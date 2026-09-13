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Wayne Rooney e Gary Neville entram em choque sobre o polêmico cartão vermelho de Phil Foden no clássico de Manchester
Drama de cartão vermelho se desenrola em Old Trafford
O clássico de Manchester, disputado de forma acirrada, ganhou contornos explosivos quando Foden foi expulso aos 23 minutos neste domingo, depois que Bruno Fernandes aparentemente derrubou Foden durante uma disputa física perto da linha lateral. Caído no gramado, Foden revidou com um chute na região do abdômen do meio-campista português, que imediatamente caiu fazendo careta de dor. O árbitro Michael Oliver mostrou rapidamente cartão vermelho direto para Foden, deixando o Manchester City para disputar o restante do confronto da Premier League com 10 jogadores.
- AFP
Wayne Rooney questiona a decisão rigorosa do árbitro
Apesar da conduta violenta demonstrada por Foden, Wayne Rooney acredita firmemente que a punição foi dura demais. O ex-atacante do Manchester United considerou que seu antigo clube foi beneficiado por uma decisão branda da arbitragem.
Dando sua opinião à BBC, Rooney declarou: "Isso não pode ser cartão vermelho. Foi mais um toque ou um gesto do que um chute." O árbitro de vídeo checou a confusão, mas acabou confirmando a decisão de campo, o que significa que Foden se tornou apenas o segundo jogador do Manchester City na história da Premier League a receber um cartão vermelho em um clássico, e o primeiro desde Bernardo Corradi, em 2006.
Gary Neville critica os dois jogadores pela altercação
Gary Neville ofereceu uma visão contrastante na Sky Sports, mostrando menos simpatia por Foden enquanto expressava choque pelo fato de Fernandes ter escapado sem punição. "Nossa, ele não está gostando nada disso, Foden, o VAR vai dar uma olhada", afirmou Neville.
"Parece que o Foden reage. É um chute no estômago ali. Ele não vai escapar dessa. É uma daquelas em que ele praticamente deu um chutinho por irritação, não foi? É uma daquelas que você revê depois, sendo o Phil Foden, e pensa: se eu ia mesmo ser expulso, então poderia muito bem ter chutado ele um pouco mais forte! Foi só uma pequena reação de irritação. Ele levou um chute quando estava no chão." O ex-zagueiro acrescentou depois: "Um momento doloroso para Foden ter que fazer aquela caminhada pelo túnel longo. Estou surpreso que Fernandes não tenha levado amarelo pelo chute no jogador caído, ele claramente arrancou uma reação de Foden, o que vai ajudar os companheiros de time dele."
- Getty Images Sport
O que espera o Manchester City e Foden?
Apesar da desvantagem numérica, o Manchester City conseguiu se manter firme até Erling Haaland colocá-lo em vantagem aos 60 minutos. Olhando para frente, é provável que Foden enfrente uma suspensão padrão de três jogos por conduta violenta, forçando Enzo Maresca a encontrar alternativas criativas durante uma sequência crucial de partidas.
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