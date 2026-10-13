Watford em crise, Elton John critica Dionisi e Pozzo: "Amargurado por ter que assistir a tudo isso"

"Como torcedor de longa data do Watford, estou muito amargurado e decepcionado com o declínio das últimas semanas. Sinto muito pelos torcedores obrigados a presenciar tudo isso". Com essas palavras duras e sinceras, o artista se manifestou após mais uma derrota de seu time do coração. O Burnley visitou Vicarage Road e, após 25 minutos, já vencia por 3 a 0. A partida terminou em 4 a 0, uma vitória importante para os visitantes, que, antes disso, haviam vencido apenas uma partida do campeonato em 2026 e não ganhavam fora de casa havia quase um ano.





Já o Watford de Dionisi vive uma fase sombria: são três derrotas consecutivas no campeonato e cinco nas últimas seis partidas. A equipe dos Pozzo , duramente contestados pelos torcedores, que vaiaram a gestão técnica e administrativa do clube, está fora da Premier League desde 2022 e, desde então, nunca passou do 11º lugar na classificação da Championship.





Dionisi é o técnico do clube desde junho. Ele assinou um contrato de dois anos, mas agora terá de tentar reverter a situação. É o 12º técnico a assumir o clube desde o fim da temporada 2020/21, sem contar os interinos. No elenco, conta com vários jogadores que passaram pela Serie A, como Ravaglia, Mlacic, Zemura, Payero, Bove e Iker Bravo.





Como mencionado, a ligação entre Elton John e o Watford é muito forte e dura a vida inteira. O cantor torce pelos Hornets desde a infância e foi proprietário do clube em dois períodos distintos: levou a equipe da quarta divisão ao segundo lugar na Division One e à classificação para as competições europeias sob o comando de Graham Taylor, entre os anos 1970 e 1980. Depois, voltou ao comando em meados dos anos 1990. Após chamar Taylor de volta, levou novamente a equipe à Premier League em 1999, com duas promoções consecutivas, antes de vender o clube em 2002.





Hoje com 79 anos, Elton John publicou em 2024 o livro "Watford Forever", no qual contou sua ligação com o clube. Uma tribuna de Vicarage Road leva o nome da lenda da música.