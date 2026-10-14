ZUMA Press Wire
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Wayne Rooney detona Lisandro Martinez por ser “desrespeitoso” e acusa o zagueiro de ter uma agenda “premeditada” em entrevista explosiva
Desespero na Champions League provoca desabafo indignado de Martinez
As dificuldades do Manchester United sob o comando de Michael Carrick continuaram após uma frustrante derrota fora de casa para o Atlético de Madrid pela Champions League. Gols de Pablo Barrios e Ademola Lookman ampliaram para cinco partidas a sequência do Manchester United sem vencer em todas as competições.
Apesar de uma atuação da equipe que pode ser considerada melhor na Espanha, Martinez aproveitou a entrevista após o jogo para cobrar publicamente mais apoio da cúpula do clube. O defensor argentino criticou abertamente o diretor técnico Jason Wilcox e afirmou que “espera mais” investimento para montar um elenco capaz de competir com a elite europeia.
- Getty Images Sport
Rooney condena “agenda premeditada”
A declaração pública irritou Rooney, que considerou que o zagueiro passou dos limites. O ex-capitão do Manchester United alertou que as atuações do próprio defensor estão abaixo do esperado e sugeriu que a entrevista foi uma tentativa calculada de desviar as atenções.
“É uma situação difícil porque eu sempre achei que, como jogador, falava o que pensava, e você quer poder dar sua opinião. Mas acho que talvez ele tenha ido longe demais”, argumentou Rooney. “Isso deveria caber ao técnico e ficar dentro do clube, porque os torcedores querem ouvir os jogadores e ver que eles se importam.
“Ele claramente se importa e quer que o clube invista mais dinheiro e contrate mais jogadores. Mas, se isso acontecer, acho que ele será um dos que vão sair, para ser sincero, considerando suas atuações.”
Rooney reconheceu a necessidade de contratações, mas criticou o momento e o tom das declarações. “As atuações dele não têm sido boas o suficiente, mas acho que, de certa forma, ele tem razão quando diz que o clube precisa investir mais no ataque e também na defesa”, continuou. “Acho que parece ter havido uma intenção por trás do que ele disse, porque isso não condiz com a atuação. Achei que a atuação foi melhor.
“Acho que também é um pouco desrespeitoso com os companheiros, porque ele os está desrespeitando ao dizer que não são bons o suficiente. Acho que Bruno provavelmente é o único que tem algum direito de vir a público e dizer algo assim, para ser sincero, por ser o capitão.
“E, mesmo nesse caso, se houver problemas, isso deveria ser tratado a portas fechadas, como acontece. Os jogadores conversam com o técnico, e o técnico conversa com a diretoria. Mas aquela entrevista não vai ajudar na situação em que o clube se encontra neste momento.”
Temores de que o vestiário esteja dividido
A maior preocupação de Rooney é o possível dano que as declarações de Martinez podem causar a um elenco já fragilizado. Ele suspeita que o defensor tenha aparecido diante das câmeras por interesse próprio, possivelmente em razão da situação contratual ainda não resolvida.
“Agora, isso só vai gerar mais repercussão. Os jogadores estão insatisfeitos, inseguros, não confiam nos próprios companheiros, e isso não vai ajudar em nada”, continuou. “Na minha opinião, parece um jogador tentando cuidar dos próprios interesses. Ele provavelmente está decepcionado por não ter recebido uma proposta de renovação de contrato, e há motivos para isso.
“Acho que o que Martinez fez foi muito premeditado. Por que ele está dando essa entrevista depois deste jogo? Foi ele quem se ofereceu para falar? Raramente o ouço falar. Pareceu algo um pouco premeditado, algo sobre o qual ele conversou com sua equipe para tornar público.”
Rooney acrescentou: “É triste porque, quando os jogadores precisam permanecer unidos, vocês não ficam sabendo do que acontece acima de vocês. Por isso, jogadores, treinador e comissão técnica precisam permanecer unidos quando atravessam um momento difícil. Caso contrário, algo assim pode destruir a união do vestiário.”
- Alterphotos
Diretoria sofre pressão para agir
Olhando para a frente, a diretoria do Manchester United enfrenta agora um dilema importante sobre como lidar com o elenco. Rooney lembrou sua própria decisão malsucedida de questionar a política de contratações de Sir Alex Ferguson e pediu que Martinez reconheça seu erro e que a diretoria intervenha.
“Para mim, é uma falta de respeito com os companheiros de equipe. Passei por uma situação parecida quando fui perguntar a Alex Ferguson quais jogadores estavam sendo contratados, e pedi desculpas dois dias depois”, lembrou Rooney. “Então posso falar por experiência própria sobre o que ele acabou de fazer. Acho que é uma grande falta de respeito. Há muitos jogadores jovens naquele vestiário também. Preciso de orientação dos jogadores mais experientes.”
Com o elenco de Carrick já enfrentando dificuldades para encontrar a boa forma, Rooney cobrou uma intervenção da diretoria. “A diretoria precisa analisar isso e provavelmente não precisa tomar nenhuma medida a respeito, porque isso é uma falta de respeito com o clube inteiro”, concluiu. “Então acho que a diretoria precisa se pronunciar sobre o assunto ou, talvez, não seja preciso pressioná-la a se manifestar e falar com os torcedores. Mas acho que é a hora errada, e isso não vai ajudar ninguém no clube, nem os companheiros de equipe dele ou o treinador.”
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