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Vozinha revela elogios “incríveis” de Lionel Messi após a atuação heróica do goleiro de Cabo Verde contra a Argentina
Cabo Verde levou a Argentina ao limite antes da eliminação
A trajetória de Cabo Verde na Copa do Mundo chegou ao fim, como era de se esperar, contra a Argentina de Messi nas oitavas de final, embora não sem uma disputa acirrada que se estendeu até bem no final da prorrogação. O próprio Messi abriu o placar aos 29 minutos, marcando seu 20º gol em Copas do Mundo, mas Cabo Verde se recusou a desistir, reagindo duas vezes para empatar o placar no tempo regulamentar, antes de finalmente sofrer o terceiro gol decisivo aos 111 minutos, sendo eliminado do torneio.
O herói indiscutível da notável campanha de Cabo Verde foi o goleiro Vozinha, que fez 18 defesas em quatro partidas, incluindo uma série de defesas extraordinárias contra a Argentina que mantiveram sua equipe na disputa até o último momento.
- AFP
Vozinha compartilha troca de mensagens emocionante com Messi
Em declarações após a partida, Vozinha revelou um momento comovente com Messi que, segundo ele, ficará para sempre em sua memória. O goleiro contou o que aconteceu, dizendo, conforme citado pelo La Tercera: “Fui até o Messi depois do jogo. Ele me abraçou e disse: ‘Você é ótimo. Seu povo deve se orgulhar de você’. Isso foi incrível para mim. Ouvir palavras como essas de alguém como o Leo Messi significa muito para mim.”
Ele acrescentou que o momento não terminou aí, revelando que havia pedido ao capitão argentino uma lembrança do encontro: “Agradeci a ele e disse: ‘Obrigado, Leo. Você é o melhor’. Então perguntei se poderíamos trocar de camisa. Leo disse que me daria a dele nos túneis, depois da entrevista.”
Os números do torneio consolidam seu status de herói
Vozinha volta para casa como um herói após um torneio marcado por uma consistência extraordinária entre os postes, terminando com uma porcentagem de defesas de 78,3% em 74 chutes que enfrentou.
Cabo Verde desafiou as expectativas ao se classificar à frente de seleções como Uruguai e Arábia Saudita, antes de dar trabalho ao atual campeão em uma partida que ficará para sempre na memória de seus torcedores.
“Jogamos contra o atual campeão mundial e, hoje, jogando de igual para igual e tendo também a oportunidade de vencer a partida... para nós, temos que estar muito, muito satisfeitos e orgulhosos”, disse Vozinha. “Obviamente, estamos tristes, não queríamos que nossa trajetória terminasse aqui, mas estou muito grato por tudo. Quero agradecer a todos os meus companheiros de equipe, a todos, à comissão técnica, à federação e a todos os torcedores que se esforçaram muito para vir até aqui e nos apoiar.
“E agora é hora de olhar para o futuro e ver que coisas boas estão por vir para nós. Temos um grupo fantástico, jogadores com muita qualidade, e quem sabe, com sorte, veremos esses jovens, esses jogadores, atuando nas melhores ligas do mundo.”
De jogador sem contrato a ícone mundial
Após suas atuações heroicas no impressionante empate de 0 a 0 de Cabo Verde contra a Espanha na fase de grupos, Vozinha se tornou uma das grandes revelações do torneio, tanto dentro quanto fora de campo. Ele havia começado o torneio com cerca de 50 mil seguidores no Instagram, mas esse número disparou para quase 14 milhões em 24 horas após o resultado contra a Espanha, à medida que torcedores de todo o mundo descobriam a notável história do goleiro veterano de 40 anos.
Seu número de seguidores nas redes sociais continuou a crescer desde então, e o perfil do Vozinha no Instagram agora é seguido por mais de 23,8 milhões de pessoas – um aumento impressionante para um jogador que estava sem clube ao chegar ao torneio, após deixar o Chaves, time da segunda divisão portuguesa, e que reflete o quanto suas atuações heroicas contra alguns dos maiores nomes do futebol levaram sua história adiante.
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