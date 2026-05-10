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Sunderland v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduzido por

Wayne Rooney destaca a “primeira questão” que o Manchester United precisa resolver antes da janela de transferências de verão - e explica aos Red Devils do que depende a disputa pelo título da Premier League

W. Rooney
Manchester United
Premier League
M. Carrick
Mercado da bola

Wayne Rooney, lenda do Manchester United, alertou a diretoria do clube de que a falta de clareza imediata sobre a situação do cargo técnico pode prejudicar os planos de contratações para o verão. O ex-capitão insiste que os principais alvos de transferência hesitarão em se comprometer com o Old Trafford sem saber quem estará no banco na próxima temporada, o que pode deixar os Red Devils atrás de seus rivais da Premier League antes mesmo do pontapé inicial da nova campanha.

  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    A questão fundamental para possíveis contratações

    Rooney acredita que a atual ambiguidade em torno do cargo de técnico permanente é um grande impedimento para os jogadores de elite, com Michael Carrick atualmente no comando interinamente.

    Em entrevista ao programa Match of the Day, o maior artilheiro da história do United explicou que qualquer talento de nível mundial abordado pelo clube buscaria imediatamente garantias sobre a visão de longo prazo e a pessoa responsável por ela.

    “Se eu fosse jogador e o Man Utd quisesse me contratar, a primeira pergunta que eu faria seria ‘quem é o técnico? O técnico me quer?’”, afirmou Rooney. “Acho que, para o clube anunciá-lo, eles precisam agir rapidamente, pois precisam trazer jogadores. Eles precisam trazer jogadores para melhorar o time.”


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  • A INEOS é instada a agir rapidamente

    Com Sir Jim Ratcliffe e o grupo INEOS agora supervisionando as operações do clube, cresce a pressão para que se tome uma decisão definitiva sobre a gestão interina de Carrick.

    Embora Carrick tenha liderado uma recuperação notável — vencendo 10 de seus primeiros 15 jogos e garantindo o retorno à Liga dos Campeões —, a falta de uma nomeação oficial permanente estaria causando inquietação.

    Rooney alertou que, se a INEOS não agir rapidamente, o United corre o risco de perder seus principais alvos para concorrentes mais organizados. A lenda do United tem se manifestado abertamente em apoio ao seu ex-companheiro de equipe, sugerindo que Carrick conquistou o direito de liderar o clube e que um anúncio rápido é necessário para facilitar as negociações de verão.


  • Reforços para o meio-campo e ambições pelo título

    Os Red Devils têm sido fortemente associados a vários meio-campistas de renome, incluindo nomes como Adam Wharton e Sandro Tonali, em sua busca por montar um elenco capaz de diminuir a diferença em relação aos líderes. Com a Liga dos Campeões também na agenda, o consenso é que o United precisa de muito mais profundidade no elenco para disputar os maiores troféus.

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    Lista de candidatos ao cargo de técnico do Manchester United

    Embora Carrick continue sendo o principal candidato ao cargo de técnico efetivo, o clube continua sendo associado a nomes experientes como Julian Nagelsmann, Luis Enrique e Andoni Iraola. Por enquanto, porém, o United vai se concentrar em terminar a temporada com força total, com os próximos jogos contra o Nottingham Forest e o Brighton, na tentativa de garantir o terceiro lugar na tabela.

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