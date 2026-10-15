AFP
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Wayne Rooney critica comportamento de Cristiano Ronaldo como “errado em todos os sentidos” e questiona saída conturbada do português de Portugal
Lenda inglesa condena motim na seleção
O ex-atacante da Inglaterra criticou duramente a decisão de seu antigo colega de deixar a concentração da seleção após uma disputa acirrada por tempo de jogo. A discussão começou depois que o atacante de 41 anos não entrou em campo na vitória por 2 a 1 sobre a Noruega pela Liga das Nações da Uefa, apesar de ter se aquecido por 30 minutos. Ao deixar a concentração antes do confronto com a Dinamarca, ele divulgou um comunicado acusando seu treinador de “não cumprir a palavra” e se comparando a Pele e Diego Maradona.
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Declaração pública provoca forte reação negativa
Ironicamente, o atacante veterano já havia conquistado títulos sob o comando de Jesus no Al-Nassr e até o recomendado para assumir a seleção após a Copa do Mundo de 2026. No entanto, sua decisão de divulgar uma declaração pública pedindo desculpas aos companheiros de equipe, ao mesmo tempo em que criticava abertamente seu treinador, foi amplamente vista como uma afronta tanto ao vestiário quanto à federação.
Ao criticar o ex-jogador de Real Madrid e Juventus durante uma participação no The United Stand, Rooney disse: “Quando penso no que Ronaldo fez, só me pergunto: ‘Por quê?’ Foi no mesmo dia em que [Lionel] Messi se aposentava da seleção argentina. Ele deixar a seleção de Portugal daquela maneira e depois divulgar aquela declaração... É errado em todos os sentidos.
“Desautorizar seu treinador e seus companheiros de equipe da maneira como ele fez foi simplesmente muito errado. Desautorizar a Federação Portuguesa de Futebol também. Tudo aquilo foi errado. Do ponto de vista do futebol, de quem já foi companheiro de equipe e treinador, não foi agradável de ver.
“Chega a hora de todo jogador. É preciso encerrar a carreira na seleção e, infelizmente, ele não está lidando bem com isso. É desconfortável de ver.”
Exigências em coletiva de imprensa passam dos limites
Rooney e Ronaldo viveram um período vitorioso juntos sob o comando de Sir Alex Ferguson entre 2004 e 2009, conquistando três títulos da Premier League e a Champions League. Depois, o ponta português partiu para Madrid, oito anos antes da saída do próprio Rooney.
Apesar dessa história em comum, Rooney ficou particularmente irritado com o trecho da declaração de Ronaldo que listava o que Jesus supostamente deveria ter dito em um esclarecimento previamente acertado para uma entrevista coletiva.
Ao comentar a tentativa do ex-companheiro de determinar o que um técnico deveria dizer à imprensa, Rooney acrescentou: "Você não pode dizer a um técnico o que ele tem que falar. Isso vai além de tudo que já vi."
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Investigação disciplinar põe em dúvida futuro na seleção
O futuro do atacante na seleção está em jogo depois que a Federação Portuguesa de Futebol impôs uma suspensão provisória em 10 de outubro, enquanto aguarda uma investigação disciplinar independente e urgente. Como o processo ainda está em andamento, ele está impedido de participar de qualquer atividade da seleção antes da janela internacional do próximo mês. Ainda assim, Jesus manteve sua autoridade sem fechar as portas, e o atacante afirma que continua à disposição para futuras convocações.
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