Getty Images Sport
Traduzido por
Wayne Rooney critica Mikel Arteta e o Arsenal por "comemorarem exageradamente" a classificação para a final da Liga dos Campeões, enquanto Arsène Wenger lança um aviso
- AFP
Rooney critica os Gunners
O Arsenal garantiu sua vaga na final da Liga dos Campeões pela primeira vez em 20 anos na noite de terça-feira, com um gol de Bukayo Saka sendo suficiente para derrotar o Atlético de Madrid por 1 a 0 na segunda partida da semifinal e garantir a vitória por 2 a 1 no placar agregado. O apito final provocou cenas de júbilo desenfreado, com fogos de artifício iluminando o céu de Londres e Arteta se juntando ao time em campo para comemorar com a torcida da casa.
No entanto, Rooney, falando como comentarista da Prime Video Sport, considerou que as comemorações foram prematuras, já que ainda há um troféu a ser conquistado em Budapeste. “Eles merecem estar nesta posição, mas ainda não ganharam”, disse o ícone do Manchester United e da Inglaterra. “Acho que as comemorações estão um pouco exageradas. Comemorem quando ganharem!”
Wright rebate a "polícia da comemoração"
Os comentários de Rooney não passaram despercebidos pelos torcedores do Arsenal nem, ao que parece, pelo ex-ídolo dos Gunners, Ian Wright. Logo após a partida, Wright publicou um vídeo no X incentivando a torcida do Arsenal a ignorar as críticas e a saborear a conquista de chegar a uma grande final europeia.
“Torcedores do Arsenal, deixem-me dizer uma coisa: aproveitem isso”, disse Wright no vídeo. “A polícia vai estar em peso para controlar as comemorações, não se deixem prender! Divirtam-se, o futebol é feito de momentos e este é um grande momento. Aproveitem. E vamos torcer para que, na final e depois dela, tenhamos outro momento grandioso. É um grande dia, é um grande dia!”
Wenger lança um aviso
O ex-técnico do Arsenal, Arsène Wenger, também comentou sobre o clima pós-jogo no Emirates. Embora o francês concordasse que era de se esperar um certo grau de alegria, ele instou o elenco atual a voltar rapidamente o foco para a final e para a disputa em andamento pelo título da Premier League.
“Eles comemoram bem esta noite — isso é normal, mas você quer que eles já se concentrem na final e no próximo jogo”, disse Wenger à beIN Sports. “A comemoração é merecida, a alegria é absolutamente normal, mas agora o próximo passo é chegar à final e vencê-la.”
- Getty Images Sport
Uma final histórica aguarda em Budapeste
A equipe de Arteta está agora a apenas 90 minutos da glória europeia, enquanto aguarda para saber quem enfrentará na capital húngara. O adversário será o Bayern de Munique ou o Paris Saint-Germain, com os campeões franceses detendo uma vantagem mínima de 5 a 4 antes do confronto de volta na Allianz Arena, na noite de quarta-feira. Para o Arsenal, esta é a primeira participação em uma final da Liga dos Campeões desde a temporada 2005-06, quando sofreu uma derrota dolorosa por 2 a 1 para o Barcelona em Paris.