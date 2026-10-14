A declaração pública irritou Rooney, que considerou que o zagueiro passou dos limites. O ex-capitão do Manchester United alertou que as atuações do próprio defensor estão abaixo do esperado e sugeriu que a entrevista foi uma tentativa calculada de desviar as atenções.

“É uma situação difícil porque eu sempre achei que, como jogador, falava o que pensava, e você quer poder dar sua opinião. Mas acho que talvez ele tenha ido longe demais”, argumentou Rooney. “Isso deveria caber ao técnico e ficar dentro do clube, porque os torcedores querem ouvir os jogadores e ver que eles se importam.

“Ele claramente se importa e quer que o clube invista mais dinheiro e contrate mais jogadores. Mas, se isso acontecer, acho que ele será um dos que vão sair, para ser sincero, considerando suas atuações.”

Rooney reconheceu a necessidade de contratações, mas criticou o momento e o tom das declarações. “As atuações dele não têm sido boas o suficiente, mas acho que, de certa forma, ele tem razão quando diz que o clube precisa investir mais no ataque e também na defesa”, continuou. “Acho que parece ter havido uma intenção por trás do que ele disse, porque isso não condiz com a atuação. Achei que a atuação foi melhor.

“Acho que também é um pouco desrespeitoso com os companheiros, porque ele os está desrespeitando ao dizer que não são bons o suficiente. Acho que Bruno provavelmente é o único que tem algum direito de vir a público e dizer algo assim, para ser sincero, por ser o capitão.

“E, mesmo nesse caso, se houver problemas, isso deveria ser tratado a portas fechadas, como acontece. Os jogadores conversam com o técnico, e o técnico conversa com a diretoria. Mas aquela entrevista não vai ajudar na situação em que o clube se encontra neste momento.”



