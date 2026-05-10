Wayne Rooney destaca a “primeira questão” que o Manchester United precisa resolver antes da janela de transferências de verão - e explica aos Red Devils do que depende a disputa pelo título da Premier League

Rooney acredita que a atual ambiguidade em torno do cargo de técnico permanente é um grande impedimento para os jogadores de elite, com Michael Carrick atualmente no comando interinamente.

Em entrevista ao programa Match of the Day, o maior artilheiro da história do United explicou que qualquer talento de nível mundial abordado pelo clube buscaria imediatamente garantias sobre a visão de longo prazo e a pessoa responsável por ela.

“Se eu fosse jogador e o Man Utd quisesse me contratar, a primeira pergunta que eu faria seria ‘quem é o técnico? O técnico me quer?’”, afirmou Rooney. “Acho que, para o clube anunciá-lo, eles precisam agir rapidamente, pois precisam trazer jogadores. Eles precisam trazer jogadores para melhorar o time.”



