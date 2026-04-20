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Wayne Rooney critica as comemorações “exageradas” do Manchester City após a vitória sobre o Arsenal e acha que isso pode “se voltar contra eles”
Cenas de caos no Etihad
O clima em Manchester atingiu o auge quando soou o apito final, com jogadores e torcedores do City comemorando o que poderia ser uma vitória decisiva. Em um dos momentos mais animados da tarde, Gianluigi Donnarumma pulou para dentro da torcida para comemorar com os torcedores locais após uma atuação redentora.
Os torcedores do City também exibiram uma faixa provocativa com os dizeres “Pânico nas ruas de Londres”, enquanto outro torcedor foi visto zombando do suposto colapso do Arsenal, fingindo beber de uma garrafa de água. Os jogadores chegaram a dar uma volta de honra completa, uma atitude que, na opinião de Rooney, poderia servir de motivação perfeita para o time de Mikel Arteta na reta final.
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Rooney adverte contra comemorações prematuras
Rooney fez uma crítica contundente à conduta do Manchester City após a partida, depois que o time ficou a apenas três pontos da liderança da Premier League. A equipe do Etihad estava em clima de festa após os gols de Rayan Cherki e Erling Haaland, mas Rooney acredita que as comemorações ao final da partida foram exageradas para um time que ainda não garantiu o título.
Em entrevista ao programa Match of the Day da BBC, o ex-capitão da Inglaterra sugeriu que a equipe de Pep Guardiola estava desafiando o destino. “[As comemorações] foram um pouco exageradas”, disse Rooney na noite de domingo. “Faltam seis jogos para o City, é obviamente uma grande vitória. Só acho que é um pouco prematuro e isso pode acabar se voltando contra eles.”
O Arsenal mantém a determinação mesmo após a derrota
Apesar do revés e das provocações da torcida do City, o clima no elenco do Arsenal continua surpreendentemente otimista. Enquanto o City comemorava, Declan Rice foi visto dando um lembrete breve, mas contundente, ao capitão Martin Odegaard em campo, dizendo ao seu capitão: “Ainda não acabou.”
Arteta ecoou esse espírito de luta em sua coletiva de imprensa pós-jogo, dizendo: “Acredito hoje, acreditei na quarta-feira da semana passada (que podemos conquistar o título) porque vejo eles (os jogadores) todos os dias e conheço o nível que temos. Mas hoje, se eles precisavam estar mais convencidos, acho que agora estão mais convencidos. Eles estavam conversando sobre isso no vestiário. É um novo campeonato agora. Eles têm um jogo a menos. Temos uma vantagem de três pontos e cinco jogos pela frente. Portanto, tudo ainda está em jogo.”
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A contagem regressiva final para o título
Os modelos estatísticos ainda favorecem os Gunners, com a Opta atribuindo ao Arsenal 73% de chances de conquistar seu primeiro título da liga em mais de duas décadas. Rooney, que no fundo continua sendo um torcedor do United, admitiu que preferiria ver o troféu indo para o Emirates em vez de para a metade azul de Manchester, e acrescentou que agora a pressão recai sobre os torcedores para que mantenham a calma: Ele disse: “Os torcedores do Arsenal precisam apoiar seu time, e a importância disso é enorme. Os jogadores também estarão nervosos; eles precisam mostrar aos jogadores que estão com eles, dar-lhes todo o apoio.” Com o City prestes a enfrentar o Burnley e o Arsenal recebendo o Newcastle na próxima rodada, a batalha psicológica é tão intensa quanto a que se dá em campo.