nos três primeiros jogos e sofrendo seis gols no processo.
Falando no podcast Stick to United, Rooney foi sincero sobre as pressões únicas do cargo. "Se você é técnico do Manchester United, sabe da pressão que vem com o trabalho e, hoje em dia, você não recebe muito tempo no cargo", explicou o ex-atacante.
"Você tem que pressionar o máximo possível, ainda mais, para contratar jogadores, porque sabe que não quer estar sentado aqui daqui a seis meses, 12 meses, dizendo: 'Sabe de uma coisa? Eu deveria ter'.
"Queremos ganhar a Champions League? Claro que queremos. Mas, em termos desse processo pelo qual estamos passando para tentar voltar a isso, vamos ter que aceitar que ainda não estamos nesse nível. O Arsenal passou por esse processo nos últimos cinco anos com [Mikel] Arteta, e você viu o progresso a cada ano."
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Frustrações no mercado de transferências e problemas defensivos
O ídolo do Manchester United foi particularmente crítico em relação às movimentações do clube na janela de verão, que fizeram a equipe não conseguir contratar os alvos defensivos que Carrick supostamente queria. Em vez disso, o United optou por três novos meio-campistas e um goleiro reserva, deixando a linha defensiva com cara de vulnerável.
"Eu sei que Michael veio a público e disse que está feliz com os jogadores que chegaram. Não acho que algum técnico esteja feliz", continuou Rooney. "Ele vai ter de vir a público e dizer as coisas certas. Claro... todo técnico faz isso. Mas ele não tem tempo para esperar até o ano que vem. Ele não pode ficar ali sentado e dizer: 'Bem, sabe de uma coisa? Vou esperar até o ano que vem', e aí terei minha defesa resolvida. Você está tendo cada vez mais donos americanos que querem sucesso imediatamente."
Fernandes ficou isolado
Rooney também falou sobre o impacto que a falta de contratações de qualidade pode ter sobre o capitão do clube, Bruno Fernandes. O meia português tem sido a referência da equipe depois de quebrar o recorde de assistências da Premier League na última temporada, mas Rooney acredita que o clube não conseguiu lhe dar o suporte necessário para competir no topo da tabela.
"Não há nada aí que me diga, neste momento, que esses jogadores vão levar o Manchester United ao próximo nível", acrescentou Rooney. "Eu adoro o Bruno. Acho que ele é brilhante. Ele deve estar pensando: 'Por favor, me tragam alguma ajuda. Estou fazendo tudo o que posso. Me ajudem'. E eu não acho que o clube tenha feito isso com as contratações. Você não fica aí sentado dizendo que, com esses quatro jogadores, deveríamos estar vencendo a Premier League."
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Um choque de realidade para os torcedores do United
No fim das contas, Rooney acredita que há uma enorme desconexão entre as expectativas históricas dos fiéis de Old Trafford e a realidade atual do elenco. Embora o nome Manchester United ainda tenha um peso imenso no futebol mundial, as atuações em campo sugerem um time que, no momento, está muito longe do nível exigido para brigar por grandes títulos.
"Somos o Man United. Ganhamos tantas Premier Leagues, Champions Leagues, o que for. Os torcedores ainda vão pensar que é isso que queremos. Mas, realisticamente, eles não estão lá", concluiu Rooney.
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