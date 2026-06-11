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Wataru Endo é retirado da seleção japonesa para a Copa do Mundo e se aposenta da seleção devido a uma lesão; o craque do Liverpool divulga comunicado emocionado
Lesão acaba com as esperanças de Endo no torneio
O meio-campista do Liverpool vem travando uma corrida contra o tempo desde que sofreu uma grave lesão no pé durante uma partida da Premier League contra o Sunderland, no Stadium of Light, em fevereiro. Esse golpe praticamente encerrou sua temporada no campeonato nacional, já que ele passou os últimos meses da temporada assistindo aos jogos das arquibancadas enquanto passava por uma reabilitação intensiva.
Houve um lampejo de esperança quando Endo foi convocado para a seleção inicial do Japão para o torneio, e ele chegou a retornar ao elenco do Liverpool como reserva não utilizado durante o empate em 1 a 1 com o Brentford na última rodada da temporada. No entanto, após se juntar aos companheiros da seleção em Nashville, Tennessee, ficou claro que o jogador de 33 anos não estava em condições físicas adequadas para competir no mais alto nível, o que levou à sua infeliz desistência.
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Aposentadoria da seleção nacional confirmada
Em uma decisão que surpreendeu muitos torcedores, Endo associou a notícia de sua desistência devido à lesão ao anúncio de que está se afastando completamente do futebol internacional. Tendo sido um pilar fundamental no meio-campo e um líder no vestiário, o ex-jogador do Stuttgart confirmou que sua trajetória representando o país chegou a um fim prematuro.
Endo divulgou uma declaração comovente após a notícia: “Conforme anunciado, vou me afastar da seleção para a Copa do Mundo. Desde a lesão, fiz tudo o que estava ao meu alcance até este momento, por isso não tenho nenhum arrependimento. É claro que há frustração por não poder participar desta Copa do Mundo, mas, mais do que isso, tenho orgulho de como crescemos juntos desde a Copa do Mundo do Catar — eu como capitão, liderando esta equipe e transformando nosso objetivo de ‘ganhar a Copa do Mundo’ em algo que podemos afirmar com naturalidade.”
A última mensagem de um capitão ao Japão
Apesar da decepção pessoal de ficar de fora do maior palco do futebol, Endo manteve o foco no futuro coletivo da seleção japonesa. Ele demonstrou imensa confiança nos jogadores que permaneceram no elenco e pediu que o país se unisse em torno da equipe enquanto ela se prepara para o desafio na América do Norte e Central.
O meio-campista acrescentou: “A equipe atual é realmente maravilhosa. Acredito que eles superarão qualquer adversidade e nos mostrarão coisas que nunca vimos antes. Com esta campanha, vou me aposentar da seleção nacional. Portanto, daqui em diante, estarei torcendo pela seleção japonesa como um dos torcedores. O momento em que a seleção japonesa vencerá a Copa do Mundo certamente chegará algum dia. Vamos acreditar nisso e torcer juntos por eles. E vamos unir as forças do Japão para que esse momento chegue neste torneio — pessoal, vamos enfrentar a Copa do Mundo da América do Norte e Central juntos!! Pessoal, deem tudo de si.”
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Escolhido o substituto para os Samurais Azuis
Com a desistência oficial de Endo, a comissão técnica do Japão agiu rapidamente para preencher a lacuna no meio-campo. Shuto Machino, meio-campista do Borussia Mönchengladbach, foi oficialmente convocado para ocupar o lugar de Endo na lista de 26 convocados. Embora Machino traga qualidades diferentes para a equipe, a perda da experiência e da liderança de Endo representa um golpe significativo para a estratégia tática do Japão.
O Japão está no Grupo F da Copa do Mundo, ao lado de Holanda, Suécia e Tunísia. Endo, que disputou 73 partidas pela seleção japonesa, teria trazido uma experiência crucial em torneios para o time. Ele havia disputado quatro partidas durante a Copa do Mundo de 2022 no Catar, onde a impressionante campanha do Japão foi interrompida nas oitavas de final, após uma derrota de partir o coração nos pênaltis para a Croácia.