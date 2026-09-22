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Wayne Rooney avisa ao Manchester United que seria “decepcionante” perder o “talento especial” JJ Gabriel para gigantes europeus
Perdendo um talento especial
Rooney admitiu que seria um golpe enorme para o United perder o prodígio Gabriel, de 15 anos. O atacante, muito bem avaliado, recentemente apresentou um pedido para deixar Old Trafford. Gabriel, que completa 16 anos no próximo mês, já chamou a atenção dos maiores clubes da Europa. Tanto Real Madrid quanto Barcelona estariam monitorando sua situação, enquanto seu futuro segue incerto.
O adolescente recentemente mostrou seu enorme potencial no cenário europeu. Ele marcou sua estreia na UEFA Youth League com um hat-trick impressionante contra o Sabah, reforçando ainda mais seu status como uma das maiores promessas do futebol.
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Rooney revela seu conhecimento de bastidores
Tendo visto Gabriel jogar ao lado de seu filho, Kai, nas categorias de base do United, Rooney conhece muito bem a qualidade do adolescente. Falando no podcast Stick To Football, no Disney+, a lenda do United expressou seu desânimo com a situação.
"Eu vi JJ crescer, ele esteve no time do [meu filho] Kai", disse Rooney. "Qualquer pessoa próxima disso sabia que isso estava por vir. Para ser justo com o Manchester United, o clube fez tudo, absolutamente tudo, para mantê-lo no clube.
"O clube o tratou provavelmente de forma diferente dos outros jogadores porque ele é um jogador tão especial. Eu sei, eu reconheço isso, porque eu fui esse jogador no Everton. Eu recebia esse tratamento no Everton.
"Como clube, você precisa fazer [isso] para tentar manter os melhores jogadores. É decepcionante porque ele é um jogador tão bom e um garoto adorável. Você nunca sabe se foi longe demais ou se há uma chance de ele ficar."
Pronto para o futebol profissional
O ex-capitão da Inglaterra acredita firmemente que Gabriel possui todos os atributos necessários para ter sucesso no mais alto nível. Rooney elogiou a maturidade do adolescente, seu equilíbrio e sua capacidade natural de fazer gols contra adversários mais velhos.
"Ele é um grande jogador", observou Rooney. "Sua capacidade, seu equilíbrio, ele mostrou que consegue subir de categoria e marcar gols. O próximo passo é o futebol profissional, onde é diferente, e você nunca sabe até estar lá.
"Mas ele é um talento tão especial, que entende muito bem o jogo. Em algum momento desta temporada, ele teria feito sua estreia no time principal, eu imagino, então é aí que está a decepção."
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O que o futuro reserva para Gabriel?
Apesar do pedido de transferência, o United segue esperançoso de que pode resolver a questão e convencer o jovem a ficar. A cúpula do clube, sem dúvida, continuará seus esforços para garantir o futuro dele a longo prazo. Se Gabriel sair, não lhe faltarão opções de elite. Com potências como Real Madrid e Barcelona de olho, o adolescente pode em breve levar seu talento para a La Liga.
Por enquanto, o jogador de 15 anos precisa pesar suas opções à medida que seu 16º aniversário se aproxima. Quer escolha seguir os passos de Rooney em Old Trafford ou embarcar em um novo desafio no exterior, os próximos passos de Gabriel serão acompanhados de perto.
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