Vozinha revela elogios “incríveis” de Lionel Messi após a atuação heróica do goleiro de Cabo Verde contra a Argentina

Vozinha volta para casa como um herói após um torneio marcado por uma consistência extraordinária entre os postes, terminando com uma porcentagem de defesas de 78,3% em 74 chutes que enfrentou.

Cabo Verde desafiou as expectativas ao se classificar à frente de seleções como Uruguai e Arábia Saudita, antes de dar trabalho ao atual campeão em uma partida que ficará para sempre na memória de seus torcedores.

“Jogamos contra o atual campeão mundial e, hoje, jogando de igual para igual e tendo também a oportunidade de vencer a partida... para nós, temos que estar muito, muito satisfeitos e orgulhosos”, disse Vozinha. “Obviamente, estamos tristes, não queríamos que nossa trajetória terminasse aqui, mas estou muito grato por tudo. Quero agradecer a todos os meus companheiros de equipe, a todos, à comissão técnica, à federação e a todos os torcedores que se esforçaram muito para vir até aqui e nos apoiar.

“E agora é hora de olhar para o futuro e ver que coisas boas estão por vir para nós. Temos um grupo fantástico, jogadores com muita qualidade, e quem sabe, com sorte, veremos esses jovens, esses jogadores, atuando nas melhores ligas do mundo.”