Gary Neville ofereceu uma visão contrastante na Sky Sports, mostrando menos simpatia por Foden enquanto expressava choque pelo fato de Fernandes ter escapado sem punição. "Nossa, ele não está gostando nada disso, Foden, o VAR vai dar uma olhada", afirmou Neville.

"Parece que o Foden reage. É um chute no estômago ali. Ele não vai escapar dessa. É uma daquelas em que ele praticamente deu um chutinho por irritação, não foi? É uma daquelas que você revê depois, sendo o Phil Foden, e pensa: se eu ia mesmo ser expulso, então poderia muito bem ter chutado ele um pouco mais forte! Foi só uma pequena reação de irritação. Ele levou um chute quando estava no chão." O ex-zagueiro acrescentou depois: "Um momento doloroso para Foden ter que fazer aquela caminhada pelo túnel longo. Estou surpreso que Fernandes não tenha levado amarelo pelo chute no jogador caído, ele claramente arrancou uma reação de Foden, o que vai ajudar os companheiros de time dele."