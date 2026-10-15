Ironicamente, o atacante veterano já havia conquistado títulos sob o comando de Jesus no Al-Nassr e até o recomendado para assumir a seleção após a Copa do Mundo de 2026. No entanto, sua decisão de divulgar uma declaração pública pedindo desculpas aos companheiros de equipe, ao mesmo tempo em que criticava abertamente seu treinador, foi amplamente vista como uma afronta tanto ao vestiário quanto à federação.

Ao criticar o ex-jogador de Real Madrid e Juventus durante uma participação no The United Stand, Rooney disse: “Quando penso no que Ronaldo fez, só me pergunto: ‘Por quê?’ Foi no mesmo dia em que [Lionel] Messi se aposentava da seleção argentina. Ele deixar a seleção de Portugal daquela maneira e depois divulgar aquela declaração... É errado em todos os sentidos.

“Desautorizar seu treinador e seus companheiros de equipe da maneira como ele fez foi simplesmente muito errado. Desautorizar a Federação Portuguesa de Futebol também. Tudo aquilo foi errado. Do ponto de vista do futebol, de quem já foi companheiro de equipe e treinador, não foi agradável de ver.

“Chega a hora de todo jogador. É preciso encerrar a carreira na seleção e, infelizmente, ele não está lidando bem com isso. É desconfortável de ver.”