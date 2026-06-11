O meio-campista do Liverpool vem travando uma corrida contra o tempo desde que sofreu uma grave lesão no pé durante uma partida da Premier League contra o Sunderland, no Stadium of Light, em fevereiro. Esse golpe praticamente encerrou sua temporada no campeonato nacional, já que ele passou os últimos meses da temporada assistindo aos jogos das arquibancadas enquanto passava por uma reabilitação intensiva.

Houve um lampejo de esperança quando Endo foi convocado para a seleção inicial do Japão para o torneio, e ele chegou a retornar ao elenco do Liverpool como reserva não utilizado durante o empate em 1 a 1 com o Brentford na última rodada da temporada. No entanto, após se juntar aos companheiros da seleção em Nashville, Tennessee, ficou claro que o jogador de 33 anos não estava em condições físicas adequadas para competir no mais alto nível, o que levou à sua infeliz desistência.