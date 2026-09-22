Tendo visto Gabriel jogar ao lado de seu filho, Kai, nas categorias de base do United, Rooney conhece muito bem a qualidade do adolescente. Falando no podcast Stick To Football, no Disney+, a lenda do United expressou seu desânimo com a situação.

"Eu vi JJ crescer, ele esteve no time do [meu filho] Kai", disse Rooney. "Qualquer pessoa próxima disso sabia que isso estava por vir. Para ser justo com o Manchester United, o clube fez tudo, absolutamente tudo, para mantê-lo no clube.

"O clube o tratou provavelmente de forma diferente dos outros jogadores porque ele é um jogador tão especial. Eu sei, eu reconheço isso, porque eu fui esse jogador no Everton. Eu recebia esse tratamento no Everton.

"Como clube, você precisa fazer [isso] para tentar manter os melhores jogadores. É decepcionante porque ele é um jogador tão bom e um garoto adorável. Você nunca sabe se foi longe demais ou se há uma chance de ele ficar."