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Wayne Rooney critica duramente Mohamed Salah por ser “egoísta” e “desrespeitar” Arne Slot, e pede ao técnico do Liverpool que não permita a saída do atacante egípcio de Anfield
Rooney pede a exclusão de Salah antes do último jogo
Rooney instou Klopp a adotar uma postura firme contra Salah, deixando-o de fora da última partida da temporada do Liverpool contra o Brentford. O ícone do Manchester United acredita que Salah ultrapassou os limites depois que o atacante usou as redes sociais para exigir o retorno ao futebol “heavy metal” que é sinônimo de Jurgen Klopp, uma atitude amplamente interpretada como uma crítica direta à atual configuração tática de Klopp.
Em entrevista ao The Wayne Rooney Show, o ex-capitão da Inglaterra expressou sua decepção com a forma como o lendário ponta está se comportando durante seus últimos dias em Merseyside. “Acho triste, considerando tudo o que ele fez e conquistou no Liverpool”, disse Rooney. "Não faz sentido ele sair por aí e dar mais uma alfinetada em Slot. Ele quer jogar um futebol 'heavy metal', então basicamente está dizendo que quer o futebol de Jurgen Klopp. Agora, não acho que Mo Salah consiga mais lidar com esse tipo de futebol. Acho que suas pernas já não aguentam mais jogar nesse ritmo acelerado e com alta intensidade."
“Ele praticamente jogou uma granada e disse que não confia nem acredita em Arne Slot, e quase jogou seus companheiros de equipe, que estarão lá na próxima temporada, na mesma situação, obrigando-os a lidar com isso também e colocando-os nessa posição.”
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Jogador da seleção egípcia acusado de comportamento "egoísta"
Salah foi deixado de fora no início da temporada após acusar Klopp e o Liverpool de “jogá-lo para baixo do ônibus” devido à falta de titularidade. Embora Salah continue sendo um dos maiores jogadores a vestir a camisa do Liverpool, com 257 gols marcados pelo clube, Rooney acredita que a conduta recente do ponta é uma tentativa de desviar a atenção de uma queda no desempenho pessoal. Depois de conquistar o título da Premier League e marcar 29 gols no campeonato na temporada passada, Salah conseguiu apenas 12 gols em 40 partidas em todas as competições nesta temporada, enquanto os Reds parecem destinados a terminar em quinto lugar na tabela.
"Acho que Salah está tentando se justificar e se sentir melhor porque teve uma temporada muito ruim", afirmou Rooney. "Então, acho que ele tem sido muito egoísta no que fez nessas duas ocasiões. É uma pena e os torcedores vão ficar do lado dele, mas acho que, quando você analisa mais a fundo e, tendo estado em um vestiário em uma situação semelhante a essa também, Mo Salah sabe exatamente o que está fazendo.”
Slot é instado a "fazer valer sua autoridade" em Anfield
Traçando paralelos com sua própria carreira lendária sob o comando de Sir Alex Ferguson, Rooney sugeriu que Slot deve impor sua autoridade para manter a disciplina no vestiário. Ele relembrou ter ficado de fora da última partida de Ferguson em Old Trafford após um desentendimento, sugerindo que uma atitude semelhante de “impor autoridade” é necessária em Anfield para garantir que a posição do técnico não seja ainda mais comprometida por um jogador que está de saída.
“Se eu fosse Arne Slot, não o deixaria nem perto do estádio no último jogo”, insistiu Rooney. “Passei por isso com Alex Ferguson. Tive um desentendimento e uma briga, e no último jogo de Alex Ferguson em Old Trafford, ele me deixou de fora do time por esse motivo. Esse é o seu técnico. Você não pode desrespeitá-lo publicamente duas vezes da maneira que ele fez e sair impune. E é aí que, se eu fosse Arne Slot, teria que impor minha autoridade e simplesmente dizer: ‘Ouça, você não vai chegar nem perto do estádio no sábado, goste ou não’. Duvido muito que ele faça isso, mas acho que deveria.”
Sobre a saída iminente de Salah, Rooney se manteve firme: “É claro que ele merece uma boa despedida, mas será que ele merece isso só por causa disso? É a segunda vez que ele faz isso. É uma pena ver um dos grandes ícones da Premier League deixar a Premier League provavelmente nessa situação.”
- AFP
A crise de identidade do Liverpool e o futuro de Slot
A controvérsia em torno de Salah surge em meio a uma fase de baixa mais ampla do Liverpool, cuja defesa do título desmoronou de forma dramática. Rooney observou que a falta de intensidade em campo não está afetando apenas os resultados, mas também o “fator medo” que costuma pairar em Anfield, com a torcida ficando cada vez mais frustrada. Ele chegou a sugerir que alguns membros do elenco parecem ter “baixado a guarda” durante essa sequência difícil e insistiu que Slot deveria receber mais tempo para reverter a situação.
“Acho que essa é a maior mudança para mim: quando você vai a Anfield, a primeira coisa que quer fazer é acalmar a torcida. Mas acho que, na verdade, ao não pressionar, o Liverpool está acalmando a torcida por conta própria e frustrando os torcedores do Liverpool”, disse Rooney. “E essa é a grande, grande mudança para mim. Estou bastante dividido entre se ele deve sair ou ficar, porque ele ganhou o campeonato na temporada passada; acho que ele merece um pouco mais de tempo, considerando o que vimos nesta temporada. Não me sinto bem dizendo isso, mas alguns jogadores parecem ter desistido, e isso é um grande problema se você vê isso ou sente isso em relação ao técnico.”