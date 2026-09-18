Rooney está pronto para mostrar um lado diferente de sua personalidade enquanto se prepara para comandar um novo podcast visual intitulado 'Can You Beat Wayne Rooney?' para a BBC.

O ídolo do Manchester United se tornou uma presença frequente nas telas de televisão ao longo do último ano, oferecendo análises táticas e comentários especializados como comentarista, mas este mais recente projeto representa uma mudança significativa de tom. Em vez de analisar partidas atuais no estúdio, Rooney será a figura central de uma competição que coloca sua memória e seu conhecimento à prova contra um elenco rotativo de celebridades adversárias.

O programa, que será apresentado pelo comediante Alex Brooker, está programado para ser distribuído pelo canal da BBC Sport no YouTube e pelo BBC iPlayer. O projeto chega logo após a recente série documental de Rooney, 'The Real Rooneys', que deu aos fãs um olhar dos bastidores sobre sua vida doméstica. De acordo com um comunicado divulgado pela BBC, o novo programa pretende mergulhar fundo nos arquivos do jogo.



