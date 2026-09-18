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Wayne Rooney consegue novo trabalho na BBC! Lenda do Manchester United vai comandar o novo programa de perguntas e respostas sobre futebol 'Can You Beat Wayne Rooney?'
Rooney encara desafio de trivia
Rooney está pronto para mostrar um lado diferente de sua personalidade enquanto se prepara para comandar um novo podcast visual intitulado 'Can You Beat Wayne Rooney?' para a BBC.
O ídolo do Manchester United se tornou uma presença frequente nas telas de televisão ao longo do último ano, oferecendo análises táticas e comentários especializados como comentarista, mas este mais recente projeto representa uma mudança significativa de tom. Em vez de analisar partidas atuais no estúdio, Rooney será a figura central de uma competição que coloca sua memória e seu conhecimento à prova contra um elenco rotativo de celebridades adversárias.
O programa, que será apresentado pelo comediante Alex Brooker, está programado para ser distribuído pelo canal da BBC Sport no YouTube e pelo BBC iPlayer. O projeto chega logo após a recente série documental de Rooney, 'The Real Rooneys', que deu aos fãs um olhar dos bastidores sobre sua vida doméstica. De acordo com um comunicado divulgado pela BBC, o novo programa pretende mergulhar fundo nos arquivos do jogo.
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Inspirando-se na aposta de Haaland
Curiosamente, a inspiração para esse formato competitivo parece ter vindo de um momento viral envolvendo o atacante do Manchester City Erling Haaland. O norueguês já havia desafiado Rooney a atravessar o rio Hudson, em Nova York, remando após uma aposta de alto risco.
Rooney havia prometido com ousadia concluir a tarefa se a Noruega conseguisse derrotar o Brasil em uma partida da Copa do Mundo, resultado que acabou se concretizando com uma vitória por 2 a 1 da equipe escandinava. Ver Rooney cumprir um desafio tão público destacou o espírito naturalmente competitivo que definiu sua carreira como jogador em Old Trafford e na seleção nacional.
A BBC já exibiu 'The Rooney Show', cujo episódio final foi ao ar em julho, mas o novo formato promete ser ainda mais interativo e confrontador. Ao explorar sua trajetória como um dos jogadores mais condecorados da história do futebol inglês, o programa usará perguntas e respostas como ponto de partida para contar histórias.
Rooney fala sobre sua natureza competitiva
O próprio Rooney expressou sua empolgação com o projeto, deixando claro que não levará a competição na brincadeira. Ao falar sobre o novo empreendimento, Rooney disse: "Quem me conhece sabe que sou competitivo, seja em um campo de futebol, jogando paddle ou em um campo de golfe, e até remando no rio Hudson."
Ele acrescentou: "Quando Erling me desafiou a cumprir minha promessa depois que a Noruega venceu o Brasil, não havia a menor chance de eu recuar. Provavelmente é por isso que sei que vou gostar tanto desta série. Evoluímos o podcast para explorar esse lado competitivo da minha personalidade, porque sei que é isso que as pessoas adoram ver."
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O que os fãs podem esperar da série
Além da simples busca por pontos, o programa foi criado para despertar nostalgia e oferecer novas perspectivas sobre alguns dos maiores momentos da história recente do futebol. Como Rooney disputou várias Copas do Mundo, Eurocopas e finais da Champions League, seu repertório de experiências é vasto. O formato permite uma viagem pela memória a partir de perguntas específicas, levando a histórias sobre ex-companheiros de equipe, técnicos lendários e a atmosfera intensa de vestiários em jogos de alta pressão.
Ele concluiu seus comentários sobre o programa dizendo: "Uma única pergunta pode te levar de volta imediatamente a um vestiário, a uma partida ou a um momento em que você não pensava havia anos. Temos alguns grandes convidados preparados, muitas risadas e conversas fantásticas sobre futebol."
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