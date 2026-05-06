Wayne Rooney critica Mikel Arteta e o Arsenal por "comemorarem exageradamente" a classificação para a final da Liga dos Campeões, enquanto Arsène Wenger lança um aviso

O Arsenal garantiu sua vaga na final da Liga dos Campeões pela primeira vez em 20 anos na noite de terça-feira, com um gol de Bukayo Saka sendo suficiente para derrotar o Atlético de Madrid por 1 a 0 na segunda partida da semifinal e garantir a vitória por 2 a 1 no placar agregado. O apito final provocou cenas de júbilo desenfreado, com fogos de artifício iluminando o céu de Londres e Arteta se juntando ao time em campo para comemorar com a torcida da casa.

No entanto, Rooney, falando como comentarista da Prime Video Sport, considerou que as comemorações foram prematuras, já que ainda há um troféu a ser conquistado em Budapeste. “Eles merecem estar nesta posição, mas ainda não ganharam”, disse o ícone do Manchester United e da Inglaterra. “Acho que as comemorações estão um pouco exageradas. Comemorem quando ganharem!”