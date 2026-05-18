Wayne Rooney critica duramente Mohamed Salah por ser “egoísta” e “desrespeitar” Arne Slot, e pede ao técnico do Liverpool que não permita a saída do atacante egípcio de Anfield

Rooney instou Klopp a adotar uma postura firme contra Salah, deixando-o de fora da última partida da temporada do Liverpool contra o Brentford. O ícone do Manchester United acredita que Salah ultrapassou os limites depois que o atacante usou as redes sociais para exigir o retorno ao futebol “heavy metal” que é sinônimo de Jurgen Klopp, uma atitude amplamente interpretada como uma crítica direta à atual configuração tática de Klopp.

Em entrevista ao The Wayne Rooney Show, o ex-capitão da Inglaterra expressou sua decepção com a forma como o lendário ponta está se comportando durante seus últimos dias em Merseyside. “Acho triste, considerando tudo o que ele fez e conquistou no Liverpool”, disse Rooney. "Não faz sentido ele sair por aí e dar mais uma alfinetada em Slot. Ele quer jogar um futebol 'heavy metal', então basicamente está dizendo que quer o futebol de Jurgen Klopp. Agora, não acho que Mo Salah consiga mais lidar com esse tipo de futebol. Acho que suas pernas já não aguentam mais jogar nesse ritmo acelerado e com alta intensidade."

“Ele praticamente jogou uma granada e disse que não confia nem acredita em Arne Slot, e quase jogou seus companheiros de equipe, que estarão lá na próxima temporada, na mesma situação, obrigando-os a lidar com isso também e colocando-os nessa posição.”