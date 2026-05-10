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Wayne Rooney destaca a “primeira questão” que o Manchester United precisa resolver antes da janela de transferências de verão - e explica aos Red Devils do que depende a disputa pelo título da Premier League
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A questão fundamental para possíveis contratações
Rooney acredita que a atual ambiguidade em torno do cargo de técnico permanente é um grande impedimento para os jogadores de elite, com Michael Carrick atualmente no comando interinamente.
Em entrevista ao programa Match of the Day, o maior artilheiro da história do United explicou que qualquer talento de nível mundial abordado pelo clube buscaria imediatamente garantias sobre a visão de longo prazo e a pessoa responsável por ela.
“Se eu fosse jogador e o Man Utd quisesse me contratar, a primeira pergunta que eu faria seria ‘quem é o técnico? O técnico me quer?’”, afirmou Rooney. “Acho que, para o clube anunciá-lo, eles precisam agir rapidamente, pois precisam trazer jogadores. Eles precisam trazer jogadores para melhorar o time.”
A INEOS é instada a agir rapidamente
Com Sir Jim Ratcliffe e o grupo INEOS agora supervisionando as operações do clube, cresce a pressão para que se tome uma decisão definitiva sobre a gestão interina de Carrick.
Embora Carrick tenha liderado uma recuperação notável — vencendo 10 de seus primeiros 15 jogos e garantindo o retorno à Liga dos Campeões —, a falta de uma nomeação oficial permanente estaria causando inquietação.
Rooney alertou que, se a INEOS não agir rapidamente, o United corre o risco de perder seus principais alvos para concorrentes mais organizados. A lenda do United tem se manifestado abertamente em apoio ao seu ex-companheiro de equipe, sugerindo que Carrick conquistou o direito de liderar o clube e que um anúncio rápido é necessário para facilitar as negociações de verão.
Reforços para o meio-campo e ambições pelo título
Os Red Devils têm sido fortemente associados a vários meio-campistas de renome, incluindo nomes como Adam Wharton e Sandro Tonali, em sua busca por montar um elenco capaz de diminuir a diferença em relação aos líderes. Com a Liga dos Campeões também na agenda, o consenso é que o United precisa de muito mais profundidade no elenco para disputar os maiores troféus.
- AFP
Lista de candidatos ao cargo de técnico do Manchester United
Embora Carrick continue sendo o principal candidato ao cargo de técnico efetivo, o clube continua sendo associado a nomes experientes como Julian Nagelsmann, Luis Enrique e Andoni Iraola. Por enquanto, porém, o United vai se concentrar em terminar a temporada com força total, com os próximos jogos contra o Nottingham Forest e o Brighton, na tentativa de garantir o terceiro lugar na tabela.