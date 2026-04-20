Wayne Rooney critica as comemorações “exageradas” do Manchester City após a vitória sobre o Arsenal e acha que isso pode “se voltar contra eles”

O clima em Manchester atingiu o auge quando soou o apito final, com jogadores e torcedores do City comemorando o que poderia ser uma vitória decisiva. Em um dos momentos mais animados da tarde, Gianluigi Donnarumma pulou para dentro da torcida para comemorar com os torcedores locais após uma atuação redentora.

Os torcedores do City também exibiram uma faixa provocativa com os dizeres “Pânico nas ruas de Londres”, enquanto outro torcedor foi visto zombando do suposto colapso do Arsenal, fingindo beber de uma garrafa de água. Os jogadores chegaram a dar uma volta de honra completa, uma atitude que, na opinião de Rooney, poderia servir de motivação perfeita para o time de Mikel Arteta na reta final.